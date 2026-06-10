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Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία, μεθυσμένος οδηγός πέρασε πάνω από νησίδα και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, δείτε βίντεο
Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία, μεθυσμένος οδηγός πέρασε πάνω από νησίδα και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, δείτε βίντεο
Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν είχε δίπλωμα, καθώς είχε εντοπιστεί στο παρελθόν να οδηγάει υπό την επήρεια αλκοόλ - Δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός
Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10/6) στην οδό Ταϋγέτου στη Λαμία, όταν ένας μεθυσμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, «καβάλησε» το διαχωριστικό διάζωμα και «καρφώθηκε» σε αμάξι, που κινούταν κανονικά στο ρεύμα κυκλοφορίας του.
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, από τη σύγκρουση δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας Λαμίας που υπέβαλαν σε αλκοτέστ τον υπαίτιο οδηγό, ο οποίος βρέθηκε πάνω από το όριο. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες ο συγκεκριμένος οδηγός δεν είχε δίπλωμα, γιατί του το είχαν αφαιρέσει σε προηγούμενο έλεγχο, όταν εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, από τη σύγκρουση δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.
@lamiareport.gr Κινηματογράφικο τροχαίο στη Λαμία Πέρασε πάνω από το κράσπεδο και έσκασε σε αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα! #news #lr #lamiareport #lamia #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας Λαμίας που υπέβαλαν σε αλκοτέστ τον υπαίτιο οδηγό, ο οποίος βρέθηκε πάνω από το όριο. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες ο συγκεκριμένος οδηγός δεν είχε δίπλωμα, γιατί του το είχαν αφαιρέσει σε προηγούμενο έλεγχο, όταν εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.
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