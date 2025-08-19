Η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Βασίλης Καρύδης κλείνουν δέκα χρόνια γάμου
Το ζευγάρι γιορτάζει την επέτειό του, με την art director να δημοσιεύει φωτογραφίες από τις διακοπές τους
Ένα καλοκαίρι μακριά από τη ρουτίνα της Αθήνας και τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις περνούν με την οικογένειά τους η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Βασίλης Καρύδης, οι οποίοι φέτος συμπλήρωσαν δέκα χρόνια γάμου.
Το ζευγάρι ταξίδεψε στο Καστελόριζο, συνδυάζοντας τις καλοκαιρινές διακοπές με τον εορτασμό της επετείου τους, έχοντας στο πλευρό τους τα δύο παιδιά τους, αλλά και στενούς τους φίλους.
Η Ζενεβιέβ Μαζαρί μάλιστα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες πάνω σε ένα καΐκι, δίνοντάς τους μια γεύση από το πώς πέρασαν την ημέρα τους. Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της, η Ζενεβιέβ Μαζαρί έγραψε: «Η τέλεια μέρα!!! Γιορτάζοντας δέκα χρόνια γάμου».
Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», είχε περιγράψειτη στιγμή που γνώρισε τον σύζυγό της: «Τον Βασίλη τον είδα και… χάθηκα. Εγώ κατέβαινα τη σκάλα στο στούντιο κι εκείνος ανέβαινε. Μόλις τον είδα, σκέφτηκα "ποιος είναι αυτός;". Είδα Τζακ Νίκολσον».
Η πρώτη τους συνάντηση εξελίχθηκε σε ραντεβού σε μια απλή ταβέρνα, όπου, όπως είχε αποκαλύψει με χιούμορ, ένιωσε ότι είχαν ήδη βρει κοινό έδαφος: «Δεν ντραπήκαμε να κάνουμε παπάρα στο πιάτο. Και αυτό για μένα ήταν η αρχή μιας αληθινής σχέσης».
