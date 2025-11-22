Σε κλοιό κακοκαιρίας συνεχίζει να βρίσκεται η χώρα - Έρχεται κρύο και ίσως χιόνια λένε κάποιοι μετεωρολόγοι

Προειδοποίηση από Σάκη Αρναούτογλου



Σημειώνεται ότι και ανανεωμένα στοιχεία από το αμερικανικό καιρικό μοντέλο GFS δείχνουν ότι από την Τρίτη αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού στα δυτικά της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και έντονη δραστηριότητα ενός βαρομετρικού χαμηλού.Σύμφωνα με τα δεδομένα, το φαινόμενο φαίνεται να ενισχύεται σταδιακά, δημιουργώντας συνθήκες έντονης αστάθειας.Το ίδιο μοντέλο προβλέπει ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν περιοχές των νότιων και κεντρικών τμημάτων της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας, με ενδεχόμενη ένταση κατά τόπους.Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου δεν έχουμε τελειώσει με την κακοκαιρία και τις έντονες βροχοπτώσεις, καθώς όπως λέει, οι περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο των έντονων βροχοπτώσεων, στη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα, θα ζήσουν εκ νέου παρόμοιες στιγμές, ενώ τονίζει χαρακτηριστικά ότι προς το τέλος του Νοεμβρίου, θα σημειωθούν εκτεταμένες νεροποντές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.Σημειώνεται πάντως ότι μεταξύ των μετεωρολόγων παρουσιάζεται μια έντονη διχογνωμία, καθώς Γιώργος Τσατραφύλλιας και Γιάννης Καλλιάνος κάνουν λόγο για ήπια πτώση της θερμοκρασίας.«Φίλοι μου, προσέχετε τι διαβάζετε! Καμία ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και ούτε καν ιδιαίτερα χιόνια έρχονται το Σ/Κ», έγραψε.Στο ίδιο... μοτίβο και ο Γιάννης Καλλιάνος που έγραψε χαρακτηριστικά«Οι "Με Το Ζόρι Κακοκαιρία" ξαναχτυπούν! Ξεκίνησε πάλι η γνωστή τρομολαγνεία, με δημοσιεύσεις να κατακλύζουν το διαδίκτυο συνοδευόμενες από χιονανθρώπους και πιγκουίνους που “προαναγγέλλουν” ένα τάχα μου χειμωνιάτικο Σαββατοκύριακο με χιόνια και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας.Ακούστε με προσεκτικά. Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να συμβεί.Την Κυριακή και τη Δευτέρα, από τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου που είναι παράλογα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, θα περάσουμε στους 18 με 20 βαθμούς, που είναι σχεδόν φυσιολογικές τιμές για την περίοδο που διανύουμε. Οι περισσότερες βροχές θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια θα εκδηλωθούν τοπικά ασθενή φαινόμενα στη Βόρεια χώρα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τις επόμενες ημέρες.Τα χιόνια για τα οποία γίνεται έντονος λόγος με κραυγαλέες επικεφαλίδες δεν θα εμφανιστούν όπως τα φαντάζεστε. Καμία σχέση. Θα απασχολήσουν για λίγο μόνο τα βουνά πάνω από τα 1500 με 1700 μέτρα, και μάλιστα εξασθενημένα, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα (κυρίως: Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία, Δυτική Στερεά).Σας παραθέτω τις «χειμωνιάτικες» θερμοκρασίες των επόμενων ημερών:ΑθήναΠέμπτη 23°CΠαρασκευή 22°CΣάββατο 22°CΚυριακή 20°CΔευτέρα 20°CΤρίτη 20°CΘεσσαλονίκηΠέμπτη 22°CΠαρασκευή 22°CΣάββατο 22°CΚυριακή 19°CΔευτέρα 16°CΤρίτη 18°CΦλώρινα (υψόμετρο 700 μέτρα)Πέμπτη 18°CΠαρασκευή 14°CΣάββατο 15°CΚυριακή 14°CΔευτέρα 12°CΤρίτη 14°CΗ πραγματικότητα, επομένως, είναι λιγότερο δραματική και πολύ πιο απλή. Ο καιρός ακολουθεί τους φυσικούς του ρυθμούς, όμως κάποιοι προτιμούν να τον παρουσιάζουν σαν να πρόκειται για επικό γεγονός που θα ανατρέψει τη ζωή μας.Μια φυσιολογική μεταβολή της θερμοκρασίας μετατρέπεται σε "έκτακτη προειδοποίηση", ενώ μια περιορισμένη και πρόσκαιρη χιονόπτωση στα βουνά παρουσιάζεται ως "γενική επέλαση του χειμώνα".Είναι μια παράσταση που επαναλαμβάνεται συνεχώς, κάθε φορά με το ίδιο σενάριο και το ίδιο υπερβολικό ύφος.Ο κόσμος ζητά καθαρή, υπεύθυνη και αξιόπιστη ενημέρωση. Αντί γι’ αυτό, συχνά λαμβάνει τίτλους φτιαγμένους για να σοκάρουν, όχι για να ενημερώσουν. Η επιλογή της υπερβολής μπορεί να φέρνει "κλικ", ξεφτιλίζει όμως την επιστήμη της Μετεωρολογίας», έγραψε στο Facebook.ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΣτα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες και από το απόγευμα βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με τα φαινόμενα να περιορίζονται στην περιοχή Ρόδου - Καστελλόριζου. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το απόγευμα.Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν πρόσκαιρα τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και έως το απόγευμα στα ανατολικότερα τμήματα του Αιγαίου από νότιες.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 18 με 20 (στο εσωτερικό της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας τους 11 με 14), στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗΚαιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα με τοπικές βροχές, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες καταιγίδες και στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Από νωρίς το απόγευμα σχεδόν αίθριος.Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΚαιρός: Νεφώσεις με βροχές, έως το μεσημέρι κατά τόπους καταιγίδες και στα ορεινά της Ηπείρου τοπικές χιονοπτώσεις. Από το απόγευμα βελτιωμένος καιρός.Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί.Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 7 βαθμούς χαμηλότερη.ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΚαιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα με λίγες τοπικές βροχές και από νωρίς το απόγευμα σχεδόν αίθριος.Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί.Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗΚαιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑΚαιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και, έως το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στη συνέχεια στα Δωδεκάνησα (περιοχή Ρόδου - Καστελλόριζου), κατά τόπους καταιγίδες. Από το απόγευμα στα βόρεια βελτιωμένος καιρός.Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα από δυτικές 4 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 και στα νότια έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.ΑΤΤΙΚΗΚαιρός: Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές έως το μεσημέρι και στη συνέχεια γενικά αίθριος.Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί.Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΚαιρός: Τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος.Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.Στα νότια Δωδεκάνησα (κυρίως περιοχή Ρόδου-Καστελλόριζου) μέχρι τις πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων.Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο Ιόνιο και την Κρήτη με πιθανότητα ασθενών βροχών. Στα δυτικά από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το βράδυ στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19, στα Δωδεκάνησα και τη Κρήτη τους 20 με 21, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δε θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου.Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα δυτικά, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα πελάγη 6 και στο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση στα δυτικά από το μεσημέρι.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια.Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη 6 με 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Την ίδια ώρα τα προβλήματα από την κακοκαιρία των τελευταίων 24ώρων σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας συνεχίζονται με τις εικόνες που καταγράφονται να αναδεικνύουν τόσο το μέγεθος της καταστροφής όσο και τον κίνδυνο που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών.Βίντεο καταγράφει τις δραματικές στιγμές που άνδρες της ΕΜΑΚ στα Τζουμέρκα τη στιγμή που προσπαθούν να διασχίσουν ορμητικό χείμαρρο στην περιοχή προς Κουκούλια στη θέση Γκότοβος για να βοηθήσουν αποκλεισμένους πολίτες. Οι άνδρες της ΕΜΑΚ στις προσπάθειες τους να παρέχουν βοήθεια διακινδυνεύουν ακόμη και να τραυματιστούν σοβαρά, καθώς όπως φαίνεται και στο βίντεο ο ορμητικός χείμαρρος παρασύρει τον διασώστη στην προσπάθειά του να τον διασχίσει.Παράλληλα, στην Ηγουμενίτσα ξεκίνησε αυτοψία από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), προκειμένου να πραγματοποιήσει αναλυτικές αυτοψίες σε κατοικίες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας. Τα σημεία που εξετάζονται υποδεικνύονται από την Περιφέρεια Ηπείρου και τη Δημοτική Αρχή Ηγουμενίτσας.Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών κ. Πέτρο Καμπούρη, ώστε οι διαδικασίες να υλοποιηθούν με ταχύτητα και ακρίβεια.Από την πλευρά του Υφυπουργού κ. Κατσαφάδου τονίζεται ότι έχει τεθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των ενεργειών. Εντός μίας (1) εβδομάδας ο Δήμος θα πρέπει να αποστείλει τους φακέλους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων ιδιοκτησίας, προκειμένου να προχωρήσει η αξιολόγηση των ζημιών.Αυτοψίες σε επιχειρήσεις και κατοικίες που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία στην ΗγουμενίτσαΜε την παραλαβή των φακέλων θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία υπολογισμού και καταβολής των αποζημιώσεων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου.Ο Υφυπουργός κ. Κατσαφάδος διαβεβαιώνει ότι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και εργάζεται με στόχο την ταχύτερη δυνατή ανακούφιση των πληγέντων.