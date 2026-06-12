Με δίχρωμο κορμάκι η Τζένιφερ Λόπεζ σε συναυλία του Ντέιβιντ Γκέτα στο Παρίσι με 80.000 θεατές, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
GALA
Τζένιφερ Λόπεζ Ντέιβιντ Γκέτα

Με δίχρωμο κορμάκι η Τζένιφερ Λόπεζ σε συναυλία του Ντέιβιντ Γκέτα στο Παρίσι με 80.000 θεατές, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η τραγουδίστρια έκανε έκπληξη στο live του Dj, με τον κόσμο να ξεσπά σε χειροκροτήματα

Με δίχρωμο κορμάκι η Τζένιφερ Λόπεζ σε συναυλία του Ντέιβιντ Γκέτα στο Παρίσι με 80.000 θεατές, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
53 ΣΧΟΛΙΑ
Μία σέξι εμφάνιση έκανε η Τζένιφερ Λόπεζ σε συναυλία του Ντέιβιντ Γκέτα στο Παρίσι και ξεσήκωσε τους 80 χιλιάδες θεατές που βρίσκονταν εκεί.

Η τραγουδίστρια έκανε έκπληξη στο κοινό σε ένα από τα τρία live σόου του Dj στο Stade de France που βρίσκεται στα βόρεια της πόλης, τραγουδώντας την επιτυχία της με τίτλο «On the floor». Αμέσως όλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και ζητωκραύγαζαν για εκείνη, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το επίσημο προφίλ του σταδίου στο Instagram.

Η Τζένιφερ Λόπεζ ανέβασε επίσης στο προφίλ της μερικές φωτογραφίες από τη βραδιά, δείχνοντας το εντυπωσιακό της look με ένα δίχρωμο κορμάκι με κοψίματα στο στήθος, μαύρο καλσόν και μποτάκια, ενώ στην αρχή φορούσε ως πανωφόρι ένα δερμάτινο μπουφάν.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jennifer Lopez (@jlo)


Με δίχρωμο κορμάκι η Τζένιφερ Λόπεζ σε συναυλία του Ντέιβιντ Γκέτα στο Παρίσι με 80.000 θεατές, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Με δίχρωμο κορμάκι η Τζένιφερ Λόπεζ σε συναυλία του Ντέιβιντ Γκέτα στο Παρίσι με 80.000 θεατές, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Με δίχρωμο κορμάκι η Τζένιφερ Λόπεζ σε συναυλία του Ντέιβιντ Γκέτα στο Παρίσι με 80.000 θεατές, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Με δίχρωμο κορμάκι η Τζένιφερ Λόπεζ σε συναυλία του Ντέιβιντ Γκέτα στο Παρίσι με 80.000 θεατές, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Με δίχρωμο κορμάκι η Τζένιφερ Λόπεζ σε συναυλία του Ντέιβιντ Γκέτα στο Παρίσι με 80.000 θεατές, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
53 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Τo The Mall Athens σε ρυθμό FIFA World Cup!

Ποδοσφαιρικά vibes, ατόφια αθλητική διασκέδαση, διαγωνισμοί και δώρα περιμένουν τους επισκέπτες στο The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης