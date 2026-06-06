Το Spitogatos κλείνει 20 χρόνια και η ιστορία του μοιάζει με την ιστορία της ίδιας της ελληνικής αγοράς ακινήτων.
Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Τα θέματα σε Ηλεκτροτεχνία 2, Προγραμματισμό Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης για τα ΕΠΑΛ
Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Τα θέματα σε Ηλεκτροτεχνία 2, Προγραμματισμό Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης για τα ΕΠΑΛ
Η σημερινή ημέρα θεωρείται σημαντική για χιλιάδες υποψηφίους των ΕΠΑΛ, καθώς τα μαθήματα ειδικότητας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας
Σε μαθήματα ειδικότητας, που συνδέονται άμεσα με τον τομέα σπουδών, που έχουν επιλέξει διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) στις Πανελλαδικές εξετάσεις
Δείτε τα θέματα στην Ηλεκτροτεχνία 2
Δείτε τα θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
Δείτε τα θέματα στην Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
Η σημερινή ημέρα θεωρείται σημαντική για χιλιάδες υποψηφίους των ΕΠΑΛ, καθώς τα μαθήματα ειδικότητας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας και, κατ’ επέκταση, στις πιθανότητες εισαγωγής στις σχολές προτίμησής τους.
Ολόκληρο το πρόγραμμα Πανελλαδικών των ΕΠΑΛ
Τα θέματα σήμερα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Δείτε τα θέματα στην Ηλεκτροτεχνία 2
Δείτε τα θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
Δείτε τα θέματα στην Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
Η σημερινή ημέρα θεωρείται σημαντική για χιλιάδες υποψηφίους των ΕΠΑΛ, καθώς τα μαθήματα ειδικότητας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας και, κατ’ επέκταση, στις πιθανότητες εισαγωγής στις σχολές προτίμησής τους.
Η συνέχεια του προγράμματοςΟι εξετάσεις των ΕΠΑΛ συνεχίζονται την Τρίτη 9 Ιουνίου με τέσσερα ακόμη μαθήματα ειδικότητας και μετά υπολείπονται τρεις ακόμη ημέρες εξεταστικής δοκιμασίας, καθώς ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 16 Ιουνίου. Σημειώνεται, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων, το protothema.gr αναρτά τα θέματα περίπου στις 10πμ..
Ολόκληρο το πρόγραμμα Πανελλαδικών των ΕΠΑΛ
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