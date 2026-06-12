Η Τέιλορ Σουίφτ ζήτησε από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ να τη βιντεοσκοπήσει ενώ χόρευε με τον Τράβις Κέλσι
Η Τέιλορ Σουίφτ ζήτησε από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ να τη βιντεοσκοπήσει ενώ χόρευε με τον Τράβις Κέλσι
Το στιγμιότυπο με τον σκηνοθέτη να κρατά το κινητό της και να απαθανατίζει στη στιγμή έγινε viral στα social media
Από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ ζήτησε η Τέιλορ Σουίφτ να τη βιντεοσκοπήσει ενώ χόρευε με τον Τράβις Κέλσι, με το στιγμιότυπο να γίνεται viral στα social media.
Κατά τη διάρκεια της τελετής Songwriters Hall of Fame που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη, η 36χρονη τραγουδίστρια, η οποία συνοδευόταν από τον σύντροφό της και μέλλοντα σύζυγό της, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το Vanity Fair, εμφανίζεται να χορεύει μπροστά από το τραπέζι της, με τον παίκτη του NFL να συμμετέχει. Την ίδια στιγμή, κρατά το κινητό τηλέφωνό της προσπαθώντας να καταγράψει τη στιγμή, καθώς ακούγεται το τραγούδι «Fortunate Son» που ερμηνεύει ο Τζον Φόγκερτι.
Σε κάποιο σημείο, η Τέιλορ Σουίφτ σκύβει προς τον Στίβεν Σπίλμπργκ, ο οποίος καθόταν δίπλα της, και του δίνει το κινητό, με τον ίδιο να ξεκινά να βιντεοσκοπεί το ζευγάρι και στη συνέχεια να στρέφει την κάμερα προς τη σκηνή.
Δείτε το βίντεο
Το στιγμιότυπο ενθουσίασε το πλήθος στα social media, με τα σχόλια να αναφέρουν πως ήταν «τρελό» και ταυτόχρονα «κουλ», ενώ πολλοί αστειεύονταν πως το βίντεο που τράβηξε ο σκηνοθέτης είναι λίγο πολύ μία «ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ».
Σύμφωνα με την Daily Mail, η τραγουδίστρια περπάτησε μόνη της στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης, ενώ λίγο πριν την επίσημη έναρξη της εκδήλωσης εμφανίστηκε στον χώρο ο Τράβις Κέλσι, ο οποίος ταξίδεψε από το Μιζούρι στη Νέα Υόρκη εν μέσω των προπονήσεων των Kansas City Chiefs.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Τέιλορ Σουίφτ κάθισε στο ίδιο τραπέζι με τους γονείς της, καθώς και με τη μητέρα του συντρόφου της.
Κατά τη διάρκεια της τελετής Songwriters Hall of Fame που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη, η 36χρονη τραγουδίστρια, η οποία συνοδευόταν από τον σύντροφό της και μέλλοντα σύζυγό της, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το Vanity Fair, εμφανίζεται να χορεύει μπροστά από το τραπέζι της, με τον παίκτη του NFL να συμμετέχει. Την ίδια στιγμή, κρατά το κινητό τηλέφωνό της προσπαθώντας να καταγράψει τη στιγμή, καθώς ακούγεται το τραγούδι «Fortunate Son» που ερμηνεύει ο Τζον Φόγκερτι.
Σε κάποιο σημείο, η Τέιλορ Σουίφτ σκύβει προς τον Στίβεν Σπίλμπργκ, ο οποίος καθόταν δίπλα της, και του δίνει το κινητό, με τον ίδιο να ξεκινά να βιντεοσκοπεί το ζευγάρι και στη συνέχεια να στρέφει την κάμερα προς τη σκηνή.
Δείτε το βίντεο
@vanityfair At the Songwriters Hall of Fame Gala, #TaylorSwift goes Spielberg mode as she and #TravisKelce dance along to #JohnFogerty ♬ original sound - Vanity Fair
Το στιγμιότυπο ενθουσίασε το πλήθος στα social media, με τα σχόλια να αναφέρουν πως ήταν «τρελό» και ταυτόχρονα «κουλ», ενώ πολλοί αστειεύονταν πως το βίντεο που τράβηξε ο σκηνοθέτης είναι λίγο πολύ μία «ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ».
Σύμφωνα με την Daily Mail, η τραγουδίστρια περπάτησε μόνη της στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης, ενώ λίγο πριν την επίσημη έναρξη της εκδήλωσης εμφανίστηκε στον χώρο ο Τράβις Κέλσι, ο οποίος ταξίδεψε από το Μιζούρι στη Νέα Υόρκη εν μέσω των προπονήσεων των Kansas City Chiefs.
Taylor Swift stuns on the red carpet ahead of being inducted into the Songwriters Hall of Fame. pic.twitter.com/mcswTIuE3A— Variety (@Variety) June 11, 2026
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Τέιλορ Σουίφτ κάθισε στο ίδιο τραπέζι με τους γονείς της, καθώς και με τη μητέρα του συντρόφου της.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Marriott Marquis Hotel, με την τραγουδίστρια να είναι μεταξύ των καλλιτεχνών που εντάχθηκαν στο Songwriters Hall of Fame για το 2026, μαζί με άλλους δημιουργούς της μουσικής βιομηχανίας. Η Σουίφτ στον λόγο που έβγαλε μετά τη διάκριση που έλαβε, δάκρυσε μιλώντας για την οικογένειά της, την οποία θα ευγνωμονεί αιώνια για τη στήριξή της.
#TaylorSwift tears up while thanking her family for “uprooting their entire lives” to Nashville to support her music career.— Variety (@Variety) June 12, 2026
Swift, 36, is now the youngest artist to be inducted into the Songwriters Hall of Fame. pic.twitter.com/OEGwzHi0yi
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα