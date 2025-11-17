Τιμοτέ Σαλαμέ για Άνταμ Σάντλερ: Είναι ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών
Τιμοτέ Σαλαμέ Άνταμ Σάντλερ

Τιμοτέ Σαλαμέ για Άνταμ Σάντλερ: Είναι ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών

Θα έπρεπε να κρατά ένα χρυσό αγαλματίδιο στα χέρια του, πρόσθεσε ο 30χρονος σταρ

Τιμοτέ Σαλαμέ για Άνταμ Σάντλερ: Είναι ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών
Γεωργία Κοτζιά
Την υποκριτική του Άνταμ Σάντλερ επαίνεσε ο Τιμοτέ Σαλαμέ, υποστηρίζοντας πως θα έπρεπε να είχε κερδίσει Όσκαρ, αφού πρόκειται για «έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών».

Ο Σαλαμέ και ο Σάντλερ συναντήθηκαν για μια συζήτηση σχετικά με την καριέρα και την τέχνη τους σε λύκειο του Λος Άντζελες. Η εκδήλωση, με τίτλο «Sandler x Chalamet», πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 15ης Νοεμβρίου, με τους δύο ηθοποιούς να σχολιάζουν αποσπάσματα από ταινίες στις οποίες έχουν πρωταγωνιστήσει.

Ανάμεσα σε αυτές ήταν και τα επερχόμενα φιλμ «Marty Supreme» και «Jay Kelly». Αφού παρακολούθησαν ένα κλιπ με τον Άνταμ Σάντλερ από την ταινία «Punch Drunk Love» (2006) του Πολ Τόμας Άντερσον, ο Σαλαμέ εξέφρασε τον θαυμασμό του για την ερμηνεία του.

«Είναι μία από τις πιο σημαντικές ερμηνείες. Είναι δυνατή, βαθιά συγκινητική», είπε ο 30χρονος σταρ. «Ως ένας νεαρός ηθοποιός που σε γνώριζε από τις κωμικές σου δουλειές, βλέποντας αυτό σε σχέση με τα υπόλοιπα, σκέφτηκα: “Ουάου, αυτός είναι ένας απίστευτος ηθοποιός. Ελπίζω να μπορέσω κι εγώ κάποτε να δώσω μια τέτοια ερμηνεία”», πρόσθεσε.

Ο Σαλαμέ συνέχισε να επαινεί τον Σάντλερ, λέγοντας: «Ξέρω ότι δεν έχουν σημασία τα βραβεία και όλα αυτά, αλλά θα έπρεπε να κρατάς ένα χρυσό αγαλματίδιο στα χέρια σου, γιατί, πραγματικά, είσαι ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών».

Ο 59χρονος ηθοποιός ανταπέδωσε τα καλά λόγια στον συνάδελφό του, απαντώντας: «Αυτό που συνεχίζεις να κάνεις για το σινεμά και για όλους εμάς είναι πάνω απ’ όλα. Ανυπομονώ πραγματικά να δω τι θα φέρεις στο μέλλον».

Φωτογραφία: Shutterstock

