GALA
Κιμ Καρντάσιαν: Η αποκαλυπτική της εμφάνιση - Ποζάρει με διάφανο φόρεμα στη θάλασσα

Δείτε τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στο Instagram

Γεωργία Κοτζιά
Με ένα διάφανο φόρεμα φωτογραφήθηκε μπροστά στη θάλασσα η Κιμ Καρντάσιαν. Η επιχειρηματίας και διάσημη τηλεπερσόνα μοιράστηκε φωτογραφίες με τους θαυμαστές της στα social media από την απόδρασή της σε εξωτικό προορισμό για τα γενέθλια της Κένταλ Τζένερ.

Η ίδια γιόρτασε τα γενέθλια της αδερφής της και φυσικά, φρόντισε να εκμεταλλευτεί το ειδυλλιακό μέρος για να βγάλει ορισμένα στιγμιότυπα για τον προσωπικό της λογαριασμό στο Ιnstagram.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Κιμ Καρντάσιαν, εμφανίζεται με ένα διάφανο δαντελένιο φόρεμα, που αφήνει εκτεθειμένο το γυμνό της σώμα. Μέσα από αυτό, έχει φροντίσει να φορέσει εσώρουχο στο χρώμα του δέρματος, για να γλιτώσει τις... αποκαλύψεις.

Δείτε τα στιγμιότυπα

Γεωργία Κοτζιά
