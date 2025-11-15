Τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Λαυρίου στην Παιανία - Νεκροί δύο ηλικιωμένοι μετά από σύγκρουση ΙΧ
Τροχαίο Παιανία

Τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Λαυρίου στην Παιανία - Νεκροί δύο ηλικιωμένοι μετά από σύγκρουση ΙΧ

Το δυστύχημα έγινε στη διασταύρωση της Λεωφόρου Λαυρίου με την οδό Κολοκοτρώνη

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη διασταύρωση της Λεωφόρου Λαυρίου με την οδό Κολοκοτρώνη στην Παιανία, όταν δύο Ι.Χ. οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα εγκλωβίστηκαν μέσα στο ένα όχημα με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό τους. Δυστυχώς, και οι δύο ανασύρθηκαν νεκροί. Πρόκειται για ηλικιωμένα άτομα.

