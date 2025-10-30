Κατερίνα Διδασκάλου: Διατηρούμαι λαμπερή γιατί δεν κρίνω, πίνω πολύ νερό και κάνω καλές σκέψεις
Ως γυναίκα στη σοουμπίζ είναι πολύ σημαντικό να συνεχίζεις σε μια ώριμη ηλικία να δουλεύεις το ίδιο καλά, δήλωσε η ηθοποιός
Τον τρόπο με τον οποίο καταφέρνει να διατηρείται λαμπερή αποκάλυψε η Κατερίνα Διδασκάλου, αναφέροντας ότι τη βοηθούν η θετική σκέψη, η αποχή από την κριτική και η σωστή ενυδάτωση.
Η ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, αναφερόμενη στα μυστικά της ομορφιάς της, αλλά και στον απολογισμό που κάνει για τη μέχρι τώρα πορεία της στην υποκριτική.
«Δεν κρίνω, πίνω πολύ νερό και κάνω καλές σκέψεις» απάντησε η Κατερίνα Διδασκάλου σε ερώτηση για το πώς διατηρείται λαμπερή και νωρίτερα σχολίασε, πως ως γυναίκα που εργάζεται στον χώρο της σόουμπιζ, θεωρεί πολύ σημαντικό να μπορεί να συνεχίζει να δουλεύει σε μία ώριμη ηλικία το ίδιο καλά όπως στο παρελθόν: «Αν έκανα έναν απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας μου αυτό που θα έλεγα είναι ένα μεγάλο “ευχαριστώ”. Και ως γυναίκα στη σόουμπιζ είναι πολύ σημαντικό να συνεχίζεις σε μια ώριμη ηλικία να δουλεύεις το ίδιο καλά ή περισσότερο ακόμα καλά. Αυτό είναι μεγάλη ευτυχία».
