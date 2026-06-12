Η Ράμερ Γουίλις εξασφάλισε την κύρια επιμέλεια της κόρης της μετά τη δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύντροφό της
Η Ράμερ Γουίλις εξασφάλισε την κύρια επιμέλεια της κόρης της μετά τη δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύντροφό της
Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ έχει αποκτήσει μία κόρη με τον πρώην σύντροφό της - Πρόσφατα τον κατηγόρησε για «σοβαρή συναισθηματική κακοποίηση»
Τη κύρια επιμέλεια της κόρης της μετά τη δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύντροφό της, εξασφάλισε η Ράμερ Γουίλις.
Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ βρέθηκε στα δικαστήρια με τον πατέρα της κόρης της, Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας, με τον οποίο χώρισε τον Αύγουστο του 2024 για την επιμέλεια της τρίχρονης κόρης της, Λουέτα.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η 37χρονη ηθοποιός και ο πρώην σύντροφός της θα έχουν από κοινού την επιμέλεια του παιδιού τους. Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης ότι οι δύο πλευρές θα συμμετέχουν σε συνεδρίες συμβουλευτικής για την ανατροφή του παιδιού και θα επικοινωνούν μέσω ειδικής εφαρμογής για γονείς.
Με βάση την προσωρινή απόφαση, ο Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας θα μπορεί να περνά χρόνο με τη Λουέτα κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο από τις 20 Ιουνίου. Από τον Αύγουστο οι επισκέψεις θα περιλαμβάνουν και διανυκτερεύσεις, χωρίς την παρουσία τρίτων προσώπων.
Ο δικηγόρος του, Μάικ Κρέτζμερ, δήλωσε στο People: «Ο κ. Τόμας είναι πολύ ικανοποιημένος με την προσωρινή απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με το ζήτημα της επιμέλειας. Ο δικαστής Γουάιτ επικεντρώθηκε σωστά στα ζητήματα που εξετάζονταν και στάθμισε προσεκτικά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν. Είμαστε ικανοποιημένοι που το δικαστήριο καθόρισε ένα πλαίσιο επιμέλειας και επικοινωνίας που δίνει στον κ. Τόμας μια ουσιαστική και σημαντική ευκαιρία να αποκαταστήσει και να ενισχύσει τη σχέση του με την κόρη του, Λουέτα». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε επιπλέον στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο κ. Τόμας είναι ένας στοργικός, αφοσιωμένος και υπεύθυνος πατέρας για τη Λουέτα, όταν η υπόθεση εξεταστεί ξανά από το δικαστήριο».
Ο ίδιος υπογράμμισε ακόμη: «Όπως έχω ήδη αναφέρει, ο κ. Τόμας θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα που αφορούν στην επιμέλεια της Λουέτα στο δικαστήριο και δεν θα επιχειρήσει να διαστρεβλώσει τα γεγονότα μέσω των μέσων ενημέρωσης».
Η απόφαση εκδόθηκε μετά τις σοβαρές καταγγελίες της Ράμερ Γουίλις, όπου έκανε λόγο για συναισθηματική κακοποίηση από τον πρώην σύντροφό της. Παράλληλα, η μητέρα της, Ντέμι Μουρ, φέρεται να υποστήριξε ότι η συμπεριφορά του ήταν «επιθετική», ισχυριζόμενη πως «φαίνεται να θέλει να ελέγχει και να διαμορφώνει το περιβάλλον της Ρούμερ σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες» και ότι «προσπαθεί να τη φέρει σε αντιπαράθεση με την οικογένειά μας, δημιουργώντας μέχρι σήμερα περιττό άγχος και φόβο».
Από την πλευρά της, η Ράμερ Γουίλις κατηγόρησε τον πρώην σύντροφό της για «επαναλαμβανόμενο μοτίβο ακραίας συναισθηματικής κακοποίησης», υποστηρίζοντας ότι ορισμένα περιστατικά συνέβαιναν ακόμη και μπροστά στο παιδί ή μέσα στο αυτοκίνητο, όταν εκείνη και η κόρη τους βρίσκονταν μαζί του. Η ηθοποιός είχε ζητήσει να μην επιτρέπονται διανυκτερεύσεις ή μεγάλης διάρκειας συναντήσεις του πατέρα με τη μικρή Λουέτα, επικαλούμενη τη συμπεριφορά του.
