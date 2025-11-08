O Τιμοτέ Σαλαμέ μίλησε για την επιθυμία του να γίνει πατέρας: «Είναι μια ιδέα που βρίσκεται στο ραντάρ μου»
O Τιμοτέ Σαλαμέ μίλησε για την επιθυμία του να γίνει πατέρας: «Είναι μια ιδέα που βρίσκεται στο ραντάρ μου»
Ο ηθοποιός δήλωσε πως το βρίσκει «ζοφερό» να είναι κανείς επικεντρωμένος μόνο στο επαγγελματικό κομμάτι, αδιαφορώντας για την προσωπική του ζωή
Για το ενδεχόμενο να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια στο μέλλον μίλησε ο Τιμοτέ Σαλαμέ. Ο 29χρονος σταρ, που είναι σε σχέση με την Κάιλι Τζένερ από το 2023, μίλησε για την πατρότητα, σημειώνοντας ότι είναι κάτι που «μπορεί να βρίσκεται στον ορίζοντα» για εκείνον.
Μιλώντας στη Vogue, ο Τιμοτέ Σαλαμέ περιέγραψε μια στιγμή που του άνοιξε τα μάτια σχετικά με το πόσο σημαντικό μπορεί να είναι για εκείνον να γίνει πατέρας. Όπως είπε, παρακολουθώντας μια συνέντευξη ενός άλλου διάσημου, που υπερηφανευόταν ότι δεν έχει παιδιά και πόσο χρόνο του αφήνει αυτό για να αφοσιωθεί σε άλλα πράγματα, ο ηθοποιός σχολίασε με έναν φίλο του: «Ω Θεέ μου… αυτό είναι ζοφερό».
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πρόσθεσε ότι πολλοί σκηνοθέτες με τους οποίους έχει συνεργαστεί, όπως ο Ντενί Βιλνέβ (Dune), καταφέρνουν να συνδυάζουν επιτυχώς την καριέρα τους με την οικογένεια. Ο ηθοποιός θύμισε χαρακτηριστικά ένα περιστατικό που τον συγκίνησε: «Ήταν τα γενέθλιά του πριν λίγες μέρες, και ένα από τα παιδιά του πέταξε μόνο του για να τον δει ως έκπληξη. Τον αγκάλιασε, έκλαιγε στα γυρίσματα και οι άνθρωποι έβγαζαν βίντεο».
Ο ηθοποιός επισήμανε επίσης ότι πολλοί από τους συναδέλφους του κάνουν σημαντικά βήματα στη ζωή τους: «Η Ζεντάγια είναι αρραβωνιασμένη. Η Άνια Τέιλορ-Τζόι παντρεύτηκε». Ακόμα, η αδελφή του, Πολίν Σαλαμέ, υποδέχτηκε το πρώτο της παιδί τον Σεπτέμβριο του 2024.
Η σύντροφός του, Κάιλι Τζένερ, είναι μητέρα της Στόρμι και του Άιρ από τον πρώην της, Τράβις Σκοτ. Αν και ο Τιμοτέ Σαλαμέ απέφυγε να σχολιάσει τη σχέση τους στο Vogue, οι δύο τους εμφανίστηκαν σε βραδινή έξοδο τον Οκτώβριο και φαίνεται ότι η σχέση τους παραμένει δυνατή.
Μία πηγή στο Entertainment Tonight αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός έχει γνωρίσει τα παιδιά της Τζένερ και περνάει χρόνο μαζί τους, ενώ η Κάιλι Τζένερ φέρεται να είναι θετική στο ενδεχόμενο να αποκτήσουν ένα παιδί μαζί στο μέλλον.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Timothee Chalamet can picture himself as a father — at least one day. https://t.co/WsavnFEvqg— Us Weekly (@usweekly) November 6, 2025
