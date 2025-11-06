Η Κιμ Καρντάσιαν περιέγραψε πώς αντέδρασε η 12χρονη κόρη της στα σχόλια για την εμφάνιση με ψεύτικα τατουάζ και piercing
Η Νορθ Γουέστ είχε εμφανιστεί σε ένα βίντεο στο TikTok με μπλε πλεξούδες, ψεύτικα τατουάζ και piercing, προκαλώντας αντιδράσεις
Την αντίδραση της 12χρονης κόρης της στα σχόλια που δέχτηκε για την εμφάνισή της με ψεύτικα τατουάζ και piercing περιέγραψε η Κιμ Καρντάσιαν.
Σε βίντεο που είχε δημοσιεύσει στο TikTok η Νορθ Γουέστ πριν από μερικές εβδομάδες εμφανιζόταν με μπλε πλεξούδες, ψεύτικα τατουάζ στο πρόσωπο, μεταξύ των οποίων ένα μικρό αστέρι κάτω από το δεξί της μάτι και το όνομά της γραμμένο με καλλιγραφικά γράμματα στην αριστερή πλευρά του προσώπου της.
Η διάσημη τηλεπερσόνα σε συνέντευξή της στο «GOAT Talk» εξήγησε ότι η κόρη της εξεπλάγη που η εικόνα της πυροδότησε τόσα πολλά αρνητικά σχόλια, αφού επρόκειτο απλώς για μια μεταμφίεση για το Χάλογουιν.
«Εκείνη και οι φίλες της λατρεύουν να δημιουργούν κοστούμια, λατρεύουν να δημιουργούν looks, και τώρα είναι περίοδος Χάλογουιν, οπότε έκαναν ψεύτικα τατουάζ στο πρόσωπό τους, ψεύτικα piercings», εξήγησε. «Όλες είχαν βαμμένα μαλλιά. Έμοιαζαν με Powerpuff Girls — αυτό προσπαθούσαν να πετύχουν». Όπως είπε: «Μου είπε: “Δεν το καταλαβαίνω. Είναι μια στολή για το Χάλογουιν. Είναι όλα ψεύτικα”».
Η Κιμ Καρντάσιαν διευκρίνισε επίσης ότι ήταν η Νορθ Γουέστ και όχι η ίδια που έγραψε στο διαδίκτυο το σχόλιο «Εντελώς ανούσιο θέμα». «Παίρνει το τηλέφωνό μου, απαντά σε ένα σχόλιο και γράφει “Εντελώς ανούσιο θέμα”. Μετά ήταν σαν “Η Κιμ υπερασπίζεται μέχρι τέλους τη Νορθ για αυτή την εμφάνιση”», τόνισε η Καρντάσιαν, προσθέτοντας: «Ήταν μια καλή απάντηση».
Κλείνοντας, στάθηκε στην ωριμότητα της κόρης της και στην αυτοπεποίθηση που τη χαρακτηρίζει. «Είναι πραγματικά ώριμη από μια άποψη, θα πει, “Μαμά, είδα αυτό και δεν με νοιάζει που δεν τους αρέσουν τα μπλε μου μαλλιά ή αυτό ή εκείνο”. Έχει πραγματικά αυτοπεποίθηση», κατέληξε.
Kim Kardashian Reveals How Daughter North, 12, Responded to Online Backlash About Fake Tattoos and Piercings https://t.co/6IcicquEXO— People (@people) November 6, 2025
