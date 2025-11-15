Συνέλαβαν τέσσερα άτομα για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη
Πρόκειται για τους φυσικούς αυτουργούς - Ο Γιάννης Λάλας δολοφονήθηκε στην Αράχωβα την 1η Νοεμβρίου ενώ ήταν στο μπαλκόνι της βίλας όπου διέμενε - Είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, ωστόσο είχε αθωωθεί
Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν σήμερα για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα.
Το θύμα δολοφονήθηκε στην Αράχωβα την 1η Νοεμβρίου ενώ ήταν στο μπαλκόνι της βίλας όπου διέμενε.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι συλληφθέντες είναι οι φυσικοί αυτουργοί και αυτή την ώρα βρίσκονται στη ΓΑΔΑ. Και οι τέσσερις είναι Έλληνες, ενώ αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.
Οι συλλήψεις έγιναν σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν πέντε όπλα. Οι έρευνες σε σπίτια στην Αττική συνεχίζονται.
Το θύμα σύμφωνα με πληροφορίες είχε δεχτεί πολλές σφαίρες από καλάσνικοφ σε όλο του το σώμα και εντοπίστηκε σε λίμνη αίματος. Οι δράστες φαίνεται ότι τον παρακολουθούσαν και είχαν καλή γνώση του χώρου αλλά και του ξενοδοχείου.
Να σημειωθεί ότι ο Γιάννης Λάλας είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά κρίθηκε αθώος από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον Ιούλιο του 2024 λόγω αμφιβολιών.
