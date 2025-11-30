Κατερίνα Διδασκάλου: Δεν έχω κακοποιηθεί στην προσωπική μου ζωή, στη δουλειά ήταν λίγο χειρότερα
Κατερίνα Διδασκάλου: Δεν έχω κακοποιηθεί στην προσωπική μου ζωή, στη δουλειά ήταν λίγο χειρότερα
Φυσικά και έχω βιώσει σεξισμό, παραδέχτηκε η ηθοποιός
Στις εμπειρίες της από τον χώρο της υποκριτικής αναφέρθηκε η Κατερίνα Διδασκάλου, ενώ σχολίασε και τα σεξιστικά περιστατικά που έχει βιώσει κατά τη διάρκεια της καριέρας της, αλλά και τις δύσκολες συμπεριφορές που κατά καιρούς αντιμετώπισε, τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο.
Η ηθοποιός μίλησε για το πώς εξελίχθηκαν οι συνθήκες στον χώρο της δουλειάς της μέσα στον χρόνο, τονίζοντας ότι σήμερα νιώθει πως εργάζεται σε πολύ καλύτερο περιβάλλον σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε», η Κατερίνα Διδασκάλου τόνισε πως δεν έχει βιώσει κακοποίηση στην προσωπική της ζωή, όμως έχει περάσει δύσκολα σε επαγγελματικό επίπεδο.
Δείτε το βίντεο
«Δεν έχω κακοποιηθεί στην προσωπική μου ζωή, ομολογώ. Εντάξει, κακοποιήσεις, υφιστάμεθα όλοι κατά καιρούς. Μπορεί να είναι λεκτική, μπορεί να είναι κάτι ταπεινωτικό που θα σου πει ο σύντροφός σου νομίζοντας ότι κάνει χιούμορ. Πάνω στη δουλειά ήταν λίγο χειρότερα τα πράγματα. Τώρα κάπως έχουν συνέλθει», είπε χαρακτηριστικά.
Η Κατερίνα Διδασκάλου εξήγησε ότι όσο περνά ο καιρός αισθάνεται πως έχει την τύχη να συνεργάζεται με ανθρώπους που τη σέβονται περισσότερο, τόσο καλλιτεχνικά όσο και ανθρώπινα. «Περνώντας ο καιρός, δουλεύω όλο και με καλύτερους σκηνοθέτες, παραγωγούς. Μεγάλη υπόθεση» ανέφερε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε ανοιχτά και στα στερεότυπα που έχει συναντήσει μέσα στον χώρο, σημειώνοντας ότι η εξωτερική εμφάνιση συχνά επισκίαζε τις πραγματικές της ικανότητες. «Φυσικά και έχω βιώσει σεξισμό. Φυσικά και έχω ακούσει να λένε "είναι πολύ όμορφη αυτή, είναι και καλή ηθοποιός;" Ευτυχώς δεν το λένε πια», πρόσθεσε.
