Συνέλαβαν τέσσερα άτομα για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη

Πρόκειται για τους φυσικούς αυτουργούς - Ο Γιάννης Λάλας δολοφονήθηκε στην Αράχωβα την 1η Νοεμβρίου ενώ ήταν στο μπαλκόνι της βίλας όπου διέμενε - Είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, ωστόσο είχε αθωωθεί