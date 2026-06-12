Με δίχρωμο κορμάκι η Τζένιφερ Λόπεζ σε συναυλία του Ντέιβιντ Γκέτα στο Παρίσι με 80.000 θεατές, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Με δίχρωμο κορμάκι η Τζένιφερ Λόπεζ σε συναυλία του Ντέιβιντ Γκέτα στο Παρίσι με 80.000 θεατές, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η τραγουδίστρια έκανε έκπληξη στο live του Dj, με τον κόσμο να ξεσπά σε χειροκροτήματα
Μία σέξι εμφάνιση έκανε η Τζένιφερ Λόπεζ σε συναυλία του Ντέιβιντ Γκέτα στο Παρίσι και ξεσήκωσε τους 80 χιλιάδες θεατές που βρίσκονταν εκεί.
Η τραγουδίστρια έκανε έκπληξη στο κοινό σε ένα από τα τρία live σόου του Dj στο Stade de France που βρίσκεται στα βόρεια της πόλης, τραγουδώντας την επιτυχία της με τίτλο «On the floor». Αμέσως όλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και ζητωκραύγαζαν για εκείνη, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το επίσημο προφίλ του σταδίου στο Instagram.
Η Τζένιφερ Λόπεζ ανέβασε επίσης στο προφίλ της μερικές φωτογραφίες από τη βραδιά, δείχνοντας το εντυπωσιακό της look με ένα δίχρωμο κορμάκι με κοψίματα στο στήθος, μαύρο καλσόν και μποτάκια, ενώ στην αρχή φορούσε ως πανωφόρι ένα δερμάτινο μπουφάν.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η τραγουδίστρια έκανε έκπληξη στο κοινό σε ένα από τα τρία live σόου του Dj στο Stade de France που βρίσκεται στα βόρεια της πόλης, τραγουδώντας την επιτυχία της με τίτλο «On the floor». Αμέσως όλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και ζητωκραύγαζαν για εκείνη, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το επίσημο προφίλ του σταδίου στο Instagram.
Η Τζένιφερ Λόπεζ ανέβασε επίσης στο προφίλ της μερικές φωτογραφίες από τη βραδιά, δείχνοντας το εντυπωσιακό της look με ένα δίχρωμο κορμάκι με κοψίματα στο στήθος, μαύρο καλσόν και μποτάκια, ενώ στην αρχή φορούσε ως πανωφόρι ένα δερμάτινο μπουφάν.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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