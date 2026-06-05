Νομοθετική ρύθμιση για ενίσχυση των παραγωγών ΑΠΕ στις ώρες μηδενικών τιμών: Εξασφαλίστηκε ενίσχυση σε συνεννόηση με την ΕΕ

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο του ΥΠΕΝ για την καλύτερη ενσωμάτωση της παραγωγής από ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα και την αντιμετώπιση των συνεπειών που προκαλεί η αυξημένη διείσδυση των φωτοβολταϊκών





Η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει πως οι παραγωγοί ΑΠΕ που έχουν συνάψει Σύμβαση Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ) -και ως σήμερα δεν αποζημιώνονται για την ενέργεια που παράγουν όταν η τιμή στο σύστημα είναι μηδενική για πάνω από δύο συνεχόμενες ώρες- θα συνεχίσουν να λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση για την ενέργεια που παράγουν κατά τις ώρες όπου η τιμή εκκαθάρισης της αγοράς επόμενης ημέρας είναι μηδενική.







Η ρύθμιση έχει συμφωνηθεί κατόπιν συνεννόησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, μετά την ψήφισή της από τη Βουλή, θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιουνίου 2026.



Παράλληλα, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων για την αύξηση της αποθήκευσης, με την ενσωμάτωση περισσότερης ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και τη δικαιότερη αναδιανομή των περικοπών. Ειδικότερα:



Προχωρά η ανάπτυξη σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την εγκατάσταση 700 MW έως το τέλος Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το σχετικό ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. ⁠Συνεχίζεται η αξιολόγηση των έργων αποθήκευσης των κατηγοριών 11Α και 11Β, καθώς και των εμπορικών έργων (merchant projects) που έχουν υποβληθεί στο ΥΠΕΝ. Δρομολογείται η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για τον μηχανισμό αναδιανομής των περικοπών, με στόχο τη δίκαιη κατανομή τους μεταξύ των σταθμών ΑΠΕ.

Στην ίδια κατεύθυνση, έχουν ήδη υλοποιηθεί μέτρα που ενθαρρύνουν τη μεταφορά της κατανάλωσης στις ώρες υψηλής παραγωγής από ΑΠΕ, όπως το διζωνικό τιμολόγιο και τα δυναμικά (πορτοκαλί) τιμολόγια, που είναι διαθέσιμα στους οικιακούς καταναλωτές από τον Απρίλιο του 2026.



Η αύξηση στην εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ



Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο του ΥΠΕΝ για την καλύτερη ενσωμάτωση της παραγωγής από ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα και την αντιμετώπιση των συνεπειών που προκαλεί η αυξημένη διείσδυση των



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Σημειώνεται ότι η σημαντική αύξηση της παραγωγής από φωτοβολταϊκά συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, ωστόσο κατά τις ώρες υψηλής παραγωγής και χαμηλής ζήτησης οδηγεί ολοένα συχνότερα σε μηδενικές ή και αρνητικές τιμές στη χονδρεμπορική αγορά.



Για το 2026 έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα 203 ώρες με μηδενικές τιμές και 242 ώρες με αρνητικές τιμές, εξέλιξη που επηρεάζει τα έσοδα των παραγωγών ΑΠΕ, μεταξύ των οποίων μικρές επιχειρήσεις, ενεργειακές κοινότητες και αγρότες.



Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και το σχήμα κρατικών ενισχύσεων που έχει συμφωνήσει η χώρα μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι παραγωγοί που έχουν συνάψει Σύμβαση Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ) δεν αποζημιώνονται για την ενέργεια που παράγουν όταν η τιμή στο σύστημα είναι μηδέν ή αρνητική για παραπάνω από δύο συνεχόμενες ώρες.



Νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή για τη στήριξη των παραγωγών ηλεκτρικού ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) , κατατίθεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Βουλή Η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει πως οι παραγωγοί ΑΠΕ που έχουν συνάψει Σύμβαση Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ) -και ως σήμερα δεν αποζημιώνονται για την ενέργεια που παράγουν όταν η τιμή στο σύστημα είναι μηδενική για πάνω από δύο συνεχόμενες ώρες- θα συνεχίσουν να λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση για την ενέργεια που παράγουν κατά τις ώρες όπου η τιμή εκκαθάρισης της αγοράς επόμενης ημέρας είναι μηδενική.Ταυτόχρονα προβλέπει πως η απώλεια ενίσχυσης θα εφαρμόζεται πλέον μόνο σε περιπτώσεις όπου καταγράφονται αρνητικές τιμές για περισσότερες από δύο συνεχόμενες ώρες.Η ρύθμιση έχει συμφωνηθεί κατόπιν συνεννόησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, μετά την ψήφισή της από τη Βουλή, θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιουνίου 2026.Παράλληλα, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων για την αύξηση της αποθήκευσης, με την ενσωμάτωση περισσότερης ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και τη δικαιότερη αναδιανομή των περικοπών. Ειδικότερα:Στην ίδια κατεύθυνση, έχουν ήδη υλοποιηθεί μέτρα που ενθαρρύνουν τη μεταφορά της κατανάλωσης στις ώρες υψηλής παραγωγής από ΑΠΕ, όπως το διζωνικό τιμολόγιο και τα δυναμικά (πορτοκαλί) τιμολόγια, που είναι διαθέσιμα στους οικιακούς καταναλωτές από τον Απρίλιο του 2026.Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο του ΥΠΕΝ για την καλύτερη ενσωμάτωση της παραγωγής από ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα και την αντιμετώπιση των συνεπειών που προκαλεί η αυξημένη διείσδυση των φωτοβολταϊκών Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, η εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών στη χώρα έχει αυξηθεί από 2,6 GW το 2019 σε περισσότερα από 11 GW σήμερα, ενώ η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη συμμετοχή της ηλιακής ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή.Σημειώνεται ότι η σημαντική αύξηση της παραγωγής από φωτοβολταϊκά συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, ωστόσο κατά τις ώρες υψηλής παραγωγής και χαμηλής ζήτησης οδηγεί ολοένα συχνότερα σε μηδενικές ή και αρνητικές τιμές στη χονδρεμπορική αγορά.Για το 2026 έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα 203 ώρες με μηδενικές τιμές και 242 ώρες με αρνητικές τιμές, εξέλιξη που επηρεάζει τα έσοδα των παραγωγών ΑΠΕ, μεταξύ των οποίων μικρές επιχειρήσεις, ενεργειακές κοινότητες και αγρότες.Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και το σχήμα κρατικών ενισχύσεων που έχει συμφωνήσει η χώρα μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι παραγωγοί που έχουν συνάψει Σύμβαση Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ) δεν αποζημιώνονται για την ενέργεια που παράγουν όταν η τιμή στο σύστημα είναι μηδέν ή αρνητική για παραπάνω από δύο συνεχόμενες ώρες.

Ως αποτέλεσμα, ενώ οι μηδενικές τιμές κρατούν το κόστος χαμηλά για τους καταναλωτές, οι παραγωγοί ΑΠΕ -πολλοί εκ των οποίων μικρές επιχειρήσεις, ενεργειακές κοινότητες και αγρότες- βλέπουν τα έσοδά τους να περιορίζονται και τις επενδύσεις τους να κινδυνεύουν από τη δυσκολία αποπληρωμής τραπεζικών δανείων.



Γι’ αυτό και η Κυβέρνηση, μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από συστηματική συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πέτυχε την ουσιαστική στήριξη των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, τροποποιώντας το ισχύον καθεστώς ενίσχυσης μέσω νομοθετικής πρωτοβουλίας.

05.06.2026, 18:50