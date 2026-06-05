Ο Πούτιν απορρίπτει την πρόταση του Ζελένσκι για συνάντηση, «μέχρι στιγμής δεν βλέπω κανένα νόημα»
Ο Πούτιν απορρίπτει την πρόταση του Ζελένσκι για συνάντηση, «μέχρι στιγμής δεν βλέπω κανένα νόημα»
Δηλώνει ότι έριξε μια ματιά στην επιστολή ενώ αποκάλυψε ότι Ρώσος επιχειρηματίας συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο στο Κίεβο
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είδε την επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην οποία πρότεινε να συναντηθούν για να μπει ένα τέλος στην πόλεμο, αλλά δηλώνει ότι δεν βλέπει κάποιο νόημα να γίνει αυτή η συνάντηση.
Μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ που διεξάγεται στην Αγία Πετρούπολη, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι του έδειξαν την επιστολή χθες, αλλά «δεν είχε την ευκαιρία να την εξετάσει λεπτομερώς».
Ενδεικτικό είναι, όπως το σημειώνει το Sky News ότι σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης αναφερόταν στον Ζελένσκι όχι με το όνομά του, αλλά ως «συντάκτη αυτής της επιστολής».
Σήμερα το πρωί της «έριξε μια ματιά», συνέχισε ο Ρώσος πρόεδρος και επισήμανε κάποια σημεία, όπως την ηλικία του, λέγοντας ότι η ηλικία είναι σημαντική, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι κάνει τη δουλειά του σωστά. «Το βασικό είναι αν κάποιος είναι ικανός και μπορεί να εργαστεί. Μερικοί από τους συναδέλφους μου, που είναι μεγαλύτεροι από εμένα, δείχνουν να έχουν άφθονη ενέργεια. Το αν κάνουν καλά ή άσχημα τη δουλειά τους είναι άλλο θέμα, αυτό είναι πολιτική κρίση».
Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία που θα έπρεπε να είχαν γίνει το 2024: «Μετά πρόσεξα το σημείο σχετικά με το πόσο καιρό κάποιος κατέχει εκλεγμένη θέση. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα, φυσικά. Πρέπει να πας στις εκλογές, να μην τις φοβάσαι, και να ενεργείς πάντα εντός του Συντάγματος.
» Η διατήρηση της εξουσίας εκτός Συντάγματος ονομάζεται σφετερισμός εξουσίας. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Πήγαινε στις εκλογές. Θα συμβούλευα όλους να το κάνουν αυτό. Ειδικά αφού στην Ουκρανία έλεγαν ότι θα γίνουν σύντομα εκλογές, και μετά για κάποιο λόγο όλοι σιώπησαν. Δεν είναι σαφές γιατί».
Ανέφερε ακόμη ότι ένας Ρώσος επιχειρηματίας συναντήθηκε με τον Ζελένσκι στο Κίεβο και πρόσθεσε ότι δεν έχει αρνηθεί ποτέ να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο, αλλά δεν βλέπει το νόημα να συναντηθούν για χάρη της συνάντησης και μόνο.
«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι συμφωνίες και ρυθμίσεις, όχι για έξι μήνες ή ένα χρόνο, αλλά μακροπρόθεσμα, αλλά πρώτα πρέπει να καταλήξουμε σε μια λύση, και αυτό είναι η ουσία της υπόθεσης», εξήγησε.
Όταν πιέστηκε να απαντήσει αν θα συναντούσε τον Ζελένσκι, είπε: «Μέχρι στιγμής δεν βλέπω το νόημα».
Μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ που διεξάγεται στην Αγία Πετρούπολη, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι του έδειξαν την επιστολή χθες, αλλά «δεν είχε την ευκαιρία να την εξετάσει λεπτομερώς».
Ενδεικτικό είναι, όπως το σημειώνει το Sky News ότι σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης αναφερόταν στον Ζελένσκι όχι με το όνομά του, αλλά ως «συντάκτη αυτής της επιστολής».
Σήμερα το πρωί της «έριξε μια ματιά», συνέχισε ο Ρώσος πρόεδρος και επισήμανε κάποια σημεία, όπως την ηλικία του, λέγοντας ότι η ηλικία είναι σημαντική, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι κάνει τη δουλειά του σωστά. «Το βασικό είναι αν κάποιος είναι ικανός και μπορεί να εργαστεί. Μερικοί από τους συναδέλφους μου, που είναι μεγαλύτεροι από εμένα, δείχνουν να έχουν άφθονη ενέργεια. Το αν κάνουν καλά ή άσχημα τη δουλειά τους είναι άλλο θέμα, αυτό είναι πολιτική κρίση».
Putin responds to Zelensky’s ‘open letter,’ calling for a direct meeting between the two leaders (my translation):— Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) June 5, 2026
“Yesterday my press secretary, Mr Peskov, showed me this letter. But we had a working meeting, a working dinner with the president of Uzbekistan. Honestly, I… https://t.co/jBBCWoedDw pic.twitter.com/eBJ3uPVmvR
» Η διατήρηση της εξουσίας εκτός Συντάγματος ονομάζεται σφετερισμός εξουσίας. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Πήγαινε στις εκλογές. Θα συμβούλευα όλους να το κάνουν αυτό. Ειδικά αφού στην Ουκρανία έλεγαν ότι θα γίνουν σύντομα εκλογές, και μετά για κάποιο λόγο όλοι σιώπησαν. Δεν είναι σαφές γιατί».
Ανέφερε ακόμη ότι ένας Ρώσος επιχειρηματίας συναντήθηκε με τον Ζελένσκι στο Κίεβο και πρόσθεσε ότι δεν έχει αρνηθεί ποτέ να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο, αλλά δεν βλέπει το νόημα να συναντηθούν για χάρη της συνάντησης και μόνο.
«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι συμφωνίες και ρυθμίσεις, όχι για έξι μήνες ή ένα χρόνο, αλλά μακροπρόθεσμα, αλλά πρώτα πρέπει να καταλήξουμε σε μια λύση, και αυτό είναι η ουσία της υπόθεσης», εξήγησε.
Όταν πιέστηκε να απαντήσει αν θα συναντούσε τον Ζελένσκι, είπε: «Μέχρι στιγμής δεν βλέπω το νόημα».
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