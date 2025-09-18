Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο protothema.gr: Θέλω να με αναγνωρίζουν ως το καλό παιδί της TV

Κλείσιμο

Η μεγάλη μάχη των «πρωιναδικών» ξεκίνησε τη Δευτέρα, με τα κανάλια να ρίχνουν στη μάχη όλες τις πρωινές εκπομπές. Για 12η χρονιά, ηείπε την δική της καλημέρα στους τηλεθεατές, σε μια σεζόν, στην οποία καλείται να υπερασπιστεί την πρωτιά της προηγούμενης. Η εφετινή έναρξη, την βρήκε σε μια λαϊκή αγορά μαζί με όλη την ομάδα της, για να ρωτήσουν τον κόσμο, τι θέλει να βλέπει στην τηλεόραση.Στηνη Σταματίνα Τσιμτσιλή μιλάει για τα γούρια και τις παραξενιές της, τα αιώνια παράπονα αλλά και τις πολιτικές ανησυχίες του Δημήτρη Παπανώτα. Αντιστέκεται στην πρόκλησή μας να τσακωθεί με τονκαι λέει ότι προτιμά να μένει έξω από τους τσακωμούς μεταξύ παρουσιαστών, στην πρωινή ζώνη. Παραδέχεται ότι απαντάει πολλές φορές στα social όμως, σε κακά σχόλια, ανοίγοντας διαλόγους.Λέει προς το παρόν όχι στην πολιτική, γιατί όπως λέει, εκεί μεταξύ άλλων κακών, τα αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο για όποιον κατεβαίνει υποψήφιος, είναι πολύ περισσότερα.Στα υπόλοιπα, δηλώνει πολύ οργανωτική, και τονίζει ότι αν δεν ήταν παρουσιάστρια, θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή ιδιαιτέρα γραμματέας. Μιλάει για το καθημερινό της πρόγραμμα που ξεκινάει λίγο μετά τις έξι το πρωί, τα παιδιά της που μπαίνουν στην προεφηβεία, και τις… ήττες που καταγράφει όταν τσακώνεται με τον σύζυγό της.Δεν θέλει να γεράσει στα στούντιο και την τηλεόραση, θέλει όμως όταν τελειώσει η τηλεοπτική της πορεία, να την θυμούνται όλοι ως ένα «καλό παιδί». Στο να βλέπει τη θετική πλευρά της ζωής, βοηθά και το NLP που κάνει χρόνια, το οποίο όμως, όπως θα μάθετε, βοηθά και στο να βρεις να παρκάρεις! Τέλος, εξηγεί γιατί επιλέγει να μην σηκώνει πολλές από τις προσωπικές της στιγμές στο Instagram, και δηλώνει τελείως… άσχετη από TikTok.