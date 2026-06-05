Στον τελικό του Roland Garros για 2η φορά στην καριέρα του ο Ζβέρεφ, βίντεο
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Roland Garros Αλεξάντερ Ζβέρεφ Παρίσι

Στον τελικό του Roland Garros για 2η φορά στην καριέρα του ο Ζβέρεφ, βίντεο

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ απέκλεισε με 7-5,6-2,3-6, 6-3 τον Γιάκουμπ Μένσικ και την Κυριακή θα διεκδικήσει τον τίτλο στο Παρίσι 

Στον τελικό του Roland Garros για 2η φορά στην καριέρα του ο Ζβέρεφ, βίντεο
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Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ είναι ο πρώτος φιναλίστ του φετινού Roland Garros στο απλό των ανδρών. 





Ο Γερμανός τενίστας απέκλεισε στον ημιτελικό με 7-5,6-2,3-6, 6-3 τον Τσέχο  Γιάκουμπ Μένσικ και θα παίξει την Κυριακή στον τελικό στο Παρίσι με τον νικητή του αγώνα του Ματέο Αρνάλντι με τον Φλάβιο Κομπόλι. 

O αγώνας είχε διάρκεια 2.59'. Ο 29χρονος Γερμανός τενίστας είχε 4/7 μπρέικ πόιντ και ο 20χρονος Τσέχος μόλις 1/4. Οι winners ήταν 42-32 για τον νικητή και τα αβίαστα λάθη 37-41.

O Αλεξάντερ Ζβέρεφ είχε φτάσει και στον τελικό του 2024 αλλά είχε χάσει τον τίτλο από τον Κάρλος Αλκαράθ. Αυτός θα είναι ο 4ος τελικός του σε Grand Slam με το ρεκόρ του να είναι 0/3. 

Το 2020 είχε ηττηθεί από τον Ντομινίκ Τιμ στο US Open και το 2025 από τον Γιανίκ Σίνερ στο Australian Open. 
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