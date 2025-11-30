Τέσσερις νεκροί και 14 τραυματίες από πυροβολισμούς σε παιδικό πάρτι γενεθλίων στην Καλιφόρνια
Καλιφόρνια Πυροβολισμοί Νεκροί Παιδικό πάρτι

Η αστυνομία κάνει λόγο για «στοχευμένη επίθεση» σε αίθουσα εκδηλώσεων στο Στόκτον – Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται παιδιά

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο το απόγευμα στο Στόκτον της βόρειας Καλιφόρνια, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια οικογενειακής συγκέντρωσης, όπου συμμετείχαν συνολικά 14 άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου Σερίφη της Κομητείας Σαν Χοακίν, Χέδερ Μπρεντ, δήλωσε ότι παιδιά και ενήλικες βρίσκονταν μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε μέσα σε αίθουσα εκδηλώσεων στο Στόκτον. Όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου, «τα πρώτα στοιχεία υποδεικνύουν ότι μπορεί να πρόκειται για στοχευμένο περιστατικό».

Ο αντιδήμαρχος του Στόκτον, Τζέισον Λι, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια παιδικού πάρτι γενεθλίων, ενώ επεσήμανε πως βρίσκεται σε επικοινωνία με τις τοπικές Αρχές για να ενημερωθεί για τις συνθήκες του περιστατικού.

««Είμαι σε επαφή με προσωπικό και αξιωματούχους της δημόσιας ασφαλείας για να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη και θα πιέσω για απαντήσεις. Θα πιέσω για απαντήσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Αυτή τη στιγμή μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι 14 άτομα δέχθηκαν πυρά και επιβεβαιώθηκε ο θάνατος τεσσάρων θυμάτων», αναφέρεται σε ανάρτηση στο X του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σαν Χοακίν.

«Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να πρόκειται για ένα στοχευμένο επεισόδιο και οι ερευνητές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα».

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι αρχές έλαβαν κλήση λίγο πριν από τις 18:00 για πυροβολισμούς κοντά στο τετράγωνο 1900 της οδού Λουσίλ στο Στόκτον, περίπου 50 μίλια ανατολικά του Σαν Φρανσίσκο. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν εντός αίθουσας δεξιώσεων, η οποία διαθέτει κοινό χώρο στάθμευσης με άλλες επιχειρήσεις.

Οι ντετέκτιβ εργάζονται για τον εντοπισμό του κινήτρου της επίθεσης, ενώ οι Αρχές δεν παρείχαν άμεσα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των τραυματιών και δεν έχουν δώσει καμιά πληροφορία για τον δράστη ή τους δράστες.

Νωρίτερα, αξιωματούχοι είχαν αναφέρει ότι αρκετά από τα θύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

