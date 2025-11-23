Χρύσα Ρώπα για τη μάχη με την κατάθλιψη: Ήθελα να γυρίσω στην κοιλιά της μάνας μου

Επίσης, τόνισε ότι δεν ήταν αμέσως δεκτική στο να πάρει φάρμακα, κάτι που είχε συνέπειες. Τότε ήταν που αποφάσισε να απευθυνθεί σε γιατρό. «Στην αρχή δεν ήθελα να πάρω τα χάπια. Είχε επιπτώσεις αυτό, μου έκαναν κατακράτηση υγρών και έγινα μια χοντρή που δεν είχα ρούχα να φορέσω. Δεν ήθελα να βγω από την πόρτα. Αναζήτησα έναν άλλο γιατρό, ο οποίος μου βρήκε τη λύση. Πρέπει να το ψάξεις κι εσύ».

Τη μάχη της με την κατάθλιψη περιέγραψε η Χρύσα Ρώπα . Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι ένιωθε σαν να ήθελε να «ήθελε να γυρίσει στην κοιλιά της μάνας της», όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρθηκε και στη στιγμή που της έγινε η διάγνωση.Η Χρύσα Ρώπα που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Ζω Καλά», το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, ανέτρεξε στην περίοδο που ήρθε αντιμέτωπη με την κατάθλιψη και εξήγησε πώς τη βίωσε. «Ξέρεις τι είναι η κατάθλιψη όπως εγώ τη βίωσα; Είναι: θέλω να γυρίσω στην κοιλιά της μάνας μου», ανέφερε.Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός θυμήθηκε τη στιγμή που ένας γιατρός της είπε ότι βρίσκεται κοντά στην κατάθλιψη. «Η κατάθλιψη για μένα είναι μεγάλη ιστορία. Καθόταν πάντα δίπλα μου. Ο πρώτος γιατρός μου είπε όταν τον ρώτησα αν έχω κατάθλιψη μού είπε ότι "φλερτάρω" με αυτήν», σημείωσε.Όπως τόνισε, ντρεπόταν να παραδεχτεί ότι έχει κατάθλιψη:«Πέρασα ένα εξάμηνο με την αρρώστια της αδελφής μου, με έναν καρκίνο που έκανε πολύ γρήγορα μετάσταση, που δεν πήρα τίποτα. Ντρεπόμουν να πω ότι έχω κατάθλιψη. Μετρούσα τα γεγονότα που μου προκαλούσαν την κατάθλιψη και όταν ήρθε το γεγονός δεν είχα τίποτα».