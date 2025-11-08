Δημήτρης Γκοτσόπουλος: Ο ρόλος του ιερέα ήταν επίφοβος για το πώς θα αντιδράσει το κοινό, πρόκειται για λειτούργημα
Είναι λεπτός ρόλος που αν δεν έχεις ενσυναίσθηση, μπορεί να γίνει καρικατούρα, πρόσθεσε
Με αφορμή τη συμμετοχή του στη θεατρική παράσταση «Το Μεγάλο Μας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος έδωσε συνέντευξη και μοιράστηκε πτυχές της ζωής και της πορείας του. Ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε» και αναφέρθηκε τόσο στην παράσταση και τη σύγκριση με τον Κώστα Καζάκο, όσο και στον ρόλο του στη σειρά «Άγιος Έρωτας», όπου υποδύεται έναν ιερέα. Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος τόνισε πόσο απαιτητικός ρόλος είναι, ενώ χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη δουλειά ως «λειτούργημα».
Ωστόσο, μίλησε αρχικά για τη συνεργασία του με τον μουσικοσυνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο, που αποτελεί για τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο ξεχωριστό κεφάλαιο: «Είναι μεγάλη μου τιμή. Ένας άνθρωπος που έχει γράψει ιστορία, με σεβασμό, πάθος και ψυχή. Μόνο να μάθεις μπορείς κοντά του».
Όσο για τη σύγκριση με το εμβληματικό δίδυμο Καρέζη – Καζάκος λόγω της παράστασης «Το Μεγάλο μας Τσίρκο», ο ηθοποιός εμφανίστηκε ήρεμος: «Δεν με αγχώνει. Το θέατρο είναι ζωντανός οργανισμός. Κάθε εποχή και κάθε άνθρωπος το ζει και το αποδίδει αλλιώς».
Σχετικά με τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Άγιος Έρωτας», ο πρωταγωνιστής μίλησε για τις αντιδράσεις που περίμενε να υπάρξουν, ενώ αναφέρθηκε και στον ρόλο του: «Πίστεψα από την πρώτη στιγμή ότι θα ξεχωρίσει. Ήταν ένα στοίχημα, αλλά το έργο είχε ψυχή και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν». Για τον ρόλο του ιερέα που υποδύεται, πρόσθεσε: «Είναι λεπτός ρόλος. Αν δεν έχεις ενσυναίσθηση, μπορεί να γίνει καρικατούρα. Ήθελα να δείξω τον άνθρωπο, όχι τη φιγούρα».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε για τον ρόλο του: «Χτυπάει τους ανθρώπους σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, σε κάτι αληθινό. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι ιερέας. Άρα τι μαθαίνει; Να συγχωρεί τους ανθρώπους. Για να συγχωρέσεις πρέπει να κατανοήσεις τη φύση του ανθρώπου. Και συναντάει και ο πατέρας Νικόλος τον έρωτα ενώ τον είχε αποκλείσει από τη ζωή του τελείως. Καθόλου εύκολος ο ρόλος του ιερέα. Ήταν και επίφοβος για το πώς θα αντιδράσει το κοινό, αν θα ξεσηκωθούν οι ιερείς, οι άνθρωποι που κάνουν αυτό το λειτούργημα, γιατί λειτούργημα είναι».
Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος αποκάλυψε πως η υποκριτική δεν υπήρχε καν στα παιδικά του όνειρα: «Δεν είχα πάει ποτέ θέατρο. Στα 23 μου πήγα πρώτη φορά και είπα, αυτό θέλω να το κάνω στη ζωή μου». Μεγαλωμένος σε ένα σπίτι γεμάτο γυναίκες, θυμάται: «Ήταν ευλογία να μεγαλώνεις με τέσσερις γυναίκες. Λίγο έμαθα πώς λειτουργούν, τελείως όχι ακόμα! Θα ήθελα όμως κι έναν αδερφό να παίζουμε ξύλο, αντί να τσακώνομαι με την αδερφή μου».
Αναφερόμενος στα νεανικά του χρόνια, παραδέχτηκε ότι η ανάγκη να στηριχθεί οικονομικά μόνος του τον οδήγησε να αφήσει πίσω του τον αθλητισμό: «Ο αθλητισμός είναι πολυτέλεια αν δεν έχεις στήριξη. Δεν ήθελα να ρισκάρω έναν τραυματισμό και να χάσω το μέλλον μου».
Τέλος, σημείωσε πως παρά τη δημοσιότητα και την επιτυχία, παραμένει προσγειωμένος: «Απολαμβάνω την αγάπη του κόσμου. Είναι όμορφο να σου λένε "ευχαριστούμε που μας κρατάς παρέα τα βράδια"», ενώ συμπλήρωσε: «Δεν έχω ψηστεί ποτέ από τα φώτα. Σβήνουν όταν το θέλεις εσύ. Δεν στηρίζομαι στην εικόνα μου, αλλά στη δουλειά μου».
