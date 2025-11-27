Loreen: Η εντυπωσιακή της εμφάνιση στη σκηνή του MadWalk 2025 - Δείτε βίντεο
Loreen: Η εντυπωσιακή της εμφάνιση στη σκηνή του MadWalk 2025 - Δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια παρουσίασε το παγκόσμιο hit «Tattoo» και το «Is It Love»
Έκλεψε τις εντυπώσεις η Loreen στη σκηνή του MadWalk 2025 το βράδυ της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου. Το closing act της βραδιάς ανήκε δικαιωματικά στη Σουηδή τραγουδίστρια, η οποία ανέλαβε να ρίξει την αυλαία της φετινής διοργάνωσης.
Η Loreen ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε δύο από τα πιο γνωστά τραγούδια της. Από τη μία, παρουσίασε το παγκόσμιο hit «Tattoo», που έχει ταυτιστεί με τη μεγάλη επιστροφή της στη Eurovision, και από την άλλη, το «Is It Love». Η εκτέλεση των κομματιών ήταν απόλυτα μελετημένη, με κάθε κίνηση, βλέμμα και σκηνοθετική λεπτομέρεια να λειτουργεί ως μέρος της performance, που συνδύαζε αρμονικά τη μουσική με το εικαστικό στοιχείο και τη μόδα.
Δείτε το βίντεo
Η καριέρα της Loreen είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, στον οποίο έχει καταφέρει να γράψει ιστορία. Η Σουηδή καλλιτέχνιδα εκπροσώπησε τη χώρα της το 2012 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν με το τραγούδι «Euphoria», κατακτώντας την πρώτη θέση με 372 πόντους, σε μια νίκη που τη μετέτρεψε σε φαινόμενο παγκόσμιας εμβέλειας.
Χρόνια αργότερα, το 2023, η Loreen εκπροσώπησε και πάλι τη Σουηδία στη Eurovision, αυτή τη φορά στη Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου, με το τραγούδι «Tattoo», καταφέρνοντας να επαναλάβει τον άθλο της και να ανέβει ξανά στην κορυφή, συγκεντρώνοντας 583 πόντους.
Η Loreen ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε δύο από τα πιο γνωστά τραγούδια της. Από τη μία, παρουσίασε το παγκόσμιο hit «Tattoo», που έχει ταυτιστεί με τη μεγάλη επιστροφή της στη Eurovision, και από την άλλη, το «Is It Love». Η εκτέλεση των κομματιών ήταν απόλυτα μελετημένη, με κάθε κίνηση, βλέμμα και σκηνοθετική λεπτομέρεια να λειτουργεί ως μέρος της performance, που συνδύαζε αρμονικά τη μουσική με το εικαστικό στοιχείο και τη μόδα.
Δείτε το βίντεo
Η καριέρα της Loreen είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, στον οποίο έχει καταφέρει να γράψει ιστορία. Η Σουηδή καλλιτέχνιδα εκπροσώπησε τη χώρα της το 2012 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν με το τραγούδι «Euphoria», κατακτώντας την πρώτη θέση με 372 πόντους, σε μια νίκη που τη μετέτρεψε σε φαινόμενο παγκόσμιας εμβέλειας.
Χρόνια αργότερα, το 2023, η Loreen εκπροσώπησε και πάλι τη Σουηδία στη Eurovision, αυτή τη φορά στη Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου, με το τραγούδι «Tattoo», καταφέρνοντας να επαναλάβει τον άθλο της και να ανέβει ξανά στην κορυφή, συγκεντρώνοντας 583 πόντους.
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς φτάσαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία σε Λέρο, Πάτμο και Αττική - Το πλάνο δράσης μετά την έκθεση του ΕΜΠ
Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι - Μία νεκρή από ανατροπή φορτηγού
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
Πώς φτάσαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία σε Λέρο, Πάτμο και Αττική - Το πλάνο δράσης μετά την έκθεση του ΕΜΠ
Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι - Μία νεκρή από ανατροπή φορτηγού
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα