Απεσωκάρι Ηρακλείου: Οι κάτοικοι καταγγέλλουν καθεστώς φόβου μετά τον θάνατο του 49χρονου κοινοτάρχη
Απεσωκάρι Ηρακλείου: Οι κάτοικοι καταγγέλλουν καθεστώς φόβου μετά τον θάνατο του 49χρονου κοινοτάρχη
Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι όταν απευθύνονται στις αρχές αντί να βρουν το δίκιο τους γίνονται άμεσα στόχος, με σκοτεινούς μηχανισμούς να τους αποθαρρύνουν με μεθόδους που παραπέμπουν σε μαφία
Νέες πτυχές στην υπόθεση του θανάτου του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου Ηρακλείου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη, φέρνει στο φως η συνεχιζόμενη έρευνα που πραγματοποιείται στην περιοχή της Μεσαράς. Η υπόθεση, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Κρήτης και εξακολουθεί να απασχολεί τις διωκτικές Αρχές, συνοδεύεται πλέον από σωρεία καταγγελιών κατοίκων, οι οποίοι περιγράφουν ένα περιβάλλον φόβου, σιωπής και έντασης που, όπως υποστηρίζουν, επικρατεί εδώ και χρόνια στην ευρύτερη περιοχή.
Σύμφωνα με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» που βρέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στο Απεσωκάρι Ηρακλείου, συνεχίζεται η έρευνα γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες ο 49χρονος κοινοτάρχης τραυματίστηκε σοβαρά και λίγες εβδομάδες αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο. Η δημοσιογραφική έρευνα επικεντρώθηκε σε νέες μαρτυρίες και καταγγελίες κατοίκων, οι οποίες, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, περιγράφουν ένα πολύ ευρύτερο κοινωνικό και τοπικό πλαίσιο από εκείνο που είχε αρχικά γίνει γνωστό.
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Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, αρκετοί κάτοικοι γνωρίζουν περιστατικά και πρόσωπα που σχετίζονται με υποθέσεις παραβατικότητας, ωστόσο αποφεύγουν να μιλήσουν υπό τον φόβο αντιποίνων. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι όσοι επιχειρούν να καταγγείλουν αυθαίρετες ενέργειες ή παραβιάσεις της νομοθεσίας συχνά στοχοποιούνται, ενώ κάνουν λόγο για ένα άτυπο σύστημα αλληλοκάλυψης που λειτουργεί αποτρεπτικά για κάθε προσπάθεια αποκάλυψης στοιχείων.
Στις καταγγελίες γίνεται αναφορά σε συγγενικές σχέσεις, φιλίες και κοινωνικούς δεσμούς που, σύμφωνα με τους κατοίκους, έχουν δημιουργήσει ένα πλέγμα προστασίας γύρω από συγκεκριμένα πρόσωπα, με αποτέλεσμα να επικρατεί η αίσθηση ότι κανείς δεν μπορεί να αντιδράσει αποτελεσματικά.
Οι κάτοικοι τονίζουν ότι πολλές φορές άνθρωποι που απευθύνθηκαν σε υπηρεσίες ή Αρχές για να διεκδικήσουν το δίκιο τους βρέθηκαν οι ίδιοι αντιμέτωποι με προβλήματα και πιέσεις, γεγονός που ενισχύει το αίσθημα ανασφάλειας.
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Οι κάτοικοι περιγράφουν περιστατικά που, όπως αναφέρουν, λειτουργούν ως προειδοποιητικά μηνύματα προς όσους επιμένουν να αντιδρούν. Κάνουν λόγο ακόμη και για απειλές, ενώ ζητούν από τις αρμόδιες Αρχές να εξετάσουν διεξοδικά όλες τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί.
