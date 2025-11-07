Δημοσιονομική παράλυση χωρίς προηγούμενο στις ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα - Δείτε βίντεο
Δημοσιονομική παράλυση χωρίς προηγούμενο στις ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα - Δείτε βίντεο
Χιλιάδες Αμερικανοί περιμένουν ώρες για δωρεάν τρόφιμα εν μέσω του μεγαλύτερου σε διάρκεια «shutdown» στην ιστορία των ΗΠΑ - Μετράει ήδη 38 μέρες
Εκατοντάδες αυτοκίνητα σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων στην πόλη City of Industry της Καλιφόρνια, καθώς οι πολίτες περιμένουν ώρες για δωρεάν τρόφιμα, εξαιτίας του shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης.
Η κατάσταση στις ΗΠΑ συνεχώς επιδεινώνεται καθώς η δημοσιονομική παράλυση στη χώρα εισήλθε στην 38η ημέρα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του πιο μεγάλου σε διάρκεια shutdown στην ιστορία της χώρας, που σημειώθηκε το 2019.
Η παράλυση της αμερικανικής κυβέρνησης είναι πλέον η μεγαλύτερη στην ιστορία των ΗΠΑ, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 35 ημερών που καταγράφηκε το 2019, κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.
Από την 1η Οκτωβρίου, όταν έληξε ο προηγούμενος προϋπολογισμός, το Κογκρέσο δεν έχει καταφέρει να συμφωνήσει για την άρση του αδιεξόδου, το οποίο έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς σε τεχνική ανεργία, εμποδίζει τις καταβολές επιδομάτων και αποσταθεροποιεί τον τομέα των αερομεταφορών.
Η διαφωνία μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών επικεντρώνεται στο ζήτημα των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη. Οι Δημοκρατικοί απαιτούν συμφωνία για την παράταση των επιδομάτων ασφάλισης, που καθιστούν την υγειονομική περίθαλψη προσιτή για εκατομμύρια Αμερικανούς.
Από την άλλη, οι Ρεπουμπλικανοί και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένουν ότι δεν θα δοθεί η επισιτιστική βοήθεια μέσω του προγράμματος SNAP, που εξυπηρετεί εκατομμύρια φτωχούς Αμερικανούς, εκτός αν οι Δημοκρατικοί συμφωνήσουν να τερματίσουν την παράλυση της κυβέρνησης.
VIDEO: 🇺🇸 Californians queue for food donations amid US government shutdown— AFP News Agency (@AFP) November 7, 2025
Hundreds of cars queue in California's City of Industry, as people wait for hours to receive food donations amid an ongoing US government shutdown pic.twitter.com/hiB2AaOntn
Η παράλυση της αμερικανικής κυβέρνησης είναι πλέον η μεγαλύτερη στην ιστορία των ΗΠΑ, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 35 ημερών που καταγράφηκε το 2019, κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.
Από την 1η Οκτωβρίου, όταν έληξε ο προηγούμενος προϋπολογισμός, το Κογκρέσο δεν έχει καταφέρει να συμφωνήσει για την άρση του αδιεξόδου, το οποίο έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς σε τεχνική ανεργία, εμποδίζει τις καταβολές επιδομάτων και αποσταθεροποιεί τον τομέα των αερομεταφορών.
Η διαφωνία μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών επικεντρώνεται στο ζήτημα των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη. Οι Δημοκρατικοί απαιτούν συμφωνία για την παράταση των επιδομάτων ασφάλισης, που καθιστούν την υγειονομική περίθαλψη προσιτή για εκατομμύρια Αμερικανούς.
Από την άλλη, οι Ρεπουμπλικανοί και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένουν ότι δεν θα δοθεί η επισιτιστική βοήθεια μέσω του προγράμματος SNAP, που εξυπηρετεί εκατομμύρια φτωχούς Αμερικανούς, εκτός αν οι Δημοκρατικοί συμφωνήσουν να τερματίσουν την παράλυση της κυβέρνησης.
Ειδήσεις σήμερα:
Θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο
Το NBA Europe έρχεται στην Ελλάδα: Μία ομάδα από την Αθήνα στις 12 μόνιμες της διοργάνωσης που «ταράζει τα νερά» του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Κοζάνη: Πέθανε η 42χρονη Δέσποινα Τατιγιάννη που πάλεψε για χρόνια με τη νευρική ανορεξία και την αναπνευστική ανεπάρκεια
Θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο
Το NBA Europe έρχεται στην Ελλάδα: Μία ομάδα από την Αθήνα στις 12 μόνιμες της διοργάνωσης που «ταράζει τα νερά» του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Κοζάνη: Πέθανε η 42χρονη Δέσποινα Τατιγιάννη που πάλεψε για χρόνια με τη νευρική ανορεξία και την αναπνευστική ανεπάρκεια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα