«Πράσινο φως» στην Ελλάδα από ESM και EFSF για πρόωρη αποπληρωμή δανείων 6,94 δισ. ευρώ

«Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σταθερή πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της. Αυτή η νέα πρόωρη αποπληρωμή προς τους δανειστές του GLF, η δεύτερη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, στέλνει ένα ακόμη θετικό μήνυμα», δήλωσε ο Πιερ Γκραμένια