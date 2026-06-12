Η Τέιλορ Σουίφτ ζήτησε από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ να τη βιντεοσκοπήσει ενώ χόρευε με τον Τράβις Κέλσι

Το στιγμιότυπο με τον σκηνοθέτη να κρατά το κινητό της και να απαθανατίζει στη στιγμή έγινε viral στα social media





Κατά τη διάρκεια της τελετής Songwriters Hall of Fame που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη, η 36χρονη τραγουδίστρια, η οποία συνοδευόταν από τον σύντροφό της και μέλλοντα σύζυγό της, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το Vanity Fair, εμφανίζεται να χορεύει μπροστά από το τραπέζι της, με τον παίκτη του NFL να συμμετέχει. Την ίδια στιγμή, κρατά το κινητό τηλέφωνό της προσπαθώντας να καταγράψει τη στιγμή, καθώς ακούγεται το τραγούδι «Fortunate Son» που ερμηνεύει ο Τζον Φόγκερτι.







Δείτε το βίντεο



♬ original sound - Vanity Fair @vanityfair At the Songwriters Hall of Fame Gala, #TaylorSwift goes Spielberg mode as she and #TravisKelce dance along to #JohnFogerty









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Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Τέιλορ Σουίφτ κάθισε στο ίδιο τραπέζι με τους γονείς της, καθώς και με τη μητέρα του συντρόφου της.



Από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ ζήτησε η Τέιλορ Σουίφτ να τη βιντεοσκοπήσει ενώ χόρευε με τον Τράβις Κέλσι , με το στιγμιότυπο να γίνεται viral στα social media.Κατά τη διάρκεια της τελετής Songwriters Hall of Fame που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη, η 36χρονη τραγουδίστρια, η οποία συνοδευόταν από τον σύντροφό της και μέλλοντα σύζυγό της, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το Vanity Fair, εμφανίζεται να χορεύει μπροστά από το τραπέζι της, με τον παίκτη του NFL να συμμετέχει. Την ίδια στιγμή, κρατά το κινητό τηλέφωνό της προσπαθώντας να καταγράψει τη στιγμή, καθώς ακούγεται το τραγούδι «Fortunate Son» που ερμηνεύει ο Τζον Φόγκερτι.Σε κάποιο σημείο, η Τέιλορ Σουίφτ σκύβει προς τον Στίβεν Σπίλμπργκ, ο οποίος καθόταν δίπλα της, και του δίνει το κινητό, με τον ίδιο να ξεκινά να βιντεοσκοπεί το ζευγάρι και στη συνέχεια να στρέφει την κάμερα προς τη σκηνή.Το στιγμιότυπο ενθουσίασε το πλήθος στα social media, με τα σχόλια να αναφέρουν πως ήταν «τρελό» και ταυτόχρονα «κουλ», ενώ πολλοί αστειεύονταν πως το βίντεο που τράβηξε ο σκηνοθέτης είναι λίγο πολύ μία «ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ».Σύμφωνα με την Daily Mail, η τραγουδίστρια περπάτησε μόνη της στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης, ενώ λίγο πριν την επίσημη έναρξη της εκδήλωσης εμφανίστηκε στον χώρο ο Τράβις Κέλσι, ο οποίος ταξίδεψε από το Μιζούρι στη Νέα Υόρκη εν μέσω των προπονήσεων των Kansas City Chiefs.Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Τέιλορ Σουίφτ κάθισε στο ίδιο τραπέζι με τους γονείς της, καθώς και με τη μητέρα του συντρόφου της.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Marriott Marquis Hotel, με την τραγουδίστρια να είναι μεταξύ των καλλιτεχνών που εντάχθηκαν στο Songwriters Hall of Fame για το 2026, μαζί με άλλους δημιουργούς της μουσικής βιομηχανίας. Η Σουίφτ στον λόγο που έβγαλε μετά τη διάκριση που έλαβε, δάκρυσε μιλώντας για την οικογένειά της, την οποία θα ευγνωμονεί αιώνια για τη στήριξή της.



