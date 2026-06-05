Στον τελικό του Roland Garros για 2η φορά στην καριέρα του ο Ζβέρεφ, βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Roland-Garros (@rolandgarros)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Roland-Garros (@rolandgarros)

7-5,6-2,3-6, 6-3 τον Τσέχο

Γιάκουμπ Μένσικ και θα παίξει την Κυριακή στον τελικό στο Παρίσι με τον νικητή του αγώνα του Ματέο Αρνάλντι με τον Φλάβιο Κομπόλι.



O αγώνας είχε διάρκεια 2.59'. Ο 29χρονος Γερμανός τενίστας είχε 4/7 μπρέικ πόιντ και ο 20χρονος Τσέχος μόλις 1/4. Οι winners ήταν 42-32 για τον νικητή και τα αβίαστα λάθη 37-41.



O Αλεξάντερ Ζβέρεφ είχε φτάσει και στον τελικό του 2024 αλλά είχε χάσει τον τίτλο από τον Κάρλος Αλκαράθ. Αυτός θα είναι ο 4ος τελικός του σε Grand Slam με το ρεκόρ του να είναι 0/3.



Το 2020 είχε ηττηθεί από τον Ντομινίκ Τιμ στο US Open και το 2025 από τον Γιανίκ Σίνερ στο Australian Open.