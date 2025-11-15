Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Απρόοπτο στο Open με δημοσιογράφο να παίζει... μπάσκετ σε ζωντανή σύνδεση
Απρόοπτο στο Open με δημοσιογράφο να παίζει... μπάσκετ σε ζωντανή σύνδεση
Το στιγμιότυπο καταγράφηκε την ώρα του κεντρικού δελτίου ενώ μεταδιδόταν ρεπορτάζ για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Στις ζωντανές συνδέσεις των καναλιών όλα μπορούν να συμβούν… Κάπως έτσι έγινε και στο Open. Την ώρα που δημοσιογράφος μιλούσε στο κεντρικό δελτίο για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πίσω της, στην αίθουσα σύνταξης, ένας νεαρός συνάδελφος είχε άλλα σχέδια: Έκανε ένα χαρτάκι «μπάλα» και προσπάθησε να το βάλει στον κάδο με στυλ… αλά NBA.
Η προσπάθεια ήταν τόσο προσεγμένη που για μερικά δευτερόλεπτα το μάτι των τηλεθεατών έφυγε από την παρουσιάστρια και μεταφέρθηκε στο μπασκετικό στιγμιότυπο στο βάθος.
Ίσως να μην ήταν η πιο ιδανική στιγμή για… τρίποντο, αλλά ήταν σίγουρα η πιο αυθόρμητη. Γιατί στα δελτία, όσο και αν όλα μοιάζουν προσεγμένα, η πραγματικότητα πάντα βρίσκει τρόπο να ξεχωρίσει και να κλέψει την παράσταση.
Η προσπάθεια ήταν τόσο προσεγμένη που για μερικά δευτερόλεπτα το μάτι των τηλεθεατών έφυγε από την παρουσιάστρια και μεταφέρθηκε στο μπασκετικό στιγμιότυπο στο βάθος.
Ίσως να μην ήταν η πιο ιδανική στιγμή για… τρίποντο, αλλά ήταν σίγουρα η πιο αυθόρμητη. Γιατί στα δελτία, όσο και αν όλα μοιάζουν προσεγμένα, η πραγματικότητα πάντα βρίσκει τρόπο να ξεχωρίσει και να κλέψει την παράσταση.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι χώρες με τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο - Σε ποιες θέσεις βρίσκονται Ελλάδα και Τουρκία
Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση αναμένεται φέτος για τη γρίπη – Αναγκαίος ο εμβολιασμός, λένε οι ειδικοί
Η Fitch αναβάθμισε την ελληνική οικονομία - Τι σημαίνει αυτό για την επενδυτική βαθμίδα
Οι χώρες με τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο - Σε ποιες θέσεις βρίσκονται Ελλάδα και Τουρκία
Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση αναμένεται φέτος για τη γρίπη – Αναγκαίος ο εμβολιασμός, λένε οι ειδικοί
Η Fitch αναβάθμισε την ελληνική οικονομία - Τι σημαίνει αυτό για την επενδυτική βαθμίδα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα