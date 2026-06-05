Μαντόνα: Η 15λεπτη εμφάνιση στην Times Square με ροζ κορσέ και ασημί μπότες, το ακροβατικό που τρόμαξε τους θεατές

Βίντεο από τη συναυλία κυκλοφόρησαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρότι η εμφάνισή της διήρκεσε μόλις 15 λεπτά, δεν έλειψαν τα θεατρικά στοιχεία, καθώς το σόου περιλάμβανε χορευτές, DJ και περιστρεφόμενη σκηνή. Στο πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνονταν οι επιτυχίες «Hung Up» και «I Love New York», τραγούδια που είχαν συμπεριληφθεί στο άλμπουμ «Confessions on a Dance Floor» του 2005.Το νέο άλμπουμ «Confessions II», που αποτελεί τη συνέχεια του «Confessions on a Dance Floor», κυκλοφόρησε την Τετάρτη. Η τραγουδίστρια είχε ενημερώσει τους θαυμαστές της τον προηγούμενο μήνα για το νέο της μουσικό εγχείρημα, γράφοντας: «Το Confessions II είναι μια ερωτική επιστολή προς τη χορευτική μουσική και προς όλους τους χώρους και τις κοινότητες που τη δημιουργούν ή την απολαμβάνουν». Παράλληλα, σημείωσε: «Η πίστα χορού δεν αφορά σε έναν συγκεκριμένο χώρο ή σε ένα συγκεκριμένο κτίριο. Είναι όπου συγκεντρωνόμαστε για να χορέψουμε, να γιορτάσουμε και να συνδεθούμε. Σας ευχαριστώ που είστε μέρος αυτής της στιγμής και που στηρίζετε τη μουσική μου. Τα λέμε στην πίστα!».: Getty Images/ Ideal Image