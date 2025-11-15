Ζενεβιέβ Μαζαρί: Τα φιλιά με τον σύζυγό της στο Παρίσι - Δείτε φωτογραφίες
Ζενεβιέβ Μαζαρί: Τα φιλιά με τον σύζυγό της στο Παρίσι - Δείτε φωτογραφίες
Η creative director ανάρτησε στιγμιότυπα από το ρομαντικό ταξίδι με τον Βασίλη Καρύδη
Ρομαντικές στιγμές από το ταξίδι στο Παρίσι με τον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη μοιράστηκε η Ζενεβιέβ Μαζαρί.
Η creative director βρίσκεται στην «Πόλη του Φωτός» και μέσα από στιγμιότυπα που ανάρτησε το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ξεχώρισε αυτό με τον Βασίλη Καρύδη, όπου το ζευγάρι αντάλλασσε φιλιά σε στολισμένο δρόμο της γαλλικής πρωτεύουσας.
Σε άλλες εικόνες, η Ζενεβιέβ Μαζαρί πόζαρε με τον σύζυγό της στο μετρό, ενώ έδειξε και άλλα σημεία της πόλης όπου πέρασαν μαζί χρόνο.
Δείτε την ανάρτησή της
