Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο
Σε κρίσιμη κατάσταση οι δύο στρατιωτικοί και ο ένοπλος, ο οποίος είχε λάβει άσυλο το 2024 – Το FBI και οι αρχές της Ουάσινγκτον ερευνούν τα κίνητρα και την προέλευση του όπλου

Δύο μέλη της Εθνοφρουράς τραυματίστηκαν σοβαρά από πυρά ενόπλου κοντά στον Λευκό Οίκο, λίγα μέτρα από τον σταθμό μετρό Farragut West, το μεσημέρι της Τετάρτης (τοπική ώρα). Ο ύποπτος, αφγανικής καταγωγής, δέχθηκε πυρά από τρίτο μέλος της φρουράς και νοσηλεύεται επίσης σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται η προσπάθεια των Αρχών να συλλάβουν τον δράστη.



Οι αρχές της Ουάσινγκτον διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ένας ένοπλος πλησίασε τρία μέλη της Εθνοφρουράς που βρίσκονταν σε περιπολία και άνοιξε πυρ εναντίον τους. Όπως ανέφεραν αξιωματούχοι, ο δράστης πυροβόλησε αρχικά έναν στρατιώτη και στη συνέχεια στόχευσε δεύτερο μέλος της φρουράς, πριν προσπαθήσει να ρίξει και νέο πυροβολισμό από μικρή απόσταση πάνω από το πρώτο θύμα. Τότε παρενέβη τρίτο μέλος της Εθνοφρουράς, το οποίο ανταπέδωσε τα πυρά και ακινητοποίησε τον ύποπτο.

Οι δύο τραυματισμένοι στρατιωτικοί μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο της αμερικανικής πρωτεύουσας, όπου νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μίριελ Μπάουζερ και ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ επιβεβαίωσαν ότι οι στρατιωτικοί δεν έχουν καταλήξει, διαψεύδοντας τις αρχικές αναφορές του κυβερνήτη της Δυτικής Βιρτζίνιας Πάτρικ Μόρισεϊ, ο οποίος λίγο αργότερα ανασκεύασε μιλώντας για «αντιφατικές πληροφορίες».



Οι ερευνητές ταυτοποίησαν τον ύποπτο ως Αφγανό υπήκοο, ο οποίος φαίνεται να μετανάστευσε στις ΗΠΑ το 2021 και να κατοικούσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον. Η αρχική ταυτοποίηση βασίστηκε σε δακτυλικά αποτυπώματα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις διαδικασίες για πλήρη επιβεβαίωση της ταυτότητάς του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας υπέβαλε αίτηση ασύλου το 2024, η οποία εγκρίθηκε νωρίτερα μέσα στο έτος.

Στο σημείο της επίθεσης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το πιστόλι που θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό, με τις αρχές να διερευνούν πότε και με ποιο τρόπο το απέκτησε ο δράστης. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για συνεργούς ή οργανωμένη ενέργεια, ωστόσο εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου πιθανού κινήτρου με τρομοκρατικά χαρακτηριστικά.



Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντας τον ένοπλο «το ζώο που πυροβόλησε τους δύο άνδρες της Εθνοφρουράς» και δηλώνοντας ότι «θα πληρώσει ακριβά» για την πράξη του. Ο ίδιος ο δράστης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την ανταλλαγή πυρών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 14:15 τοπική ώρα (21:15 ώρα Ελλάδας), σε περιοχή με αυξημένη αστυνόμευση, γεγονός που έχει οδηγήσει τις ομοσπονδιακές και δημοτικές αρχές σε επανεξέταση του πλαισίου φύλαξης γύρω από τον Λευκό Οίκο. Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις για τα κίνητρα και το ιστορικό του δράστη.




