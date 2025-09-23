Ο Δημήτρης Γιαννέτος περιέγραψε τη γνωριμία του συντρόφου με την οικογένειά του: Δώσαμε ένα φιλί και μας κοιτούσαν παγωμένοι
Ο γνωστός hairstylist έκανε πριν από λίγους μήνες πρόταση γάμου στον Φελίπε Καρντόσο
Την αντίδραση της οικογένειάς του όταν γνώρισε τον σύντροφό του, περιέγραψε ο Δημήτρης Γιαννέτος, αναφέροντας πως τους αντίκρισαν παγωμένοι την ώρα που το ζευγάρι φιλιόταν.
Ο γνωστός hairstylist είναι σε σχέση με τον Φελίπε Καρντόσο, με τον οποίο, όπως ανέφερε γνωρίστηκε στη Βραζιλία, σε ένα ταξίδι που είχε κάνει με τους γονείς του. Μετά από ορισμένα ραντεβού, την τρίτη μέρα που το ζευγάρι συναντήθηκε, έδωσε ένα σύντομο φιλί την ώρα που περίμεναν το ασανσέρ και τότε αντιλήφθηκαν πως οι γονείς του Δημήτρη Γιαννέτου στέκονταν από πίσω και τους κοιτούσαν αμήχανα.
Αυτή ήταν και η πρώτη γνωριμία του Καρντόσο με την οικογένεια του συντρόφου του, την οποία ο hairstylist χαρακτήρισε «πολύ γλυκιά», σημειώνοντας ότι οι γονείς του είναι υπέροχοι και αγκάλιασαν τη σχέση τους.
Όπως είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και προβλήθηκε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου: «Είχα πάει διακοπές με την οικογένειά μου στη Βραζιλία πέρυσι το καλοκαίρι. Την ώρα που οι γονείς μου μάλωναν για το ποια μαγνητάκια θα αγοράσουν, εγώ γνώρισα τον Φιλίπε. Βγήκαμε μερικά ραντεβού στη Βραζιλία. Την τρίτη ημέρα που βρεθήκαμε, παίρναμε πρωινό και την ώρα που περιμέναμε το ασανσέρ για να πάρει το αυτοκίνητό του, δώσαμε ένα σύντομο φιλί και τον βλέπω μετά με παγωμένο, γιατί ήταν όλη η οικογένειά μου από πίσω και μας κοιτούσε παγωμένη. Αυτή ήταν η πρώτη τους γνωριμία.Ήταν πολύ γλυκό. Οι γονείς μου είναι υπέροχοι, αγκάλιασαν όλη αυτή τη σχέση».
Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Δημήτρης Γιαννέτος έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του. Μιλώντας για την απόφασή του να ζητήσει από τον Φελίπε Καρντόσο να παντρευτούν, ο hairstylist είπε: «Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο είναι κοινή μας φίλη με τον Φελίπε. Ήμασταν στο Παρίσι με την Αλεσάντρα για μια δουλειά στο Παρίσι και της είπα ότι θα ήθελα να του κάνω πρόταση γάμου και μου είπε να το κάνω».
Όσο για τον επερχόμενο γάμο τους, ανέφερε: «Όταν ήρθε αυτός ο άνθρωπος στη ζωή μου, συμπλήρωσε ένα κενό που με έκανε να δω ότι πέρα από τη δουλειά υπάρχει και κάτι άλλο. Έχεις έναν άνθρωπο να μοιραστείς κάτι. Ο Φελίπε είναι εκεί για εμένα, με υποστηρίζει και στα καλά και στα κακά, σε όλα - και εγώ από τη μεριά μου. Ο γάμος λογικά θα γίνει το επόμενο καλοκαίρι, είναι μυστικός ακόμα ο προορισμός».
