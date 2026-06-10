Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία, μεθυσμένος οδηγός πέρασε πάνω από νησίδα και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Λαμία μεθυσμένος Αλκοτέστ

Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία, μεθυσμένος οδηγός πέρασε πάνω από νησίδα και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, δείτε βίντεο

Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν είχε δίπλωμα, καθώς είχε εντοπιστεί στο παρελθόν να οδηγάει υπό την επήρεια αλκοόλ - Δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός

Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία, μεθυσμένος οδηγός πέρασε πάνω από νησίδα και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, δείτε βίντεο
12 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10/6) στην οδό Ταϋγέτου στη Λαμία, όταν ένας μεθυσμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, «καβάλησε» το διαχωριστικό διάζωμα και «καρφώθηκε» σε αμάξι, που κινούταν κανονικά στο ρεύμα κυκλοφορίας του.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, από τη σύγκρουση δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.


@lamiareport.gr Κινηματογράφικο τροχαίο στη Λαμία Πέρασε πάνω από το κράσπεδο και έσκασε σε αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα! #news #lr #lamiareport #lamia #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας Λαμίας που υπέβαλαν σε αλκοτέστ τον υπαίτιο οδηγό, ο οποίος βρέθηκε πάνω από το όριο. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες ο συγκεκριμένος οδηγός δεν είχε δίπλωμα, γιατί του το είχαν αφαιρέσει σε προηγούμενο έλεγχο, όταν εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.

Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία, μεθυσμένος οδηγός πέρασε πάνω από νησίδα και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, δείτε βίντεο
Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία, μεθυσμένος οδηγός πέρασε πάνω από νησίδα και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, δείτε βίντεο
Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία, μεθυσμένος οδηγός πέρασε πάνω από νησίδα και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, δείτε βίντεο
Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία, μεθυσμένος οδηγός πέρασε πάνω από νησίδα και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, δείτε βίντεο
Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία, μεθυσμένος οδηγός πέρασε πάνω από νησίδα και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, δείτε βίντεο
12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Τo The Mall Athens σε ρυθμό FIFA World Cup!

Ποδοσφαιρικά vibes, ατόφια αθλητική διασκέδαση, διαγωνισμοί και δώρα περιμένουν τους επισκέπτες στο The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης