Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι - Μία νεκρή από ανατροπή φορτηγού
Τροχαίο δυστύχημα με μία νεκρή σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο Κερατσίνι.
Το τροχαίο έγινε στη Λεωφόρο Σχιστού, στο ρεύμα προς Κερατσίνι, λίγο πριν τη διασταύρωση με την οδό Τριπόλεως, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ανετράπη ΙΧ φορτηγό.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις.
Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του συμβάντος.
