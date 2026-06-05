Οι σύλλογοι των παικτών που θα παίξουν στο Μουντιάλ θα λαμβάνουν 5.000 δολάρια την ημέρα για κάθε έναν από αυτούς

Η FIFA θα αποζημιώνει τον κάθε σύλλογο για κάθε παίκτη του που θα αγωνιστεί στα γήπεδα της Αμερικής με την Εθνική του ομάδα, με παραδείγματα από την Ελλάδα, τον Πινέδα της ΑΕΚ, τον Ελ Κααμπί και τον Ταρέμι του Ολυμπιακού