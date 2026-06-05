Μαντόνα: Η 15λεπτη εμφάνιση στην Times Square με ροζ κορσέ και ασημί μπότες, το ακροβατικό που τρόμαξε τους θεατές
Μαντόνα: Η 15λεπτη εμφάνιση στην Times Square με ροζ κορσέ και ασημί μπότες, το ακροβατικό που τρόμαξε τους θεατές
Η 67χρονη τραγουδίστρια πραγματοποίησε μια σύντομη συναυλία στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της έναρξης του Pride
Μια αιφνιδιαστική εμφάνιση στην Times Square πραγματοποίησε η Μαντόνα, δίνοντας μια 15λεπτη συναυλία μπροστά σε πλήθος θαυμαστών, εντυπωσιάζοντας με την εικόνα της, η οποία αποτελούνταν από κορσέ και ψηλές μπότες, ενώ παράλληλα τρόμαξε μερικούς θεατές με ορισμένες κινήσεις της.
Το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου, η 67χρονη σταρ έκλεψε τις εντυπώσεις μέσω της ζωντανής εμφάνισής της στο πλαίσιο της προώθησης του νέου της άλμπουμ «Confessions II». Πιο αναλυτικά, τραγούδησε με εφαρμοστό ροζ κορσέ πάνω από ένα κορμάκι, το οποίο συνδύασε με μπλε σουτιέν. Το σύνολο ολοκλήρωναν ροζ γάντια και ασορτί κάλτσες μέχρι τους μηρούς. Η Μαντόνα φόρεσε επίσης μπλε γυαλιά ηλίου, ένα διαμαντένιο κολιέ και ασημί μπότες μέχρι το γόνατο.
Η σκηνή είχε τοποθετηθεί σε υπερυψωμένο σημείο πάνω από το συγκεντρωμένο κοινό και διέθετε διάφανο προστατευτικό στην άκρη της. Ωστόσο, η Μαντόνα προχώρησε σε μια κίνηση που αιφνιδίασε τους θεατές και προκάλεσε ανησυχία. Πιο συγκεκριμένα, σε μία στιγμή της εμφάνισής της, η τραγουδίστρια πέρασε το ένα πόδι πάνω από το προστατευτικό κιγκλίδωμα, παραμένοντας για λίγα δευτερόλεπτα σε θέση που την έφερνε κυριολεκτικά πάνω από το συγκεντρωμένο πλήθος.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου, η 67χρονη σταρ έκλεψε τις εντυπώσεις μέσω της ζωντανής εμφάνισής της στο πλαίσιο της προώθησης του νέου της άλμπουμ «Confessions II». Πιο αναλυτικά, τραγούδησε με εφαρμοστό ροζ κορσέ πάνω από ένα κορμάκι, το οποίο συνδύασε με μπλε σουτιέν. Το σύνολο ολοκλήρωναν ροζ γάντια και ασορτί κάλτσες μέχρι τους μηρούς. Η Μαντόνα φόρεσε επίσης μπλε γυαλιά ηλίου, ένα διαμαντένιο κολιέ και ασημί μπότες μέχρι το γόνατο.
Η σκηνή είχε τοποθετηθεί σε υπερυψωμένο σημείο πάνω από το συγκεντρωμένο κοινό και διέθετε διάφανο προστατευτικό στην άκρη της. Ωστόσο, η Μαντόνα προχώρησε σε μια κίνηση που αιφνιδίασε τους θεατές και προκάλεσε ανησυχία. Πιο συγκεκριμένα, σε μία στιγμή της εμφάνισής της, η τραγουδίστρια πέρασε το ένα πόδι πάνω από το προστατευτικό κιγκλίδωμα, παραμένοντας για λίγα δευτερόλεπτα σε θέση που την έφερνε κυριολεκτικά πάνω από το συγκεντρωμένο πλήθος.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
@imthickalicious
@madonna dont scare me like that again girl #madonna #nyc #gay♬ original sound - actually isaac
@laura_dorgan_fitness
⭐ MADONNA ⭐ SHUT DOWN TIMES SQUARE THIS EVENING WITH A FREE CONCERT 😭🗽🕺🏻 A living legend!! ICONIC doesn’t even cover it!!! 👑 ❤️🔥 Topped off with….” Hung Up “ 😭😭😭😭😭 The Thursday evening walk home will never be the same again🕺🏻💃🏻✨ @madonna #madonna #nyc #newyorkcity #timesquare♬ original sound - Laura Dorgan
Madonna, 67, shocks in skintight pink corset at surprise NYC Times Square concert https://t.co/TCTdWfvNtU pic.twitter.com/w1FFYokvXw— Page Six (@PageSix) June 5, 2026
Βίντεο από τη συναυλία κυκλοφόρησαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρότι η εμφάνισή της διήρκεσε μόλις 15 λεπτά, δεν έλειψαν τα θεατρικά στοιχεία, καθώς το σόου περιλάμβανε χορευτές, DJ και περιστρεφόμενη σκηνή. Στο πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνονταν οι επιτυχίες «Hung Up» και «I Love New York», τραγούδια που είχαν συμπεριληφθεί στο άλμπουμ «Confessions on a Dance Floor» του 2005.
Το νέο άλμπουμ «Confessions II», που αποτελεί τη συνέχεια του «Confessions on a Dance Floor», κυκλοφόρησε την Τετάρτη. Η τραγουδίστρια είχε ενημερώσει τους θαυμαστές της τον προηγούμενο μήνα για το νέο της μουσικό εγχείρημα, γράφοντας: «Το Confessions II είναι μια ερωτική επιστολή προς τη χορευτική μουσική και προς όλους τους χώρους και τις κοινότητες που τη δημιουργούν ή την απολαμβάνουν». Παράλληλα, σημείωσε: «Η πίστα χορού δεν αφορά σε έναν συγκεκριμένο χώρο ή σε ένα συγκεκριμένο κτίριο. Είναι όπου συγκεντρωνόμαστε για να χορέψουμε, να γιορτάσουμε και να συνδεθούμε. Σας ευχαριστώ που είστε μέρος αυτής της στιγμής και που στηρίζετε τη μουσική μου. Τα λέμε στην πίστα!».
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images/ Ideal Image
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