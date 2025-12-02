Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι μετά από έρευνα της βελγικής αστυνομίας για απάτη με κοινοτικά κονδύλια

Κλείσιμο

Τρεις συλλήψεις έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής οι βελγικές αρχές, με μία εξ αυτών να είναι ηπρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Η εξέλιξη αυτή έρχεταιστο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πιθανήΣύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα,Συνολικά τρία άτομα συνελήφθησαν. Οι άλλοι δύο είναικαι ο Ιταλός διπλωμάτηςρώην γενικός γραμματέας του EEAS την περίοδο 2021-2025.Τα καταγγελλόμενα αδικήματαΟι πράξεις που διερευνώνται περιλαμβάνουν απάτη στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου.Οι ανακριτικές Αρχές εξετάζουν αν το Κολλέγιο της Ευρώπης ή στελέχη του είχανπου αφορούσε τη χρηματοδότηση της νέας Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Ακαδημίας στη Μπριζ. Το ίδρυμα, το οποίο ιδρύθηκε το 1949 καιαγόρασε το 2022 ένα κτίριο στη Spanjaardstraat για τη φιλοξενία συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, σε περίοδο οικονομικής πίεσης, λίγο πριν το EEAS εκδώσει πρόσκληση χρηματοδότησηςΣτο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεταισχετικά με τον διαγωνισμό, ο οποίος όφειλε να παραμείνει απόρρητος ώστε να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των υποψηφίων οργανισμών. Προτού διαβιβαστεί ο φάκελος στην EPPO,Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η EPPO ή η OLAF έχουν καταλήξει σε συμπέρασμα περί διάπραξης αδικημάτων και κανένας από τους συλληφθέντες δεν έχει επίσημα κατηγορηθεί.Η υπόθεση προσθέτει νέα πίεση στο Κολλέγιο της Ευρώπης και στη διοίκησή του, καθώς η Μογκερίνιδεν απάντησε στα ερωτήματα ευρωπαϊκών μέσων σχετικά με την έρευνα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν η βελγική αστυνομία της Δυτικής Φλάνδρας και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO). Εκπρόσωποι τόσο της EPPO όσο και της OLAF απέφυγαν κάθε σχόλιο.Το Κολλέγιο της Ευρώπης και η νέα Ευρωπαϊκή Διπλωματική Ακαδημίαη οποία υπηρέτησε ως Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική την περίοδο 2014-2019, ανέλαβε πρύτανης του Κολλεγίου το 2020 και διευθύντρια της Ακαδημίας από την ίδρυσή της το 2022. Την περίοδο που αφορά η έρευνα, το EEAS διευθυνόταν από τον Ζοσέπ Μπορέλ, πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Ισπανίας. Εκπρόσωπός του δεν ήταν διαθέσιμος για σχόλιο, ενώ άρνηση σχολιασμού υπήρξε και από το Κολλέγιο της Ευρώπης, το EEAS και τις βελγικές εισαγγελικές αρχές.Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO)είναι ανεξάρτητο όργανο της ΕΕ, αρμόδιο για την καταπολέμηση της απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης και κάθε αδικήματος που θίγει τα οικονομικά της συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς, του ξεπλύματος χρήματος και της διασυνοριακής απάτης στον ΦΠΑ. Η υπερεθνική αυτή αρχή έχει την αρμοδιότητα όχι μόνο να ερευνά, αλλά και να ασκεί διώξεις και να παραπέμπει τους υπαιτίους στη δικαιοσύνη, αρμοδιότητα που δεν διέθετε, μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).