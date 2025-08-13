Δημήτρης Γκοτσόπουλος για την πυρκαγιά στη Χίο: «Περάσαμε σχεδόν μέσα από τις φλόγες»
Δημήτρης Γκοτσόπουλος για την πυρκαγιά στη Χίο: «Περάσαμε σχεδόν μέσα από τις φλόγες»
Ο ηθοποιός ήταν ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν στο νησί τις κρίσιμες ώρες
Δύσκολες ώρες βιώνουν οι κάτοικοι της Χίου εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε, απειλώντας χωριά, περιουσίες και ανθρώπινες ζωές. Ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν στο νησί τις κρίσιμες ώρες ήταν και ο ηθοποιός Δημήτρης Γκοτσόπουλος, ο οποίος περιέγραψε την εμπειρία του στα social media.
Σε story που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο ηθοποιός εξήγησε πως είναι καλά και περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση, που επικράτησε λόγω της πυρκαγιάς. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, δόθηκε μάχη με τις φλόγες με στόχο την προστασία των κατοίκων και των επισκεπτών. Η φωτιά, ωστόσο, συνεχίζει να καταστρέφει στο πέρασμά της σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και δασικές εκτάσεις.
«Επειδή μου στέλνετε πολλά μηνύματα είμαι καλά. Περάσαμε το απόγευμα σχεδόν μέσα από τις φλόγες για να προλάβουμε το χωριό. Σχεδόν καήκαν οι άνθρωποι, κατέφυγαν στη θάλασσα, χάθηκαν σπίτια, περιουσίες, ένας παράδεισος πάει και η Βόρεια Χίος. Η απόλυτη ανοργανωσία. Ό,τι έκαναν οι εθελοντές. Ντροπή», έγραψε ο ηθοποιός.
Δείτε το story
Με το πρώτο φως της ημέρας, πέντε ελικόπτερα ξεκίνησαν ρίψεις νερού από αέρος, ενώ στο έδαφος επιχειρούν 146 πυροσβέστες με επτά πεζοπόρα τμήματα και 31 οχήματα, σε συνθήκες έντονων ανέμων που ξεπερνούν τα 6 μποφόρ.
Διασώστες του ΕΚΑΒ παρείχαν πρώτες βοήθειες σε 10 πυροσβέστες που τραυματίστηκαν στο πεδίο, ενώ στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου μεταφέρθηκαν επτά κάτοικοι με αναπνευστικά προβλήματα.
