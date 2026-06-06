Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Τα θέματα σε Ηλεκτροτεχνία 2, Προγραμματισμό Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης για τα ΕΠΑΛ
ΕΛΛΑΔΑ
Πανελλαδικές Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 ΕΠΑΛ

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Τα θέματα σε Ηλεκτροτεχνία 2, Προγραμματισμό Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης για τα ΕΠΑΛ

Η σημερινή ημέρα θεωρείται σημαντική για χιλιάδες υποψηφίους των ΕΠΑΛ, καθώς τα μαθήματα ειδικότητας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Τα θέματα σε Ηλεκτροτεχνία 2, Προγραμματισμό Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης για τα ΕΠΑΛ
Σε μαθήματα ειδικότητας, που συνδέονται άμεσα με τον τομέα σπουδών, που έχουν επιλέξει διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι  των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)  στις Πανελλαδικές εξετάσεις

Τα θέματα σήμερα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις


Δείτε τα θέματα στην Ηλεκτροτεχνία 2

Δείτε τα θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

Δείτε τα θέματα στην Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Η σημερινή ημέρα θεωρείται σημαντική για χιλιάδες υποψηφίους των ΕΠΑΛ, καθώς τα μαθήματα ειδικότητας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας και, κατ’ επέκταση, στις πιθανότητες εισαγωγής στις σχολές προτίμησής τους.

Η συνέχεια του προγράμματος

Οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ συνεχίζονται την Τρίτη 9 Ιουνίου με τέσσερα ακόμη μαθήματα ειδικότητας και μετά υπολείπονται τρεις ακόμη ημέρες εξεταστικής δοκιμασίας, καθώς ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 16 Ιουνίου. Σημειώνεται, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων, το protothema.gr αναρτά τα θέματα περίπου στις 10πμ..

Ολόκληρο το πρόγραμμα Πανελλαδικών των ΕΠΑΛ
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