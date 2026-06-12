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Ύμνοι Ντεμπελέ για Μέσι: Είναι ο καλύτερος που έχω δει ποτέ, φυσικά και μπορεί να πάρει το Παγκόσμιο Κύπελλο
Ύμνοι Ντεμπελέ για Μέσι: Είναι ο καλύτερος που έχω δει ποτέ, φυσικά και μπορεί να πάρει το Παγκόσμιο Κύπελλο
Ο Ουσμάν Ντεμπελέ μίλησε στη «Marca» για την εθνική Γαλλίας, τα φαβορί του Μουντιάλ, τη Χρυσή Μπάλα αλλά και τον Κιλιάν Εμπαπέ
Μεγάλη συνέντευξη στην ισπανική «Marca» παραχώρησε με αφορμή την κατάκτηση του Champions League αλλά και την σέντρα του Μουντιάλ 2026, ο Ουσμάν Ντεμπελέ.
Ο Γάλλος δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης και κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» μίλησε για τις πιθανότητες των «Τρικολόρ» να κερδίσουν το Μουντιάλ, τον Λιονέλ Μέσι, τον Κιλιάν Εμπαπέ και την εθνική Ισπανίας.
Ερωτηθείς για τον Λιονέλ Μέσι και εάν θα μπορεί αν και είναι τέσσερα χρόνια μεγαλύτερος από το Μουντιάλ του Κατάρ να κερδίσει πάλι τον τίτλο είπε: « Φυσικά, μπορεί να κερδίσει κάθε πιθανό τρόπαιο. Το είδα ήδη στη Βαρκελώνη. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα... Είναι ο καλύτερος που έχω δει ποτέ, το καλύτερο ποδόσφαιρο που έχω δει ποτέ. Είναι ακόμα αρκετά επικίνδυνος. Είναι δύσκολο να τον σταματήσεις ακόμα και στα 38 του. Μπορεί να είναι σε αυτή την ηλικία, αλλά πάντα θα έχει αυτές τις ιδιότητες. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μαζί του γιατί είναι ικανός να κερδίζει ξανά».
Για τα φαβορί του Μουντιάλ και την εθνική Γαλλίας σημείωσε: «Υπάρχουν πολλά φαβορί, ξέρετε, αυτό δεν σημαίνει τίποτα πια στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν πολλές ομάδες που είναι φαβορί σε αυτή τη διοργάνωση. Επίσης, γνωρίζουμε ότι η εθνική ομάδα της Γαλλίας έχει φτάσει στους τελικούς στις δύο τελευταίες διοργανώσεις. Επομένως, θα είμαστε μια ομάδα που θα βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση, αλλά παραμένουμε συγκεντρωμένοι στον στόχο. Πριν σκεφτούμε να φτάσουμε στη φάση των 16 ή στα προημιτελικά, πρέπει να περάσουμε καλά τους αγώνες της φάσης των ομίλων».
Για την Ισπανία και τις δυσκολίες που έχει απέναντί της η Γαλλία: «Ναι, αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα εναντίον αυτής της ομάδας. Είναι μια εξαιρετική ομάδα όσον αφορά την ομαδική εργασία και έχουν μερικούς πολύ καλούς παίκτες. Τέλος πάντων, γνωρίζουμε καλά αυτήν την ομάδα και θα είναι μια χώρα που πρέπει να προσέξουμε σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα είναι ανάμεσα στα φαβορί σε αυτή τη διοργάνωση. Παίζουν έτσι εδώ και χρόνια, με παίκτες πολύ υψηλού επιπέδου. Και έχουμε επίσης μια πολύ καλή ομάδα που παίζει πολύ με την μπάλα. Επιπλέον, όλοι οι παίκτες παίζουν για μεγάλους συλλόγους και σε μεγάλες διοργανώσεις. Νομίζω ότι είναι δύο διαφορετικά στυλ παιχνιδιού. Στην Ισπανία, η κατοχή της μπάλας είναι κάτι έμφυτο. Αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν θα είναι εύκολο ούτε για τη γαλλική ούτε για την ισπανική ομάδα».
Για το εάν το Παγκόσμιο Κύπελλο δείξει και τον νικητή της «Χρυσής Μπάλας»: «Ναι, είναι σαφώς σημαντικό και γι' αυτό. Όπως έχω πει πολλές φορές, είναι ένα εξαιρετικό ατομικό τρόπαιο, αλλά αυτό έρχεται αργότερα. Ο νούμερο ένα στόχος, φυσικά, ήταν να κερδίσουμε το Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν και να κερδίσουμε ένα ακόμη Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Είναι κάτι εξαιρετικό. Οπότε, πριν σκεφτείς όλα αυτά, πρέπει να παραμείνεις πολύ συγκεντρωμένος».
Για τον Κιλιάν Εμπαπέ και την κριτική που δέχτηκε αυτή τη σεζόν: Ήταν πολύ άδικοι μαζί του. Το παρακάνουν λίγο με την κριτική για τον Κιλιάν επειδή είναι ένας απίστευτος παίκτης. Ένας υπέροχος άνθρωπος εκτός γηπέδου, επειδή τον ξέρω πολύ καιρό. Μερικές φορές το παρακάνουν με την κριτική μόνο και μόνο επειδή είναι ο Κιλιάν Μπαπέ. Δεν πρέπει να είσαι τόσο αυστηρός μαζί του. Είτε δένει τα κορδόνια του, είτε δεν τα δένει, είτε τραβάει τις κάλτσες του προς τα πάνω, είτε δεν τις φοράει... Είναι υπερβολικό. Γιατί είναι ακόμα άνθρωπος και παίκτης εξαιρετικής ποιότητας. Σε κάθε περίπτωση, εδώ στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, τα πάει πολύ καλά μαζί μας. Είναι ηγέτης, ο αρχηγός της ομάδας μας και ένας πολύ σημαντικός παίκτης».
