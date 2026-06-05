Ο νέος διαγωνισμός Predictor της bwin προσφέρει €100.000 μετρητά* και μάλιστα με δωρεάν συμμετοχή.
Τι κατορθώνει μια νοικοκυρά σε 25 χρόνια
Τι κατορθώνει μια νοικοκυρά σε 25 χρόνια
Ένας απολογισμός που θα δυσαρεστήσει πολλούς συζύγους!
Κυρίες-Κύριοι, επιτρέψτε μου σήμερα να σας παρουσιάσω τον υπ’ αριθμό 2 Ηρακλή. Φοράει φουστάνι και ποδιά, κρατάει κουτάλα και σφουγγαρόπανο, και ακούει στο άσημο όνομα ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ.
Οι άθλοι της είναι πραγματικοί. Τους παρακολουθούμε όλοι καθημερινά. Μονάχα που περιμένουμε κάποια άρθρα όπως το σημερινό για να μας ανοίξουν καλύτερα τα μάτια!
Ας μπούμε σε ένα σχετικά μικρό διαμέρισμα κάτω των 100 τετραγωνικών. Σκουπίζοντας 70 τμ ημερησίως, επί 250 εργάσιμες μέρες το χρόνο, επί 25 χρόνια η καλή μας η νοικοκυρά, ούτε λίγο- ούτε πολύ, καθαρίζει συνολικά 437.500 τμ. ή αλλιώς 61 ποδοσφαιρικά γήπεδα, και αν είστε του μπάσκετ 44 γήπεδα!
Έχουμε όμως και συνέχεια. Ας πάμε στη κουζίνα:
Ο επόμενος άθλος επιτελείται στο νεροχύτη! Το νοικοκυριό μας –μπαμπάς, μαμά και ένα παιδί- τρώει μεσημέρι-βράδυ, χρησιμοποιώντας 12 πιάτα, χώρια μαχαιροπήρουνα, κατσαρόλες κλπ κουζινικά. Φτάνουμε λοιπόν αισίως τα 6205 πιατικά κλπ το χρόνο και τα 155.125 κομμάτια τα 25 χρόνια ή αλλιώς πέντε φορές τουλάχιστον ο πύργος του Άιφελ!
Να μη ξεχάσουμε φυσικά και το σφουγγάρισμα. Κατά τους πιο μέτριους υπολογισμούς η νοικοκυρά μας θα σφουγγαρίζει μια επιφάνεια 4 φορές μεγαλύτερη από ένα στάδιο χωρητικότητας 100.000 ανθρώπων.
Έχουμε και τα τζάμια. Για να μη σας κουράζω με νούμερα, αρκεί να σας πω πως καθαρίζει μια συνολική επιφάνεια που θα είχε έκταση μεγαλύτερη από 15 φορές την έκταση της Πλατείας Ομονοίας!
Και οι άθλοι δεν τελειώνουν ποτέ:
Να μη ξεχάσουμε το σίδερο που αντιστοιχεί στην έκταση κάποιων δεκάδων ασφαλτοστρωμένων δρόμων της Αθήνας μας!
Έχει υπολογιστεί ακόμη πως μια οικοδέσποινα ετοιμάζει περί τα 128.000 λίτρα καφέ ή τσάι, με άλλα λόγια γεμίζει ένα τεράστιο φλιτζάνι ύψους 37 μέτρων!
Οι άθλοι της είναι πραγματικοί. Τους παρακολουθούμε όλοι καθημερινά. Μονάχα που περιμένουμε κάποια άρθρα όπως το σημερινό για να μας ανοίξουν καλύτερα τα μάτια!
Ας μπούμε σε ένα σχετικά μικρό διαμέρισμα κάτω των 100 τετραγωνικών. Σκουπίζοντας 70 τμ ημερησίως, επί 250 εργάσιμες μέρες το χρόνο, επί 25 χρόνια η καλή μας η νοικοκυρά, ούτε λίγο- ούτε πολύ, καθαρίζει συνολικά 437.500 τμ. ή αλλιώς 61 ποδοσφαιρικά γήπεδα, και αν είστε του μπάσκετ 44 γήπεδα!
Έχουμε όμως και συνέχεια. Ας πάμε στη κουζίνα:
Ο επόμενος άθλος επιτελείται στο νεροχύτη! Το νοικοκυριό μας –μπαμπάς, μαμά και ένα παιδί- τρώει μεσημέρι-βράδυ, χρησιμοποιώντας 12 πιάτα, χώρια μαχαιροπήρουνα, κατσαρόλες κλπ κουζινικά. Φτάνουμε λοιπόν αισίως τα 6205 πιατικά κλπ το χρόνο και τα 155.125 κομμάτια τα 25 χρόνια ή αλλιώς πέντε φορές τουλάχιστον ο πύργος του Άιφελ!
