Λειψυδρία: Πώς φτάσαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για Λέρο, Πάτμο και Αττική - Το πλάνο δράσης μετά την έκθεση του ΕΜΠ
Λειψυδρία: Πώς φτάσαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για Λέρο, Πάτμο και Αττική - Το πλάνο δράσης μετά την έκθεση του ΕΜΠ
Η ΡΑΑΕΥ αποφασίζει για τα έκτακτα μέτρα λειψυδρίας και αξιολογεί το πλάνο της πρωτεύουσας - Στόχος η άμεση υλοποίηση των έκτακτων μέτρων με fast track ρυθμούς και ευέλικτες διαγωνιστικές διαδικασίες χωρίς επιπτώσεις στην κατανάλωση
Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας εισέρχονται η Λέρος και η Πάτμος, με τα μέτρα να αναμένεται να εγκριθούν σήμερα από την κλαδική Ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ – εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο για άμεση ενεργοποίηση παρεμβάσεων στα δύο νησιά αλλά και επιτάχυνση των έργων υποδομής με fast track διαδικασίες και διαγωνιστικές ευελιξίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ίδια συνεδρίαση θα αξιολογηθούν και τα μέτρα για την Αττική, με την έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων να ακολουθεί τις επόμενες ώρες.
Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων έχει ήδη ενεργοποιήσει το θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων της, μετά το αίτημα που υπέβαλε η ΕΥΔΑΠ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζητώντας κατεπείγουσα μέριμνα για την υδροδότηση της Αττικής.
Από την πλευρά του ο Σταύρος Παπασταύρου διευκρίνισε ότι «αυτό δεν σημαίνει έκτακτα μέτρα για τους πολίτες. Σημαίνει επιτάχυνση των διαδικασιών και των μελετών για ολοκλήρωση έργων».
Χθες 26 Νοεμβρίου, ο ταμιευτήρας του Μόρνου περιείχε 160.662.000 m³ νερού, έναντι 262.068.000 m³ πριν από ένα χρόνο — καταγράφοντας μια μείωση περίπου 40%.
Τα συνολικά αποθέματα των τεσσάρων βασικών ταμιευτήρων (Εύηνος, Μόρνος, Υλίκη, Μαραθώνας) της ΕΥΔΑΠ ανέρχονταν σε 363.345.000 m³, από 571.003.000 m³πέρυσι, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 37%.
Πριν από λίγες εβδομάδες, η Αρχή είχε επίσης αναθέσει στον καθηγητή από το Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ Χρήστο Μακρόπουλο και σε μεγάλο νομικό γραφείο των Αθηνών (Φλογαίτη –Σιούτη) μελέτη και σχετική γνωμοδότηση για τα υδατικά αποθέματα της Αττικής χωρίς ωστόσο να είναι σαφές εάν το παραδοτέο έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί, κάτι που θεωρείται κρίσιμο για τη λήψη των τελικών αποφάσεων.
Τα έκτακτα μέτρα κρίνονται απαραίτητα, καθώς δίνουν τη δυνατότητα της επιτάχυνσης των μελετών αλλά της άμεσης υλοποίησης υποδομών σε περιοχές που κινδυνεύουν από υδρολογική κατάρρευση. Στην Αττική και κατά επέκταση και στα νησιά που μπαίνουν σε καθεστώς «κόκκινου» συναγερμού ΕΥΔΑΠ και ΥΠΕΝ δρομολογούν γρήγορες διαδικασίες ανάθεσης, με ενεργοποίηση του άρθρου 55 του πρόσφατου νόμου για έργα εθνικής προτεραιότητας, αντίστοιχες με το μοντέλο Θεσσαλίας – συμπιεσμένες χρονικά, και χωρίς καθυστερήσεις.