Ο Γάλλος δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης και κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» μίλησε για τις πιθανότητες των «Τρικολόρ» να κερδίσουν το Μουντιάλ, τον Λιονέλ Μέσι, τον Κιλιάν Εμπαπέ και την εθνική Ισπανίας.
Ερωτηθείς για τον Λιονέλ Μέσι και εάν θα μπορεί αν και είναι τέσσερα χρόνια μεγαλύτερος από το Μουντιάλ του Κατάρ να κερδίσει πάλι τον τίτλο είπε: « Φυσικά, μπορεί να κερδίσει κάθε πιθανό τρόπαιο. Το είδα ήδη στη Βαρκελώνη. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα... Είναι ο καλύτερος που έχω δει ποτέ, το καλύτερο ποδόσφαιρο που έχω δει ποτέ. Είναι ακόμα αρκετά επικίνδυνος. Είναι δύσκολο να τον σταματήσεις ακόμα και στα 38 του. Μπορεί να είναι σε αυτή την ηλικία, αλλά πάντα θα έχει αυτές τις ιδιότητες. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μαζί του γιατί είναι ικανός να κερδίζει ξανά».
Για τα φαβορί του Μουντιάλ και την εθνική Γαλλίας σημείωσε: «Υπάρχουν πολλά φαβορί, ξέρετε, αυτό δεν σημαίνει τίποτα πια στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν πολλές ομάδες που είναι φαβορί σε αυτή τη διοργάνωση. Επίσης, γνωρίζουμε ότι η εθνική ομάδα της Γαλλίας έχει φτάσει στους τελικούς στις δύο τελευταίες διοργανώσεις. Επομένως, θα είμαστε μια ομάδα που θα βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση, αλλά παραμένουμε συγκεντρωμένοι στον στόχο. Πριν σκεφτούμε να φτάσουμε στη φάση των 16 ή στα προημιτελικά, πρέπει να περάσουμε καλά τους αγώνες της φάσης των ομίλων».
Για την Ισπανία και τις δυσκολίες που έχει απέναντί της η Γαλλία: «Ναι, αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα εναντίον αυτής της ομάδας. Είναι μια εξαιρετική ομάδα όσον αφορά την ομαδική εργασία και έχουν μερικούς πολύ καλούς παίκτες. Τέλος πάντων, γνωρίζουμε καλά αυτήν την ομάδα και θα είναι μια χώρα που πρέπει να προσέξουμε σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα είναι ανάμεσα στα φαβορί σε αυτή τη διοργάνωση. Παίζουν έτσι εδώ και χρόνια, με παίκτες πολύ υψηλού επιπέδου. Και έχουμε επίσης μια πολύ καλή ομάδα που παίζει πολύ με την μπάλα. Επιπλέον, όλοι οι παίκτες παίζουν για μεγάλους συλλόγους και σε μεγάλες διοργανώσεις. Νομίζω ότι είναι δύο διαφορετικά στυλ παιχνιδιού. Στην Ισπανία, η κατοχή της μπάλας είναι κάτι έμφυτο. Αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν θα είναι εύκολο ούτε για τη γαλλική ούτε για την ισπανική ομάδα».
Για το εάν το Παγκόσμιο Κύπελλο δείξει και τον νικητή της «Χρυσής Μπάλας»: «Ναι, είναι σαφώς σημαντικό και γι' αυτό. Όπως έχω πει πολλές φορές, είναι ένα εξαιρετικό ατομικό τρόπαιο, αλλά αυτό έρχεται αργότερα. Ο νούμερο ένα στόχος, φυσικά, ήταν να κερδίσουμε το Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν και να κερδίσουμε ένα ακόμη Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Είναι κάτι εξαιρετικό. Οπότε, πριν σκεφτείς όλα αυτά, πρέπει να παραμείνεις πολύ συγκεντρωμένος».
Για τον Κιλιάν Εμπαπέ και την κριτική που δέχτηκε αυτή τη σεζόν: Ήταν πολύ άδικοι μαζί του. Το παρακάνουν λίγο με την κριτική για τον Κιλιάν επειδή είναι ένας απίστευτος παίκτης. Ένας υπέροχος άνθρωπος εκτός γηπέδου, επειδή τον ξέρω πολύ καιρό. Μερικές φορές το παρακάνουν με την κριτική μόνο και μόνο επειδή είναι ο Κιλιάν Μπαπέ. Δεν πρέπει να είσαι τόσο αυστηρός μαζί του. Είτε δένει τα κορδόνια του, είτε δεν τα δένει, είτε τραβάει τις κάλτσες του προς τα πάνω, είτε δεν τις φοράει... Είναι υπερβολικό. Γιατί είναι ακόμα άνθρωπος και παίκτης εξαιρετικής ποιότητας. Σε κάθε περίπτωση, εδώ στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, τα πάει πολύ καλά μαζί μας. Είναι ηγέτης, ο αρχηγός της ομάδας μας και ένας πολύ σημαντικός παίκτης».
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