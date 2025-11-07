Θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο

«Κλειδί» για την υπόθεση που ανέλαβε το ελληνικό FBI είναι η ταυτοποίηση του θύματος - Το αυτοκίνητο είχε πλαστές πινακίδες και είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής