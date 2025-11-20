Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Μου έγραφαν να μη διαφημίζω την πίστη μου στα social media, διαφωνώ»

Όπως μιλάς για κομμάτι της ψυχής σου ανοιχτά, αν νιώθεις ότι η θρησκεία είναι ένα κομμάτι της ψυχής σου, της ζωής και της καρδιάς σου, καλό είναι να το λες, πρόσθεσε