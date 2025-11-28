Κατερίνα Διδασκάλου: Δεν σημαίνουν τίποτα οι ακόλουθοι στα social media, πάνω στη δράση φαίνεται η αξία ενός ηθοποιού
Συμβαίνει να επιλέγονται λόγω followers από τους σκηνοθέτες, αλλά δεν είναι αποκλειστικά έτσι, σχολίασε η ηθοποιός
Τη δική της άποψη για το γεγονός ότι παραγωγοί και σκηνοθέτες επιλέγουν ηθοποιούς με κριτήριο τους ακόλουθούς τους στα social media κλήθηκε να παρουσιάσει η Κατερίνα Διδασκάλου.
Η ηθοποιός αναγνώρισε πως πράγματι ορισμένες φορές λαμβάνεται υπόψιν ο αριθμός των διαδικτυακών ακολούθων. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι το πόσο δημοφιλής είναι ένας συνάδελφός της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αρκεί για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός ρόλου.
«Συμβαίνει να επιλέγονται influencers λόγω followers από τους σκηνοθέτες, αλλά δεν είναι αποκλειστικά έτσι», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Διδασκάλου στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.
Στη συνέχεια, τόνισε όμως ότι ο αριθμός των διαδικτυακών ακολούθων δεν προσδίδει αξία σε έναν ηθοποιό, αφού το ταλέντο του και οι υποκριτικές του δυνατότητες κρίνονται, όταν βρίσκεται πάνω στο θεατρικό σανίδι. «Τελικά δεν σημαίνουν τίποτα οι ακόλουθοι, επάνω στο έργο και στη δράση φαίνεται η αξία ενός ηθοποιού», συμπλήρωσε.
