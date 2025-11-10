Πέτρος Ίμβριος για την πρώην σύζυγό του: Την ευχαριστώ που μεγαλώσαμε τόσο όμορφα τις κόρες μας
Πέτρος Ίμβριος για την πρώην σύζυγό του: Την ευχαριστώ που μεγαλώσαμε τόσο όμορφα τις κόρες μας

Έχουμε καταπληκτική σχέση, είπε ο τραγουδιστής για την Έλενα Ζαφειροπούλου

Ιωάννα Μαρίνου
Τη σχέση που διατηρεί με την πρώην σύζυγο του, Έλενα Ζαφειροπούλου, περιέγραψε ο Πέτρος Ίμβριος, τονίζοντας πως είναι καταπληκτική. Ο τραγουδιστής, που έχει προχωρήσει στην προσωπική του ζωή πραγματοποιώντας έναν ακόμα γάμο και αποκτώντας ένα γιο, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την πρώην γυναίκα για τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσαν μαζί τις δύο κόρες τους.

Ο Πέτρος Ίμβριος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή »Νωρίς-Νωρίς», τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου και εξήγησε ποια είναι η σχέση του με την πρώην σύζυγό του και μητέρα των δύο παιδιών του μετά τον χωρισμό τους.  «Είμαι πολύ χαρούμενος και συζητούσα και με την πρώην γυναίκα μου, τη μαμά των δύο μου κοριτσιών, με την οποία έχουμε καταπληκτική σχέση. Αν δεν χρωστιέται κάποιος με κάποιον είτε οικονομικά είτε ψυχικά είτε ερωτικά κι είναι πολιτισμένος άνθρωπος γιατί ακούμε κι ακούμε», δήλωσε.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 13:40

Ο τραγουδιστής αναγνώρισε ότι η απόφασή τους να τραβήξουν χωριστούς δρόμους ίσως να προκαλεί ακόμα πόνο στις κόρες τους. Ωστόσομε υπευθυνότητα και σοβαρότητα οι γονείς μπορούν, όπως σχολίασε, να τον κάνουν πιο ήπιο. Παράλληλα, μοιράστηκε ότι έχει ευχαριστήσει την πρώην σύζυγό του και για τη βοήθεια που του έδωσε σχετικά με την ανατροφή των παιδιών τους. 

 «Της έλεγα προχθές ότι σε ευχαριστώ που με βοηθάς και μεγαλώσαμε τόσο όμορφα τα κορίτσια, τα οποία μπορεί να έχουν ένα μικρό αγκαθάκι λόγω του χωρισμού, αλλά μπορεί να το απαλύνει ο άνθρωπος όταν είναι υπεύθυνος και σοβαρός κι όχι ηλίθος κι εκβιαστικός κι εγωιστής», τόνισε.

Πέτρος Ίμβριος για την πρώην σύζυγό του: Την ευχαριστώ που μεγαλώσαμε τόσο όμορφα τις κόρες μας


