Ζενεβιέβ Μαζαρί: Τα φιλιά με τον σύζυγό της στο Παρίσι - Δείτε φωτογραφίες
Ζενεβιέβ Μαζαρί Βασίλης Καρύδης Παρίσι

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Τα φιλιά με τον σύζυγό της στο Παρίσι - Δείτε φωτογραφίες

Η creative director ανάρτησε στιγμιότυπα από το ρομαντικό ταξίδι με τον Βασίλη Καρύδη

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Τα φιλιά με τον σύζυγό της στο Παρίσι - Δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
Ρομαντικές στιγμές από το ταξίδι στο Παρίσι με τον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη μοιράστηκε η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Η creative director βρίσκεται στην «Πόλη του Φωτός» και μέσα από στιγμιότυπα που ανάρτησε το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ξεχώρισε αυτό με τον Βασίλη Καρύδη, όπου το ζευγάρι αντάλλασσε φιλιά σε στολισμένο δρόμο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σε άλλες εικόνες, η Ζενεβιέβ Μαζαρί πόζαρε με τον σύζυγό της στο μετρό, ενώ έδειξε και άλλα σημεία της πόλης όπου πέρασαν μαζί χρόνο.

Δείτε την ανάρτησή της


Ιωάννα Μαρίνου