Σύμφωνα με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» που βρέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στο Απεσωκάρι Ηρακλείου, συνεχίζεται η έρευνα γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες ο 49χρονος κοινοτάρχης τραυματίστηκε σοβαρά και λίγες εβδομάδες αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο. Η δημοσιογραφική έρευνα επικεντρώθηκε σε νέες μαρτυρίες και καταγγελίες κατοίκων, οι οποίες, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, περιγράφουν ένα πολύ ευρύτερο κοινωνικό και τοπικό πλαίσιο από εκείνο που είχε αρχικά γίνει γνωστό.
Επιστολές κατοίκων κάνουν λόγο για «κώδικα σιωπής»Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκονται επιστολές και μηνύματα που έφτασαν στην εκπομπή από κατοίκους και αγρότες της περιοχής. Οι πολίτες που υπογράφουν τις συγκεκριμένες καταγγελίες περιγράφουν ένα καθεστώς φόβου, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, αποτρέπει τους κατοίκους από το να καταγγείλουν παραβατικές συμπεριφορές ή να συνεργαστούν ανοιχτά με τις Αρχές.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, αρκετοί κάτοικοι γνωρίζουν περιστατικά και πρόσωπα που σχετίζονται με υποθέσεις παραβατικότητας, ωστόσο αποφεύγουν να μιλήσουν υπό τον φόβο αντιποίνων. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι όσοι επιχειρούν να καταγγείλουν αυθαίρετες ενέργειες ή παραβιάσεις της νομοθεσίας συχνά στοχοποιούνται, ενώ κάνουν λόγο για ένα άτυπο σύστημα αλληλοκάλυψης που λειτουργεί αποτρεπτικά για κάθε προσπάθεια αποκάλυψης στοιχείων.
Στις καταγγελίες γίνεται αναφορά σε συγγενικές σχέσεις, φιλίες και κοινωνικούς δεσμούς που, σύμφωνα με τους κατοίκους, έχουν δημιουργήσει ένα πλέγμα προστασίας γύρω από συγκεκριμένα πρόσωπα, με αποτέλεσμα να επικρατεί η αίσθηση ότι κανείς δεν μπορεί να αντιδράσει αποτελεσματικά.
Οι κάτοικοι τονίζουν ότι πολλές φορές άνθρωποι που απευθύνθηκαν σε υπηρεσίες ή Αρχές για να διεκδικήσουν το δίκιο τους βρέθηκαν οι ίδιοι αντιμέτωποι με προβλήματα και πιέσεις, γεγονός που ενισχύει το αίσθημα ανασφάλειας.
Καταγγελίες για εκφοβισμό και καταστροφές περιουσιώνΙδιαίτερα σοβαρές είναι οι αναφορές που αφορούν περιστατικά εκφοβισμού. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, πολίτες που διαμαρτυρήθηκαν για παράνομη βόσκηση ή για καταπάτηση ιδιοκτησιών είδαν περιουσίες τους να υφίστανται ζημιές ή βανδαλισμούς.
Οι κάτοικοι περιγράφουν περιστατικά που, όπως αναφέρουν, λειτουργούν ως προειδοποιητικά μηνύματα προς όσους επιμένουν να αντιδρούν. Κάνουν λόγο ακόμη και για απειλές, ενώ ζητούν από τις αρμόδιες Αρχές να εξετάσουν διεξοδικά όλες τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί.
Όπως υποστηρίζουν, η δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση του θανάτου του προέδρου έχει δημιουργήσει την ελπίδα ότι θα φωτιστούν και χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Παράλληλα όμως εκφράζουν φόβους ότι ενδέχεται να υπάρξουν προσπάθειες περιορισμού ή αποπροσανατολισμού της έρευνας.
Όπως ανέφερε, σε περιπτώσεις που κάποιος προχωρήσει σε καταγγελία για ζημιές ή παρανομίες, η πληροφορία διαρρέει γρήγορα και ο καταγγέλλων βρίσκεται εκτεθειμένος. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να αποφεύγουν να απευθύνονται στις Αρχές, ακόμη και όταν θεωρούν ότι αδικούνται.
Η μαρτυρία αυτή συμπληρώνει το κλίμα που περιγράφουν αρκετοί κάτοικοι της περιοχής και ενισχύει την εικόνα μιας κοινωνίας που, σύμφωνα με τους ίδιους, δυσκολεύεται να διαχειριστεί χρόνιες εστίες έντασης και αντιπαράθεσης.
Όπως είπε, ο 49χρονος πρόεδρος προσπαθούσε διαρκώς να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των κατοίκων και να αναδείξει προβλήματα που αντιμετώπιζαν αγρότες και ιδιοκτήτες γης στην περιοχή.
Σύμφωνα με τον φίλο του, ο Δασκαλάκης δεν μπορούσε να ανεχθεί καταστάσεις που θεωρούσε άδικες και συχνά παρενέβαινε για να βοηθήσει συμπολίτες του. Για τον λόγο αυτό, όπως υποστήριξε, είχε αποκτήσει την εκτίμηση πολλών κατοίκων του χωριού.
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Η ιδιοκτήτρια του καφενείου του χωριού υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο αποδείχθηκε σημαντικό για την κατανόηση όσων συνέβησαν εκείνη την ημέρα και συνέβαλε στην ανασύνθεση της εικόνας του συμβάντος.
Αν και δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή τη σημασία του ευρήματος, η αναφορά του προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά στοιχείων που εξετάζονται από τους ερευνητές.
Όπως ανέφερε, η οικογένεια δεν επιθυμεί να αποδώσει ευθύνες χωρίς αποδείξεις και αναμένει τα αποτελέσματα της επίσημης έρευνας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης ήταν ιδιαίτερα δεμένος με το χωριό του και πίστευε ότι έπρεπε να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας.
Η οικογένεια επιμένει ότι το βασικό ζητούμενο είναι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να υπάρξουν ξεκάθαρες απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά.
Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από συγγενείς του θύματος, οι οποίοι υποστήριξαν ότι στο παρελθόν είχαν γίνει επανειλημμένες αναφορές για τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι της περιοχής.
Συγγενικό πρόσωπο του προέδρου εξέφρασε την απορία του για το πώς τέτοιες καταγγελίες φαίνεται να μην έφτασαν ποτέ στα αρμόδια επίπεδα λήψης αποφάσεων.
Όπως ανέφερε, οι υπηρεσίες πραγματοποιούν συνεχώς ελέγχους, αυτοψίες και βεβαιώσεις παραβάσεων, ενώ κάθε χρόνο σχηματίζονται εκατοντάδες δικογραφίες για υποθέσεις που σχετίζονται με παράνομη βόσκηση.
Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η υπηρεσία του σχηματίζει περίπου 800 δικογραφίες ετησίως για το συγκεκριμένο αδίκημα, αριθμός που, όπως σημείωσε, δεν συναντάται σε καμία άλλη περιοχή της χώρας.
Ο ίδιος επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε επικοινωνήσει προφορικά με την υπηρεσία πριν από περίπου πέντε χρόνια για σχετικά ζητήματα, χωρίς όμως να ακολουθήσει επίσημη γραπτή αναφορά.
Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, θα αξιοποιηθούν όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέσα σε περιπτώσεις παράνομης βόσκησης ή πρόκλησης ζημιών σε ιδιωτικές περιουσίες.
Παράλληλα, απευθύνεται κάλεσμα και προς άλλους οικισμούς της Μεσαράς να ακολουθήσουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των καλλιεργειών.
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Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το υλικό δεν έχει δημοσιοποιηθεί, καθώς κρίθηκε ότι η προβολή του θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία των ερευνών.
Πρόκειται, ωστόσο, για στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό και το οποίο ενδέχεται να συμβάλει στην ανασύνθεση των γεγονότων που οδήγησαν στον σοβαρό τραυματισμό του κοινοτάρχη.
Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύτηκε επί 21 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Τελικά υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο εντατικής έρευνας.
Αρχικά η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως τροχαίο ατύχημα με δίκυκλο. Ωστόσο, τα σοβαρά τραύματα στο κεφάλι του, σε συνδυασμό με την κατάσταση της μοτοσυκλέτας, η οποία δεν έφερε εκτεταμένες ζημιές που να δικαιολογούν τέτοιον τραυματισμό, δημιούργησαν από νωρίς ερωτήματα. Το ιατροδικαστικό πόρισμα ενίσχυσε περαιτέρω τις υποψίες για εγκληματική ενέργεια, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα.
«Όποιος μιλήσει γίνεται στόχος»Κάτοικος της περιοχής, που μίλησε ανώνυμα στην κάμερα της εκπομπής, περιέγραψε μια πραγματικότητα στην οποία, όπως είπε, επικρατεί ο φόβος.
Όπως ανέφερε, σε περιπτώσεις που κάποιος προχωρήσει σε καταγγελία για ζημιές ή παρανομίες, η πληροφορία διαρρέει γρήγορα και ο καταγγέλλων βρίσκεται εκτεθειμένος. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να αποφεύγουν να απευθύνονται στις Αρχές, ακόμη και όταν θεωρούν ότι αδικούνται.
Η μαρτυρία αυτή συμπληρώνει το κλίμα που περιγράφουν αρκετοί κάτοικοι της περιοχής και ενισχύει την εικόνα μιας κοινωνίας που, σύμφωνα με τους ίδιους, δυσκολεύεται να διαχειριστεί χρόνιες εστίες έντασης και αντιπαράθεσης.
«Προσπαθούσε να βοηθήσει όλο το χωριό»Συγκινητική ήταν και η παρέμβαση στενού φίλου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ο οποίος μίλησε για τον χαρακτήρα και τη δράση του εκλιπόντος.
Όπως είπε, ο 49χρονος πρόεδρος προσπαθούσε διαρκώς να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των κατοίκων και να αναδείξει προβλήματα που αντιμετώπιζαν αγρότες και ιδιοκτήτες γης στην περιοχή.
Σύμφωνα με τον φίλο του, ο Δασκαλάκης δεν μπορούσε να ανεχθεί καταστάσεις που θεωρούσε άδικες και συχνά παρενέβαινε για να βοηθήσει συμπολίτες του. Για τον λόγο αυτό, όπως υποστήριξε, είχε αποκτήσει την εκτίμηση πολλών κατοίκων του χωριού.
Η «κόκκινη σακούλα» που κίνησε το ενδιαφέρον των ερευνητώνΈνα από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή αφορά μια κόκκινη νάιλον σακούλα, η οποία εντοπίστηκε στην περιοχή όπου τραυματίστηκε ο πρόεδρος.
Η ιδιοκτήτρια του καφενείου του χωριού υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο αποδείχθηκε σημαντικό για την κατανόηση όσων συνέβησαν εκείνη την ημέρα και συνέβαλε στην ανασύνθεση της εικόνας του συμβάντος.
Αν και δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή τη σημασία του ευρήματος, η αναφορά του προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά στοιχείων που εξετάζονται από τους ερευνητές.
Η οικογένεια ζητά πλήρη διερεύνησηΗ ξαδέλφη του θύματος, Άννα Δασκαλάκη, μίλησε για την ανάγκη να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του.
Όπως ανέφερε, η οικογένεια δεν επιθυμεί να αποδώσει ευθύνες χωρίς αποδείξεις και αναμένει τα αποτελέσματα της επίσημης έρευνας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης ήταν ιδιαίτερα δεμένος με το χωριό του και πίστευε ότι έπρεπε να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας.
Η οικογένεια επιμένει ότι το βασικό ζητούμενο είναι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να υπάρξουν ξεκάθαρες απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά.
Οι δηλώσεις του δημάρχου και οι αντιδράσειςΑπαντήσεις αναζητήθηκαν και από τη δημοτική αρχή Γόρτυνας. Ο δήμαρχος Μιχάλης Κοκολάκης δήλωσε ότι είχε συνεργασία με τον πρόεδρο του χωριού, ωστόσο δεν θυμάται να είχαν τεθεί επισήμως ζητήματα που αφορούσαν προβλήματα με κτηνοτρόφους ή υποθέσεις παράνομης βόσκησης.
Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από συγγενείς του θύματος, οι οποίοι υποστήριξαν ότι στο παρελθόν είχαν γίνει επανειλημμένες αναφορές για τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι της περιοχής.
Συγγενικό πρόσωπο του προέδρου εξέφρασε την απορία του για το πώς τέτοιες καταγγελίες φαίνεται να μην έφτασαν ποτέ στα αρμόδια επίπεδα λήψης αποφάσεων.
Το πρόβλημα της παράνομης βόσκησης στη ΜεσαράΣημαντικό ενδιαφέρον είχαν και οι δηλώσεις του Διευθυντή Δασών Ηρακλείου, Ιωάννη Ασπετάκη, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η ανεξέλεγκτη βόσκηση αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα και πιο διαχρονικά προβλήματα της περιοχής.
Όπως ανέφερε, οι υπηρεσίες πραγματοποιούν συνεχώς ελέγχους, αυτοψίες και βεβαιώσεις παραβάσεων, ενώ κάθε χρόνο σχηματίζονται εκατοντάδες δικογραφίες για υποθέσεις που σχετίζονται με παράνομη βόσκηση.
Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η υπηρεσία του σχηματίζει περίπου 800 δικογραφίες ετησίως για το συγκεκριμένο αδίκημα, αριθμός που, όπως σημείωσε, δεν συναντάται σε καμία άλλη περιοχή της χώρας.
Ο ίδιος επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε επικοινωνήσει προφορικά με την υπηρεσία πριν από περίπου πέντε χρόνια για σχετικά ζητήματα, χωρίς όμως να ακολουθήσει επίσημη γραπτή αναφορά.
Οι κάτοικοι περνούν στην αντεπίθεσηΗ υπόθεση φαίνεται πως έχει κινητοποιήσει συνολικά την τοπική κοινωνία. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απεσωκαρίου ανακοίνωσε ότι προχωρά σε συντονισμένες ενέργειες για την προστασία των κατοίκων, των καλλιεργειών και των ιδιοκτησιών της περιοχής.
Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, θα αξιοποιηθούν όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέσα σε περιπτώσεις παράνομης βόσκησης ή πρόκλησης ζημιών σε ιδιωτικές περιουσίες.
Παράλληλα, απευθύνεται κάλεσμα και προς άλλους οικισμούς της Μεσαράς να ακολουθήσουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των καλλιεργειών.
Το βίντεο που εξετάζει η ΑσφάλειαΣημαντική θεωρείται και η ύπαρξη βίντεο που βρίσκεται ήδη στα χέρια των αστυνομικών Αρχών και εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το υλικό δεν έχει δημοσιοποιηθεί, καθώς κρίθηκε ότι η προβολή του θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία των ερευνών.
Πρόκειται, ωστόσο, για στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό και το οποίο ενδέχεται να συμβάλει στην ανασύνθεση των γεγονότων που οδήγησαν στον σοβαρό τραυματισμό του κοινοτάρχη.
Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύτηκε επί 21 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Τελικά υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο εντατικής έρευνας.
Αρχικά η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως τροχαίο ατύχημα με δίκυκλο. Ωστόσο, τα σοβαρά τραύματα στο κεφάλι του, σε συνδυασμό με την κατάσταση της μοτοσυκλέτας, η οποία δεν έφερε εκτεταμένες ζημιές που να δικαιολογούν τέτοιον τραυματισμό, δημιούργησαν από νωρίς ερωτήματα. Το ιατροδικαστικό πόρισμα ενίσχυσε περαιτέρω τις υποψίες για εγκληματική ενέργεια, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα.
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