Σοφία Μαριόλα: Μάλλον έχω στιγματιστεί ως «η γυναίκα του Στράτου Τζώρτζογλου» και δεν με φλερτάρουν
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Σοφία Μαριόλα Στράτος Τζώρτζογλου Φλερτ

Σοφία Μαριόλα: Μάλλον έχω στιγματιστεί ως «η γυναίκα του Στράτου Τζώρτζογλου» και δεν με φλερτάρουν

Ο ηθοποιός και η πρώην σύζυγός του χώρισαν μετά από έξι χρόνια γάμου

Σοφία Μαριόλα: Μάλλον έχω στιγματιστεί ως «η γυναίκα του Στράτου Τζώρτζογλου» και δεν με φλερτάρουν
Γεωργία Κοτζιά
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Ως η γυναίκα του Στράτου Τζώρτζογλου θεωρεί πως έχει στιγματιστεί η Σοφία Μαριόλα, γι' αυτό και πιστεύει πως δεν την φλερτάρουν καθόλου.

Σε συνέντευξη που έδωσε η ίδια στην εκπομπή «Happy Day» την Παρασκευή 12 Ιουνίου, σημείωσε επίσης πως λίγους μήνες μετά τον χωρισμό της με τον ηθοποιό, διατηρούν καλή σχέση και επικοινωνία, γεγονός που θεωρεί πως είναι θετικό μετά από έξι χρόνια γάμου.

Για την προσωπική της ζωή μετά το διαζύγιο, η Σοφία Μαριόλα είπε αρχικά: «Δεν με φλερτάρουν καθόλου, θα έλεγα. Δεν ξέρω… Μάλλον έχω στιγματιστεί ως "η γυναίκα του Στράτου" και δεν δέχομαι φλερτ ιδιαίτερα».

Δείτε το βίντεο



Για τις επαφές που έχει με τον Στράτο Τζώρτζογλου, η ίδια εξήγησε πως δεν επικοινωνούν καθημερινά: «Μιλήσαμε πριν τρεις μέρες. Δεν έχουμε καθημερινή επικοινωνία, όχι. Τόσο όσο. Όποτε χρειάζεται, ό,τι νιώθει ο καθένας είναι ωραίο να λέγεται και έχουμε καλή επαφή», ανέφερε.
Γεωργία Κοτζιά
44 ΣΧΟΛΙΑ

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