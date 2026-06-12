Αριάνα Γκράντε κατά του Λευκού Οίκου για τη χρήση τραγουδιού της σε βίντεο της ICE: «Βάρβαρη και απάνθρωπη ανοησία»
Αριάνα Γκράντε κατά του Λευκού Οίκου για τη χρήση τραγουδιού της σε βίντεο της ICE: «Βάρβαρη και απάνθρωπη ανοησία»
Η τοποθέτησή της ήρθε μετά τη δημοσίευση βίντεο από τον Λευκό Οίκο στο TikTok, στο οποίο ακούγεται το κομμάτι της «Bye»
Την αντίδραση της Αριάνα Γκράντε προκάλεσε η απόφαση του Λευκού Οίκου να χρησιμοποιήσει τραγούδι της σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok και παρουσίαζε επιχειρήσεις συλλήψεων της ICE.
Η ποπ σταρ κάλεσε χθες την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική της. Η τοποθέτησή της ήρθε μετά την ανάρτηση βίντεο από τον Λευκό Οίκο στο TikTok νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, με σκοπό την προώθηση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της αμερικανικής κυβέρνησης. Στο βίντεο εμφανίζονται ομοσπονδιακοί πράκτορες να προχωρούν σε συλλήψεις ατόμων και να τους περνούν χειροπέδες, ενώ ακούγεται το βραβευμένο με Grammy τραγούδι της Γκράντε «Bye», που κυκλοφόρησε το 2024.
Δείτε το βίντεο
«Παρακαλώ μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη μουσική μου σε σχέση με αυτή τη βάρβαρη, απάνθρωπη, απαράδεκτη ανοησία», έγραψε η τραγουδίστρια σε σχόλιό της κάτω από το βίντεο του Λευκού Οίκου στο TikTok. Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον της καλλιτέχνιδας, οι συνεργάτες της εξετάζουν τρόπους ώστε η μουσική της να αφαιρεθεί από το βίντεο το συντομότερο δυνατό.
Ακούστε το «Bye»
Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, η εκπρόσωπος Αμπιγκάιλ Τζάκσον απάντησε στις επικρίσεις της τραγουδίστριας, δηλώνοντας: «Θα το πούμε για τελευταία φορά: αυτό που είναι πραγματικά βάρβαρο, απάνθρωπο και απαράδεκτο είναι οι εγκληματίες, παράνομοι που έχουν τραυματίσει και δολοφονήσει αθώους Αμερικανούς πολίτες».
Η Γκράντε είχε ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση Τραμπ και το προηγούμενο διάστημα. Μέσα από ανάρτησή της στο Instagram είχε απευθυνθεί στους ψηφοφόρους του Αμερικανού προέδρου, διερωτώμενη αν η ζωή τους έχει βελτιωθεί μετά την επιστροφή του Ρεπουμπλικανού στον Λευκό Οίκο.
Ο Τραμπ, ο οποίος διανύει τη δεύτερη μη συνεχόμενη προεδρική του θητεία, διατηρεί έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέλη της επικοινωνιακής του ομάδας δημοσιεύουν συχνά σύντομα βίντεο με στόχο να αναδείξουν τις ενέργειες της κυβέρνησής του για την υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεών του.
Αρκετές από αυτές τις αναρτήσεις αξιοποιούν δημοφιλή τραγούδια ως μουσική επένδυση, συνοδεύοντας πλάνα που αφορούν στην αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής, στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, αλλά και τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Nicolás Maduro.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ποπ σταρ κάλεσε χθες την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική της. Η τοποθέτησή της ήρθε μετά την ανάρτηση βίντεο από τον Λευκό Οίκο στο TikTok νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, με σκοπό την προώθηση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της αμερικανικής κυβέρνησης. Στο βίντεο εμφανίζονται ομοσπονδιακοί πράκτορες να προχωρούν σε συλλήψεις ατόμων και να τους περνούν χειροπέδες, ενώ ακούγεται το βραβευμένο με Grammy τραγούδι της Γκράντε «Bye», που κυκλοφόρησε το 2024.
Δείτε το βίντεο
@whitehouse
Bye-bye 👋 President Trump has delivered the most secure border in history♬ original sound - The White House
Ακούστε το «Bye»
Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, η εκπρόσωπος Αμπιγκάιλ Τζάκσον απάντησε στις επικρίσεις της τραγουδίστριας, δηλώνοντας: «Θα το πούμε για τελευταία φορά: αυτό που είναι πραγματικά βάρβαρο, απάνθρωπο και απαράδεκτο είναι οι εγκληματίες, παράνομοι που έχουν τραυματίσει και δολοφονήσει αθώους Αμερικανούς πολίτες».
Η Γκράντε είχε ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση Τραμπ και το προηγούμενο διάστημα. Μέσα από ανάρτησή της στο Instagram είχε απευθυνθεί στους ψηφοφόρους του Αμερικανού προέδρου, διερωτώμενη αν η ζωή τους έχει βελτιωθεί μετά την επιστροφή του Ρεπουμπλικανού στον Λευκό Οίκο.
Ο Τραμπ, ο οποίος διανύει τη δεύτερη μη συνεχόμενη προεδρική του θητεία, διατηρεί έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέλη της επικοινωνιακής του ομάδας δημοσιεύουν συχνά σύντομα βίντεο με στόχο να αναδείξουν τις ενέργειες της κυβέρνησής του για την υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεών του.
Αρκετές από αυτές τις αναρτήσεις αξιοποιούν δημοφιλή τραγούδια ως μουσική επένδυση, συνοδεύοντας πλάνα που αφορούν στην αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής, στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, αλλά και τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Nicolás Maduro.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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