Να μη ξεχάσουμε φυσικά και το σφουγγάρισμα. Κατά τους πιο μέτριους υπολογισμούς η νοικοκυρά μας θα σφουγγαρίζει μια επιφάνεια 4 φορές μεγαλύτερη από ένα στάδιο χωρητικότητας 100.000 ανθρώπων.
Έχουμε και τα τζάμια. Για να μη σας κουράζω με νούμερα, αρκεί να σας πω πως καθαρίζει μια συνολική επιφάνεια που θα είχε έκταση μεγαλύτερη από 15 φορές την έκταση της Πλατείας Ομονοίας!
Και οι άθλοι δεν τελειώνουν ποτέ:
Να μη ξεχάσουμε το σίδερο που αντιστοιχεί στην έκταση κάποιων δεκάδων ασφαλτοστρωμένων δρόμων της Αθήνας μας!
Έχει υπολογιστεί ακόμη πως μια οικοδέσποινα ετοιμάζει περί τα 128.000 λίτρα καφέ ή τσάι, με άλλα λόγια γεμίζει ένα τεράστιο φλιτζάνι ύψους 37 μέτρων!
Αυτά είναι μερικά από τα κατορθώματα μιας εργατικής νοικοκυράς.
Απευθύνομαι τώρα στις ίδιες αυτές νοικοκυρές
Κυρίες μου από καιρού εις καιρόν να τους μαζεύετε και να τους απευθύνετε το εξής λογύδριο:
Αγαπητέ μου σύζυγε, σκέφτηκες ποτέ την αξία των υπηρεσιών που σου προσφέρω; Σκέφτηκες πώς αν μια μέρα ζητούσαμε όλες οι γυναίκες μισθό για τις δουλειές του σπιτιού, θα είχατε να πληρώσετε τα μαλλιοκέφαλά σας; Ενώ τώρα σας πλένουμε, σας μαγειρεύουμε, σας σιδερώνουμε, σας σκουπίζουμε σας... σας... και άλλα ακόμα, ΔΩΡΕΑΝ!
Απευθύνομαι τέλος και στους συνάρρενες
Όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου, μετά την απαρίθμηση του τεράστιου όγκου δουλειάς, που προσφέρει η γυναικούλα σας στην οικιακή οικονομία, δεν μας συμφέρει με καμία κυβέρνηση να την αποτιμήσουμε σε χρήμα. Η χρεωκοπία μας εν προκειμένω θα είναι παραπάνω από βέβαιη...
Μη παραλείπετε λοιπόν να την καλοπιάνετε πότε-πότε. Αν πάλι σας ξεφύγει καμιά φορά «Γυναικούλα μου σου είμαι υπόχρεος», και αυτό καλό είναι!
Θωμάς Σιταράς, Αθηναιογράφος- Συγγραφέας, FB: Σιταράς Θωμάς
Απευθύνομαι τώρα στις ίδιες αυτές νοικοκυρές
Κυρίες μου από καιρού εις καιρόν να τους μαζεύετε και να τους απευθύνετε το εξής λογύδριο:
Αγαπητέ μου σύζυγε, σκέφτηκες ποτέ την αξία των υπηρεσιών που σου προσφέρω; Σκέφτηκες πώς αν μια μέρα ζητούσαμε όλες οι γυναίκες μισθό για τις δουλειές του σπιτιού, θα είχατε να πληρώσετε τα μαλλιοκέφαλά σας; Ενώ τώρα σας πλένουμε, σας μαγειρεύουμε, σας σιδερώνουμε, σας σκουπίζουμε σας... σας... και άλλα ακόμα, ΔΩΡΕΑΝ!
Απευθύνομαι τέλος και στους συνάρρενες
Όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου, μετά την απαρίθμηση του τεράστιου όγκου δουλειάς, που προσφέρει η γυναικούλα σας στην οικιακή οικονομία, δεν μας συμφέρει με καμία κυβέρνηση να την αποτιμήσουμε σε χρήμα. Η χρεωκοπία μας εν προκειμένω θα είναι παραπάνω από βέβαιη...
Μη παραλείπετε λοιπόν να την καλοπιάνετε πότε-πότε. Αν πάλι σας ξεφύγει καμιά φορά «Γυναικούλα μου σου είμαι υπόχρεος», και αυτό καλό είναι!
Θωμάς Σιταράς, Αθηναιογράφος- Συγγραφέας, FB: Σιταράς Θωμάς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα