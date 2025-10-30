ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο, απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι - Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα

Κατερίνα Διδασκάλου: Διατηρούμαι λαμπερή γιατί δεν κρίνω, πίνω πολύ νερό και κάνω καλές σκέψεις
GALA
Κατερίνα Διδασκάλου εμφάνιση

Κατερίνα Διδασκάλου: Διατηρούμαι λαμπερή γιατί δεν κρίνω, πίνω πολύ νερό και κάνω καλές σκέψεις

Ως γυναίκα στη σοουμπίζ είναι πολύ σημαντικό να συνεχίζεις σε μια ώριμη ηλικία να δουλεύεις το ίδιο καλά, δήλωσε η ηθοποιός

Κατερίνα Διδασκάλου: Διατηρούμαι λαμπερή γιατί δεν κρίνω, πίνω πολύ νερό και κάνω καλές σκέψεις
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τον τρόπο με τον οποίο καταφέρνει να διατηρείται λαμπερή αποκάλυψε η Κατερίνα Διδασκάλου, αναφέροντας ότι τη βοηθούν η θετική σκέψη, η αποχή από την κριτική και η σωστή ενυδάτωση.

Η ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, αναφερόμενη στα μυστικά της ομορφιάς της, αλλά και στον απολογισμό που κάνει για τη μέχρι τώρα πορεία της στην υποκριτική. 

«Δεν κρίνω, πίνω πολύ νερό και κάνω καλές σκέψεις» απάντησε η Κατερίνα Διδασκάλου σε ερώτηση για το πώς διατηρείται λαμπερή και νωρίτερα σχολίασε, πως ως γυναίκα που εργάζεται στον χώρο της σόουμπιζ, θεωρεί πολύ σημαντικό να μπορεί να συνεχίζει να δουλεύει σε μία ώριμη ηλικία το ίδιο καλά όπως στο παρελθόν:  «Αν έκανα έναν απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας μου αυτό που θα έλεγα είναι ένα μεγάλο “ευχαριστώ”. Και ως γυναίκα στη σόουμπιζ είναι πολύ σημαντικό να συνεχίζεις σε μια ώριμη ηλικία να δουλεύεις το ίδιο καλά ή περισσότερο ακόμα καλά. Αυτό είναι μεγάλη ευτυχία».

Δείτε το βίντεο


Ειδήσεις σήμερα:

Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»

Αιματηρή εισβολή της αστυνομίας στις φαβέλες του Ρίο - 132 νεκροί, χτυπήθηκε η οργάνωση «Comando Vermelho»

Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης