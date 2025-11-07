Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Η νέα σειρά με πρωταγωνίστρια την Κιμ Καρντάσιαν δεν έπεισε τους κριτικούς: «Είναι το χειρότερο τηλεοπτικό δράμα όλων των εποχών» σχολιάζουν
Το «All’s Fair» του Ράιαν Μέρφι απέσπασε 0% στο Rotten Tomatoes - «Δεν ήξερα ότι μπορούσε ακόμα να γίνει τηλεόραση τόσο κακή», γράφουν
Η Κιμ Καρντάσιαν μπορεί να είναι τηλεοπτικό φαινόμενο, επιχειρηματίας, μοντέλο και influencer, όμως, όπως αποδεικνύεται, η υποκριτική δεν είναι το δυνατό της σημείο. Η νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι «All’s Fair», όπου υποδύεται τη δικηγόρο διαζυγίων Αλούρα Γκραντ, έχει χαρακτηριστεί από τα αμερικανικά μέσα ως «το χειρότερο τηλεοπτικό δράμα της χρονιάς» και συγκέντρωσε 0% θετικές κριτικές στο Rotten Tomatoes.
Η σειρά, που προβάλλεται στο Hulu, έχει ένα εντυπωσιακό καστ που αποτελείται από τις Σάρα Πόλσον, Γκλεν Κλόουζ, Ναόμι Γουότς, Τεγιάνα Τέιλορ και Νίσι Νας-Μπετς, όμως τίποτα δεν φαίνεται να σώζει το αποτέλεσμα. Οι διάλογοι χαρακτηρίζονται από τους θεατές «αφύσικοι και cringe», ενώ η ερμηνεία της Καρντάσιαν περιγράφεται ως «σαν να βλέπεις μανεκέν να προσπαθεί να δείξει συναίσθημα».
Σκηνές όπως η πρόταση γάμου της ηρωίδας, όπου ρωτά «Αυτό το δαχτυλίδι δεν ανήκε στην Ελίζαμπεθ Τέιλορ;» ή ο καυγάς που ακολουθεί χωρίς καμία αφηγηματική σύνδεση, έγιναν viral στα social media για όλους τους λάθος λόγους. Κριτικοί αναφέρουν ότι η σειρά «μοιάζει φτιαγμένη αποκλειστικά για TikTok κλιπ», χωρίς ρεαλισμό ή συνοχή.
Δείτε το τρέιλερ της σειράς All’s Fair
Η Λούσι Μάνγκαν από τον Guardian έγραψε: «Δεν ήξερα ότι μπορούσε ακόμα να παραχθεί τηλεόραση τόσο κακή», ενώ η USA Today τη χαρακτήρισε «τη χειρότερη σειρά της χρονιάς». Το Hollywood Reporter έκανε λόγο για «πνευματικά νεκρό σενάριο», με τους διαλόγους να θυμίζουν κακή παρωδία φεμινιστικού δράματος.
Παρά το εντυπωσιακό καστ, ούτε η Πόλσον ούτε η Κλόουζ καταφέρνουν να διασώσουν τη σειρά από το χάος. Όπως έγραψε ένας θεατής στο X: «Δεν ξέρω ποιος υποφέρει περισσότερο, οι ηθοποιοί, το συνεργείο ή εμείς που το βλέπουμε».
