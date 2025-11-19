Απίθανο σκηνικό σε συναυλία του Rack - Ο ράπερ ζήτησε από τους θαυμαστές του να φωνάξουν «Ιησούς Χριστός νικά» με ρυθμό



Ιησούς Χριστός νικά» ζήτησε ο Rack να φωνάξουν οι θαυμαστές του σε πρόσφατη συναυλία του, με το κοινό να ανταποκρίνεται θετικά.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και συγκεκριμένα στον λογαριασμό Askunkfunk στο Instagram, φαίνεται ότι ο ράπερ απευθύνθηκε αρχικά στους άντρες, καλώντας τους να φωνάξουν «Ιησούς Χριστός νικά», προτού ζητήσει το ίδιο, ξεχωριστά, από τις γυναίκες.«Θέλω να πουν οι άντρες χαμηλά "Ιησούς Χριστός νικά"» ανέφερε αρχικά ο Rack, όμως επειδή η ανταπόκριση δεν ήταν αυτή που περίμενε, πρόσθεσε: «Πάλι, δεν ήταν καθαρό. Παιδιά, μην κάνετε φασαρία, είναι σημαντικό» και στη συνέχεια απευθύνθηκε στις γυναίκες λέγοντας: «Πάλι, μόνο οι γυναίκες».Αφότου και το γυναικείο κοινό πραγματοποίησε την επιθυμία του, είπε: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».