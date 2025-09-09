Σοβαρεύει η σχέση της Ζόι Κράβιτζ με τον Χάρι Στάιλς - Τον σύστησε στον πατέρα της, Λένι
Σοβαρεύει η σχέση της Ζόι Κράβιτζ με τον Χάρι Στάιλς - Τον σύστησε στον πατέρα της, Λένι
Το ζευγάρι απόλαυσε μεσημεριανό με τον 61χρονο ροκ σταρ Λένι Κράβιτζ - «Είναι πιο ευτυχισμένος από ποτέ» λένε φίλοι του Στάιλς
Η σχέση της Ζόι Κράβιτζ με τον Χάρι Στάιλς φαίνεται να περνάει σε πιο σοβαρό στάδιο, καθώς εθεάθησαν να απολαμβάνουν γεύμα με τον πατέρα της ηθοποιού, Λένι Κράβιτζ, στη Νέα Υόρκη.
Το ζευγάρι, 36 και 31 ετών αντίστοιχα, κατέφτασε χέρι-χέρι στο εστιατόριο Sant Ambroeus στο West Village, με τον Λένι να τους συνοδεύει σε μια έξοδο που δεν πέρασε απαρατήρητη. Η παρουσία του 61χρονου ροκ σταρ θεωρείται από πολλούς ως ένα σημαντικό βήμα που επιβεβαιώνει ότι το ειδύλλιο της κόρης του με τον Στάιλς δεν είναι απλώς μια σύντομη περιπέτεια, αλλά μια σχέση που αρχίζει να αποκτά βάθος.
Το τελευταίο διάστημα οι δυο τους έχουν αυξήσει τις κοινές τους εμφανίσεις. Από τις βόλτες τους στο Μπρούκλιν μέχρι τη ρομαντική απόδραση στη Ρώμη, όπου περπάτησαν αγκαλιασμένοι και αντάλλαξαν τρυφερά βλέμματα, οι φωτογραφίες τους κάνουν τον γύρο των social media και τροφοδοτούν τα σενάρια για μια σχέση που εξελίσσεται με ταχύτητα.
«Είναι πιο ευτυχισμένος από ποτέ», δήλωσε πρόσφατα φίλος του τραγουδιστή στην Page Six, προσθέτοντας: «Δεν βάζει ταμπέλες, απλώς περνάει υπέροχα με τη Ζόι». Παράλληλα, πηγές από το περιβάλλον τους αναφέρουν ότι οι ίδιοι μπορεί να μιλούν για κάτι «χαλαρό», όμως οι φίλοι τους βλέπουν πως πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο, με την ίδια την πορεία της σχέσης να δείχνει πως σοβαρεύει μέρα με τη μέρα.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images/ Ideal Image
Το ζευγάρι, 36 και 31 ετών αντίστοιχα, κατέφτασε χέρι-χέρι στο εστιατόριο Sant Ambroeus στο West Village, με τον Λένι να τους συνοδεύει σε μια έξοδο που δεν πέρασε απαρατήρητη. Η παρουσία του 61χρονου ροκ σταρ θεωρείται από πολλούς ως ένα σημαντικό βήμα που επιβεβαιώνει ότι το ειδύλλιο της κόρης του με τον Στάιλς δεν είναι απλώς μια σύντομη περιπέτεια, αλλά μια σχέση που αρχίζει να αποκτά βάθος.
Zoë Kravitz introduces new boyfriend Harry Styles to rock legend dad Lenny - as trendy trio enjoy NYC lunch amid 'fun and fresh' romance https://t.co/4RAXgA9UuD— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 9, 2025
«Είναι πιο ευτυχισμένος από ποτέ», δήλωσε πρόσφατα φίλος του τραγουδιστή στην Page Six, προσθέτοντας: «Δεν βάζει ταμπέλες, απλώς περνάει υπέροχα με τη Ζόι». Παράλληλα, πηγές από το περιβάλλον τους αναφέρουν ότι οι ίδιοι μπορεί να μιλούν για κάτι «χαλαρό», όμως οι φίλοι τους βλέπουν πως πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο, με την ίδια την πορεία της σχέσης να δείχνει πως σοβαρεύει μέρα με τη μέρα.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images/ Ideal Image
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για φακελάκι, ζητούσε έως και 5.000 ευρώ
Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί στο δημόσιο: Ποιοι θα πάρουν περισσότερα - Αναλυτικά παραδείγματα
Συνελήφθησαν γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια - Είχαν στην κατοχή τους πτυσσόμενα γκλομπ
Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για φακελάκι, ζητούσε έως και 5.000 ευρώ
Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί στο δημόσιο: Ποιοι θα πάρουν περισσότερα - Αναλυτικά παραδείγματα
Συνελήφθησαν γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια - Είχαν στην κατοχή τους πτυσσόμενα γκλομπ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα