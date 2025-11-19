Οι ετοιμασίες του Ρονάλντο και της Τζορτζίνα για το δείπνο στον Λευκό Οίκο – Δείτε βίντεο
Οι ετοιμασίες του Ρονάλντο και της Τζορτζίνα για το δείπνο στον Λευκό Οίκο – Δείτε βίντεο
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι επιμελήθηκαν τις λεπτομέρειες στην εμφάνισή τους
Τίποτα στην τύχη δεν άφησαν ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η σύντροφός του Τζορτζίνα πριν φτάσουν στον Λευκό Οίκο όπου χθες παραβρέθηκαν σε δείπνο προς τιμή του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.
Σε βίντεο στο TikTok βλέπουμε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους να επιμελούνται τις λεπτομέρειες στην εμφάνιση των δύο για το δείπνο.
Το μακιγιάζ και τα ρούχα είναι στην εντέλεια και για τους δύο που ρίχνουν μια τελευταία ματιά στον καθρέφτη.
Αν κρίνουμε από τη σέλφι που έβγαλε αργότερα ο Ρονάλντο, πέρασαν πολύ καλά…
@abola
Patrick Ta preparou Cristiano Ronaldo e Georgina para o jantar com Donald Trump. ✨💄 📹 @Patrick Ta Beauty #cristianoronaldo #patrickta #georgina #tiktokdesporto♬ Starboy by noa - 𝟑𝟎𝟑 𝐍𝐨𝐚.𖥔 ݁
