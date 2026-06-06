Απεσωκάρι Ηρακλείου: Οι κάτοικοι καταγγέλλουν καθεστώς φόβου μετά τον θάνατο του 49χρονου κοινοτάρχη

«Όποιος μιλήσει γίνεται στόχος»

«Προσπαθούσε να βοηθήσει όλο το χωριό»

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Η «κόκκινη σακούλα» που κίνησε το ενδιαφέρον των ερευνητών

Η οικογένεια ζητά πλήρη διερεύνηση

Οι δηλώσεις του δημάρχου και οι αντιδράσεις

Το πρόβλημα της παράνομης βόσκησης στη Μεσαρά

Οι κάτοικοι περνούν στην αντεπίθεση

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Το βίντεο που εξετάζει η Ασφάλεια

Όπως υποστηρίζουν, η δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση του θανάτου του προέδρου έχει δημιουργήσει την ελπίδα ότι θα φωτιστούν και χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Παράλληλα όμως εκφράζουν φόβους ότι ενδέχεται να υπάρξουν προσπάθειες περιορισμού ή αποπροσανατολισμού της έρευνας.Κάτοικος της περιοχής, που μίλησε ανώνυμα στην κάμερα της εκπομπής, περιέγραψε μια πραγματικότητα στην οποία, όπως είπε, επικρατεί ο φόβος.Όπως ανέφερε, σε περιπτώσεις που κάποιος προχωρήσει σε καταγγελία για ζημιές ή παρανομίες, η πληροφορία διαρρέει γρήγορα και ο καταγγέλλων βρίσκεται εκτεθειμένος. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να αποφεύγουν να απευθύνονται στις Αρχές, ακόμη και όταν θεωρούν ότι αδικούνται.Η μαρτυρία αυτή συμπληρώνει το κλίμα που περιγράφουν αρκετοί κάτοικοι της περιοχής και ενισχύει την εικόνα μιας κοινωνίας που, σύμφωνα με τους ίδιους, δυσκολεύεται να διαχειριστεί χρόνιες εστίες έντασης και αντιπαράθεσης.Συγκινητική ήταν και η παρέμβαση στενού φίλου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ο οποίος μίλησε για τον χαρακτήρα και τη δράση του εκλιπόντος.Όπως είπε, ο 49χρονος πρόεδρος προσπαθούσε διαρκώς να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των κατοίκων και να αναδείξει προβλήματα που αντιμετώπιζαν αγρότες και ιδιοκτήτες γης στην περιοχή.Σύμφωνα με τον φίλο του, ο Δασκαλάκης δεν μπορούσε να ανεχθεί καταστάσεις που θεωρούσε άδικες και συχνά παρενέβαινε για να βοηθήσει συμπολίτες του. Για τον λόγο αυτό, όπως υποστήριξε, είχε αποκτήσει την εκτίμηση πολλών κατοίκων του χωριού.Ένα από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή αφορά μια κόκκινη νάιλον σακούλα, η οποία εντοπίστηκε στην περιοχή όπου τραυματίστηκε ο πρόεδρος.Η ιδιοκτήτρια του καφενείου του χωριού υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο αποδείχθηκε σημαντικό για την κατανόηση όσων συνέβησαν εκείνη την ημέρα και συνέβαλε στην ανασύνθεση της εικόνας του συμβάντος.Αν και δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή τη σημασία του ευρήματος, η αναφορά του προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά στοιχείων που εξετάζονται από τους ερευνητές.Η ξαδέλφη του θύματος, Άννα Δασκαλάκη, μίλησε για την ανάγκη να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του.Όπως ανέφερε, η οικογένεια δεν επιθυμεί να αποδώσει ευθύνες χωρίς αποδείξεις και αναμένει τα αποτελέσματα της επίσημης έρευνας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης ήταν ιδιαίτερα δεμένος με το χωριό του και πίστευε ότι έπρεπε να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας.Η οικογένεια επιμένει ότι το βασικό ζητούμενο είναι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να υπάρξουν ξεκάθαρες απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά.Απαντήσεις αναζητήθηκαν και από τη δημοτική αρχή Γόρτυνας. Ο δήμαρχος Μιχάλης Κοκολάκης δήλωσε ότι είχε συνεργασία με τον πρόεδρο του χωριού, ωστόσο δεν θυμάται να είχαν τεθεί επισήμως ζητήματα που αφορούσαν προβλήματα με κτηνοτρόφους ή υποθέσεις παράνομης βόσκησης.Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από συγγενείς του θύματος, οι οποίοι υποστήριξαν ότι στο παρελθόν είχαν γίνει επανειλημμένες αναφορές για τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι της περιοχής.Συγγενικό πρόσωπο του προέδρου εξέφρασε την απορία του για το πώς τέτοιες καταγγελίες φαίνεται να μην έφτασαν ποτέ στα αρμόδια επίπεδα λήψης αποφάσεων.Σημαντικό ενδιαφέρον είχαν και οι δηλώσεις του Διευθυντή Δασών Ηρακλείου, Ιωάννη Ασπετάκη, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η ανεξέλεγκτη βόσκηση αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα και πιο διαχρονικά προβλήματα της περιοχής.Όπως ανέφερε, οι υπηρεσίες πραγματοποιούν συνεχώς ελέγχους, αυτοψίες και βεβαιώσεις παραβάσεων, ενώ κάθε χρόνο σχηματίζονται εκατοντάδες δικογραφίες για υποθέσεις που σχετίζονται με παράνομη βόσκηση.Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η υπηρεσία του σχηματίζει περίπου 800 δικογραφίες ετησίως για το συγκεκριμένο αδίκημα, αριθμός που, όπως σημείωσε, δεν συναντάται σε καμία άλλη περιοχή της χώρας.Ο ίδιος επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε επικοινωνήσει προφορικά με την υπηρεσία πριν από περίπου πέντε χρόνια για σχετικά ζητήματα, χωρίς όμως να ακολουθήσει επίσημη γραπτή αναφορά.Η υπόθεση φαίνεται πως έχει κινητοποιήσει συνολικά την τοπική κοινωνία. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απεσωκαρίου ανακοίνωσε ότι προχωρά σε συντονισμένες ενέργειες για την προστασία των κατοίκων, των καλλιεργειών και των ιδιοκτησιών της περιοχής.Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, θα αξιοποιηθούν όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέσα σε περιπτώσεις παράνομης βόσκησης ή πρόκλησης ζημιών σε ιδιωτικές περιουσίες.Παράλληλα, απευθύνεται κάλεσμα και προς άλλους οικισμούς της Μεσαράς να ακολουθήσουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των καλλιεργειών.Σημαντική θεωρείται και η ύπαρξη βίντεο που βρίσκεται ήδη στα χέρια των αστυνομικών Αρχών και εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το υλικό δεν έχει δημοσιοποιηθεί, καθώς κρίθηκε ότι η προβολή του θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία των ερευνών.Πρόκειται, ωστόσο, για στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό και το οποίο ενδέχεται να συμβάλει στην ανασύνθεση των γεγονότων που οδήγησαν στον σοβαρό τραυματισμό του κοινοτάρχη.Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύτηκε επί 21 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Τελικά υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο εντατικής έρευνας.Αρχικά η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως τροχαίο ατύχημα με δίκυκλο. Ωστόσο, τα σοβαρά τραύματα στο κεφάλι του, σε συνδυασμό με την κατάσταση της μοτοσυκλέτας, η οποία δεν έφερε εκτεταμένες ζημιές που να δικαιολογούν τέτοιον τραυματισμό, δημιούργησαν από νωρίς ερωτήματα. Το ιατροδικαστικό πόρισμα ενίσχυσε περαιτέρω τις υποψίες για εγκληματική ενέργεια, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα.