Τι κατορθώνει μια νοικοκυρά σε 25 χρόνια

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Κυρίες-Κύριοι, επιτρέψτε μου σήμερα να σας παρουσιάσω τον υπ’ αριθμό 2 Ηρακλή. Φοράει φουστάνι και ποδιά, κρατάει κουτάλα και σφουγγαρόπανο, και ακούει στο άσημο όνομα ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ.Οι άθλοι της είναι πραγματικοί. Τους παρακολουθούμε όλοι καθημερινά. Μονάχα που περιμένουμε κάποια άρθρα όπως το σημερινό για να μας ανοίξουν καλύτερα τα μάτια!Ας μπούμε σε ένα σχετικά μικρό διαμέρισμα κάτω των 100 τετραγωνικών. Σκουπίζοντας 70 τμ ημερησίως, επί 250 εργάσιμες μέρες το χρόνο, επί 25 χρόνια η καλή μας η νοικοκυρά, ούτε λίγο- ούτε πολύ, καθαρίζει συνολικά 437.500 τμ. ή αλλιώς 61 ποδοσφαιρικά γήπεδα, και αν είστε του μπάσκετ 44 γήπεδα!Έχουμε όμως και συνέχεια. Ας πάμε στη κουζίνα:Ο επόμενος άθλος επιτελείται στο νεροχύτη! Το νοικοκυριό μας –μπαμπάς, μαμά και ένα παιδί- τρώει μεσημέρι-βράδυ, χρησιμοποιώντας 12 πιάτα, χώρια μαχαιροπήρουνα, κατσαρόλες κλπ κουζινικά. Φτάνουμε λοιπόν αισίως τα 6205 πιατικά κλπ το χρόνο και τα 155.125 κομμάτια τα 25 χρόνια ή αλλιώς πέντε φορές τουλάχιστον ο πύργος του Άιφελ!Να μη ξεχάσουμε φυσικά και το σφουγγάρισμα. Κατά τους πιο μέτριους υπολογισμούς η νοικοκυρά μας θα σφουγγαρίζει μια επιφάνεια 4 φορές μεγαλύτερη από ένα στάδιο χωρητικότητας 100.000 ανθρώπων.Έχουμε και τα τζάμια. Για να μη σας κουράζω με νούμερα, αρκεί να σας πω πως καθαρίζει μια συνολική επιφάνεια που θα είχε έκταση μεγαλύτερη από 15 φορές την έκταση της Πλατείας Ομονοίας!Και οι άθλοι δεν τελειώνουν ποτέ:Να μη ξεχάσουμε το σίδερο που αντιστοιχεί στην έκταση κάποιων δεκάδων ασφαλτοστρωμένων δρόμων της Αθήνας μας!Έχει υπολογιστεί ακόμη πως μια οικοδέσποινα ετοιμάζει περί τα 128.000 λίτρα καφέ ή τσάι, με άλλα λόγια γεμίζει ένα τεράστιο φλιτζάνι ύψους 37 μέτρων!