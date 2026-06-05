Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: Έπαιξα στο Emily in Paris σαν βοηθητική ηθοποιός, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία
Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: Έπαιξα στο Emily in Paris σαν βοηθητική ηθοποιός, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία
Η παραγωγή, οι σκηνοθέτες και το καστ ήταν άπειρα καλοί, είπε το μοντέλο
Στην εμπειρία της από τα γυρίσματα της σειράς «Emily in Paris» στη Μύκονο, ως βοηθητική ηθοποιός αναφέρθηκε η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, τονίζοντας ότι επρόκειτο για μια ιδιαίτερα θετική συνεργασία.
Το μοντέλο έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 5 Ιουνίου, μιλώντας για τη δημοφιλή σειρά του Netflix, της οποίας ο τελευταίος κύκλος γυρίστηκε στην Ελλάδα. Περιγράφοντας την εμπειρία της, η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου δήλωσε: «Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Πήγα στο Emily in Paris σαν βοηθητική ηθοποιός και ήταν μια χαρά. Είναι μια υπέροχη παραγωγή με καταπληκτικούς ηθοποιούς».
Έπειτα, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να επεκταθεί περισσότερο σε όσα αφορούν στη συμμετοχή της, λόγω της εχεμύθειας που απαιτείται σε τέτοιες παραγωγές: «Δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο πάνω σε αυτό, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, πέρασα πολύ όμορφα. Υπάρχει εχεμύθεια σε αυτές τις συνεργασίες. Η παραγωγή, οι σκηνοθέτες και το καστ ήταν άπειρα καλοί, άπειρα γλυκύτατοι και άπειρα επαγγελματίες».
Δείτε το βίντεο
Μερικά από τα γυρίσματα της σειράς έγιναν στους ανεμόμυλους της Μυκόνου, με την πρωταγωνίστρια, Λίλι Κόλινς και μέλη της παραγωγής του Netflix. Το πρωί της Δευτέρας 19 Μαΐου, λίγο μετά τις 10:00, η ηθοποιός έφτασε στο σημείο όπου επρόκειτο να γυριστούν ορισμένες σκηνές, επιλέγοντας ένα μακρύ φόρεμα σε αποχρώσεις του μπλε και του λευκού, το οποίο συνδύασε με γυαλιά ηλίου.
Το μοντέλο έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 5 Ιουνίου, μιλώντας για τη δημοφιλή σειρά του Netflix, της οποίας ο τελευταίος κύκλος γυρίστηκε στην Ελλάδα. Περιγράφοντας την εμπειρία της, η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου δήλωσε: «Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Πήγα στο Emily in Paris σαν βοηθητική ηθοποιός και ήταν μια χαρά. Είναι μια υπέροχη παραγωγή με καταπληκτικούς ηθοποιούς».
Έπειτα, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να επεκταθεί περισσότερο σε όσα αφορούν στη συμμετοχή της, λόγω της εχεμύθειας που απαιτείται σε τέτοιες παραγωγές: «Δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο πάνω σε αυτό, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, πέρασα πολύ όμορφα. Υπάρχει εχεμύθεια σε αυτές τις συνεργασίες. Η παραγωγή, οι σκηνοθέτες και το καστ ήταν άπειρα καλοί, άπειρα γλυκύτατοι και άπειρα επαγγελματίες».
Δείτε το βίντεο
Μερικά από τα γυρίσματα της σειράς έγιναν στους ανεμόμυλους της Μυκόνου, με την πρωταγωνίστρια, Λίλι Κόλινς και μέλη της παραγωγής του Netflix. Το πρωί της Δευτέρας 19 Μαΐου, λίγο μετά τις 10:00, η ηθοποιός έφτασε στο σημείο όπου επρόκειτο να γυριστούν ορισμένες σκηνές, επιλέγοντας ένα μακρύ φόρεμα σε αποχρώσεις του μπλε και του λευκού, το οποίο συνδύασε με γυαλιά ηλίου.
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