Ο Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας αρνήθηκε τις κατηγορίες, δηλώνοντας: «Δεν υπάρχει καμία μορφή ενδοοικογενειακής βίας». Παράλληλα σημείωσε: «Η σχέση μας ήταν προβληματική και ορθώς έφτασε στο τέλος της, όμως δεν χαρακτηριζόταν από βία, σωματικές ή συναισθηματικές επιθέσεις ή εκφοβισμό από την πλευρά μου». Και κατέληξε: «Η απόφαση να τερματιστεί η σχέση μεταξύ εμού και της Ράμερ ήταν κοινή και ελήφθη προς το συμφέρον και των δύο μας».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ βρέθηκε στα δικαστήρια με τον πατέρα της κόρης της, Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας, με τον οποίο χώρισε τον Αύγουστο του 2024 για την επιμέλεια της τρίχρονης κόρης της, Λουέτα.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η 37χρονη ηθοποιός και ο πρώην σύντροφός της θα έχουν από κοινού την επιμέλεια του παιδιού τους. Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης ότι οι δύο πλευρές θα συμμετέχουν σε συνεδρίες συμβουλευτικής για την ανατροφή του παιδιού και θα επικοινωνούν μέσω ειδικής εφαρμογής για γονείς.
Rumer Willis scores major win in bitter custody battle against ex Derek Richard Thomas https://t.co/JNUkQk9nqq pic.twitter.com/tQQjx9exxI— New York Post (@nypost) June 11, 2026
Ο δικηγόρος του, Μάικ Κρέτζμερ, δήλωσε στο People: «Ο κ. Τόμας είναι πολύ ικανοποιημένος με την προσωρινή απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με το ζήτημα της επιμέλειας. Ο δικαστής Γουάιτ επικεντρώθηκε σωστά στα ζητήματα που εξετάζονταν και στάθμισε προσεκτικά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν. Είμαστε ικανοποιημένοι που το δικαστήριο καθόρισε ένα πλαίσιο επιμέλειας και επικοινωνίας που δίνει στον κ. Τόμας μια ουσιαστική και σημαντική ευκαιρία να αποκαταστήσει και να ενισχύσει τη σχέση του με την κόρη του, Λουέτα». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε επιπλέον στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο κ. Τόμας είναι ένας στοργικός, αφοσιωμένος και υπεύθυνος πατέρας για τη Λουέτα, όταν η υπόθεση εξεταστεί ξανά από το δικαστήριο».
Ο ίδιος υπογράμμισε ακόμη: «Όπως έχω ήδη αναφέρει, ο κ. Τόμας θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα που αφορούν στην επιμέλεια της Λουέτα στο δικαστήριο και δεν θα επιχειρήσει να διαστρεβλώσει τα γεγονότα μέσω των μέσων ενημέρωσης».
Η απόφαση εκδόθηκε μετά τις σοβαρές καταγγελίες της Ράμερ Γουίλις, όπου έκανε λόγο για συναισθηματική κακοποίηση από τον πρώην σύντροφό της. Παράλληλα, η μητέρα της, Ντέμι Μουρ, φέρεται να υποστήριξε ότι η συμπεριφορά του ήταν «επιθετική», ισχυριζόμενη πως «φαίνεται να θέλει να ελέγχει και να διαμορφώνει το περιβάλλον της Ρούμερ σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες» και ότι «προσπαθεί να τη φέρει σε αντιπαράθεση με την οικογένειά μας, δημιουργώντας μέχρι σήμερα περιττό άγχος και φόβο».
Από την πλευρά της, η Ράμερ Γουίλις κατηγόρησε τον πρώην σύντροφό της για «επαναλαμβανόμενο μοτίβο ακραίας συναισθηματικής κακοποίησης», υποστηρίζοντας ότι ορισμένα περιστατικά συνέβαιναν ακόμη και μπροστά στο παιδί ή μέσα στο αυτοκίνητο, όταν εκείνη και η κόρη τους βρίσκονταν μαζί του. Η ηθοποιός είχε ζητήσει να μην επιτρέπονται διανυκτερεύσεις ή μεγάλης διάρκειας συναντήσεις του πατέρα με τη μικρή Λουέτα, επικαλούμενη τη συμπεριφορά του.
Ο Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας αρνήθηκε τις κατηγορίες, δηλώνοντας: «Δεν υπάρχει καμία μορφή ενδοοικογενειακής βίας». Παράλληλα σημείωσε: «Η σχέση μας ήταν προβληματική και ορθώς έφτασε στο τέλος της, όμως δεν χαρακτηριζόταν από βία, σωματικές ή συναισθηματικές επιθέσεις ή εκφοβισμό από την πλευρά μου». Και κατέληξε: «Η απόφαση να τερματιστεί η σχέση μεταξύ εμού και της Ράμερ ήταν κοινή και ελήφθη προς το συμφέρον και των δύο μας».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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