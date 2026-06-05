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Στον τελικό του Roland Garros για 2η φορά στην καριέρα του ο Ζβέρεφ, βίντεο
Στον τελικό του Roland Garros για 2η φορά στην καριέρα του ο Ζβέρεφ, βίντεο
Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ απέκλεισε με 7-5,6-2,3-6, 6-3 τον Γιάκουμπ Μένσικ και την Κυριακή θα διεκδικήσει τον τίτλο στο Παρίσι
Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ είναι ο πρώτος φιναλίστ του φετινού Roland Garros στο απλό των ανδρών.
Ο Γερμανός τενίστας απέκλεισε στον ημιτελικό με 7-5,6-2,3-6, 6-3 τον Τσέχο Γιάκουμπ Μένσικ και θα παίξει την Κυριακή στον τελικό στο Παρίσι με τον νικητή του αγώνα του Ματέο Αρνάλντι με τον Φλάβιο Κομπόλι.
O αγώνας είχε διάρκεια 2.59'. Ο 29χρονος Γερμανός τενίστας είχε 4/7 μπρέικ πόιντ και ο 20χρονος Τσέχος μόλις 1/4. Οι winners ήταν 42-32 για τον νικητή και τα αβίαστα λάθη 37-41.
O Αλεξάντερ Ζβέρεφ είχε φτάσει και στον τελικό του 2024 αλλά είχε χάσει τον τίτλο από τον Κάρλος Αλκαράθ. Αυτός θα είναι ο 4ος τελικός του σε Grand Slam με το ρεκόρ του να είναι 0/3.
Το 2020 είχε ηττηθεί από τον Ντομινίκ Τιμ στο US Open και το 2025 από τον Γιανίκ Σίνερ στο Australian Open.
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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Γερμανός τενίστας απέκλεισε στον ημιτελικό με 7-5,6-2,3-6, 6-3 τον Τσέχο Γιάκουμπ Μένσικ και θα παίξει την Κυριακή στον τελικό στο Παρίσι με τον νικητή του αγώνα του Ματέο Αρνάλντι με τον Φλάβιο Κομπόλι.
O αγώνας είχε διάρκεια 2.59'. Ο 29χρονος Γερμανός τενίστας είχε 4/7 μπρέικ πόιντ και ο 20χρονος Τσέχος μόλις 1/4. Οι winners ήταν 42-32 για τον νικητή και τα αβίαστα λάθη 37-41.
O Αλεξάντερ Ζβέρεφ είχε φτάσει και στον τελικό του 2024 αλλά είχε χάσει τον τίτλο από τον Κάρλος Αλκαράθ. Αυτός θα είναι ο 4ος τελικός του σε Grand Slam με το ρεκόρ του να είναι 0/3.
Το 2020 είχε ηττηθεί από τον Ντομινίκ Τιμ στο US Open και το 2025 από τον Γιανίκ Σίνερ στο Australian Open.
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