Στο επίκεντρο του σχεδίου αντιμετώπισης της λειψυδρίας βρίσκεται το έργο «Εύρυτος», ύψους 500 εκατ. το οποίο προβλέπει τη μερική εκτροπή των ποταμών Καρπενησιώτη και Κρικελιώτη προς τους ταμιευτήρες του Εύηνου αλλά και έργα αναβάθμισης δικτύου και αφαλατώσεις. Η δημοπράτηση για το σχέδιο «Εύρυτος»τοποθετείται για το καλοκαίρι του 2026, με τεχνικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει δύο σήραγγες μήκους 14 και 6 χιλιομέτρων και διάμετρο τέσσερα μέτρα, ικανές να μεταφέρουν έως 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ίδια συνεδρίαση θα αξιολογηθούν και τα μέτρα για την Αττική, με την έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων να ακολουθεί τις επόμενες ώρες.
Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων έχει ήδη ενεργοποιήσει το θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων της, μετά το αίτημα που υπέβαλε η ΕΥΔΑΠ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζητώντας κατεπείγουσα μέριμνα για την υδροδότηση της Αττικής.
Από την πλευρά του ο Σταύρος Παπασταύρου διευκρίνισε ότι «αυτό δεν σημαίνει έκτακτα μέτρα για τους πολίτες. Σημαίνει επιτάχυνση των διαδικασιών και των μελετών για ολοκλήρωση έργων».
Χθες 26 Νοεμβρίου, ο ταμιευτήρας του Μόρνου περιείχε 160.662.000 m³ νερού, έναντι 262.068.000 m³ πριν από ένα χρόνο — καταγράφοντας μια μείωση περίπου 40%.
Τα συνολικά αποθέματα των τεσσάρων βασικών ταμιευτήρων (Εύηνος, Μόρνος, Υλίκη, Μαραθώνας) της ΕΥΔΑΠ ανέρχονταν σε 363.345.000 m³, από 571.003.000 m³πέρυσι, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 37%.
Στο ΕΜΠ η μελέτη
Πριν από λίγες εβδομάδες, η Αρχή είχε επίσης αναθέσει στον καθηγητή από το Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ Χρήστο Μακρόπουλο και σε μεγάλο νομικό γραφείο των Αθηνών (Φλογαίτη –Σιούτη) μελέτη και σχετική γνωμοδότηση για τα υδατικά αποθέματα της Αττικής χωρίς ωστόσο να είναι σαφές εάν το παραδοτέο έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί, κάτι που θεωρείται κρίσιμο για τη λήψη των τελικών αποφάσεων.
Τα έκτακτα μέτρα κρίνονται απαραίτητα, καθώς δίνουν τη δυνατότητα της επιτάχυνσης των μελετών αλλά της άμεσης υλοποίησης υποδομών σε περιοχές που κινδυνεύουν από υδρολογική κατάρρευση. Στην Αττική και κατά επέκταση και στα νησιά που μπαίνουν σε καθεστώς «κόκκινου» συναγερμού ΕΥΔΑΠ και ΥΠΕΝ δρομολογούν γρήγορες διαδικασίες ανάθεσης, με ενεργοποίηση του άρθρου 55 του πρόσφατου νόμου για έργα εθνικής προτεραιότητας, αντίστοιχες με το μοντέλο Θεσσαλίας – συμπιεσμένες χρονικά, και χωρίς καθυστερήσεις.
Το έργο «Εύρυτος» και η εκτροπή δύο ποταμών
Στο επίκεντρο του σχεδίου αντιμετώπισης της λειψυδρίας βρίσκεται το έργο «Εύρυτος», ύψους 500 εκατ. το οποίο προβλέπει τη μερική εκτροπή των ποταμών Καρπενησιώτη και Κρικελιώτη προς τους ταμιευτήρες του Εύηνου αλλά και έργα αναβάθμισης δικτύου και αφαλατώσεις. Η δημοπράτηση για το σχέδιο «Εύρυτος»τοποθετείται για το καλοκαίρι του 2026, με τεχνικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει δύο σήραγγες μήκους 14 και 6 χιλιομέτρων και διάμετρο τέσσερα μέτρα, ικανές να μεταφέρουν έως 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου
Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζηδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου
Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζηδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα