Ο Μαζωνάκης με παραδοσιακή φορεσιά στα MadWalk τραγούδησε Σαββόπουλο
Γιώργος Μαζωνάκης Madwalk 2025 Διονύσης Σαββόπουλος

Ο Μαζωνάκης με παραδοσιακή φορεσιά στα MadWalk τραγούδησε Σαββόπουλο

Ο τραγουδιστής παρουσίασε ένα εντυπωσιακό act αφιερωμένο στον σπουδαίο «Νιόνιο» που έφυγε πρόσφατα από την ζωή

Ο Μαζωνάκης με παραδοσιακή φορεσιά στα MadWalk τραγούδησε Σαββόπουλο
Γεωργία Κοτζιά
Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του φετινού MadWalk, ανεβαίνοντας στη σκηνή με φουστανέλα και ερμηνεύοντας Σαββόπουλο, σε ένα act που εξελίχθηκε σε συγκινητικό φόρο τιμής στον σπουδαίο δημιουργό που έφυγε από τη ζωή στις 21 Οκτωβρίου.

Ο τραγουδιστής παρουσίασε μια ξεχωριστή version της «Θαλασσογραφίας», με το κοινό να παρακολουθεί μια pop–fashion στιγμή με έντονο ελληνικό χρώμα.

Το concept της εμφάνισης ήταν εξ ολοκλήρου βασισμένο στην παραδοσιακή ενδυμασία: ο Γιώργος Μαζωνάκης στη σκηνή με φουστανέλα και στο πλευρό του μέλη της χροευτικής ομάδας του Λυκείου Ελληνίδων, ντυμένα με παραδοσιακές φορεσιές από τη συλλογή του λυκείου.

Η σκηνοθεσία και τα κοστούμια ήταν σχεδιασμένα ώστε να «δένουν» το tribute στον Διονύση Σαββόπουλο με τον fashion χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Η ερμηνεία του Γιώργου Μαζωνάκη αποθεώθηκε από το κοινό με δυνατό χειροκρότημα, ενώ το αφιέρωμά του στον Διονύση Σαββόπουλο συγκαταλέγεται ήδη στις πιο χαρακτηριστικές και συζητημένες στιγμές του MadWalk 2025.

Γεωργία Κοτζιά
